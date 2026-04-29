Україна надіслала Ізраїлю пакет документів для арешту судна РФ PANORMITIS з викраденим українським зерном, - Кравченко

Офіс Генерального прокурора ініціював арешт морського судна PANORMITIS / "Панорамітис" та вантажу, який, за даними слідства, може бути частиною схеми з легалізації незаконно вивезеного українського зерна.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.

Документи вже в Ізраїлі

Як зазначається, відповідний запит про міжнародну правову допомогу вже скеровано до компетентних органів Держави Ізраїль.

"Сьогодні наші документи вже знаходяться там. Українська сторона просить ізраїльських партнерів накласти арешт на судно та вантаж, провести обшук, вилучити суднову й вантажну документацію, відібрати зразки зерна та допитати членів екіпажу", - зазначив Кравченко.

Що відомо про судно

За даними слідства, PANORMITIS перевозить зерно, частково вивезене з тимчасово окупованих територій України. Продукцію завантажили після перевалки з іншого судна. Наразі воно прямує до порту Хайфа.



За словами генпрокурора, слідчі задокументували факти незаконного заходу судна в закриті порти України. Це грубе порушення українського законодавства та норм міжнародного морського права.



Досудове розслідування цієї справи здійснює Головне слідче управління СБУ за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Мародерство РФ

Кравченко повідомив, що від початку повномасштабної агресії РФ з тимчасово окупованих територій України незаконно вивезено понад 1,7 млн тонн агропродукції загальною вартістю понад 20 млрд грн.



"Час безкарного мародерства під іноземними прапорами закінчився. Ми продовжуємо системно ідентифікувати кожне судно-порушник та працювати над притягненням до відповідальності всіх, хто причетний до воєнних злочинів проти України", - наголосив генпрокурор.

