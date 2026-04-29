Новини
Україна надіслала Ізраїлю пакет документів для арешту судна РФ PANORMITIS з викраденим українським зерном, - Кравченко

Україна просить Ізраїль арештувати судно РФ із зерном

Офіс Генерального прокурора ініціював арешт морського судна PANORMITIS / "Панорамітис" та вантажу, який, за даними слідства, може бути частиною схеми з легалізації незаконно вивезеного українського зерна.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.

Документи вже в Ізраїлі

Як зазначається, відповідний запит про міжнародну правову допомогу вже скеровано до компетентних органів Держави Ізраїль.

"Сьогодні наші документи вже знаходяться там. Українська сторона просить ізраїльських партнерів накласти арешт на судно та вантаж, провести обшук, вилучити суднову й вантажну документацію, відібрати зразки зерна та допитати членів екіпажу", - зазначив Кравченко.

Що відомо про судно

За даними слідства, PANORMITIS перевозить зерно, частково вивезене з тимчасово окупованих територій України. Продукцію завантажили після перевалки з іншого судна. Наразі воно прямує до порту Хайфа.

За словами генпрокурора, слідчі задокументували факти незаконного заходу судна в закриті порти України. Це грубе порушення українського законодавства та норм міжнародного морського права.

Досудове розслідування цієї справи здійснює Головне слідче управління СБУ за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Мародерство РФ

Кравченко повідомив, що від початку повномасштабної агресії РФ з тимчасово окупованих територій України незаконно вивезено понад 1,7 млн тонн агропродукції загальною вартістю понад 20 млрд грн.

"Час безкарного мародерства під іноземними прапорами закінчився. Ми продовжуємо системно ідентифікувати кожне судно-порушник та працювати над притягненням до відповідальності всіх, хто причетний до воєнних злочинів проти України", - наголосив генпрокурор.

Що передувало?

  • Нагадаємо, що до ізраїльського порту Хайфи прибуло судно, яке, за даними української сторони, може перевозити зерно з тимчасово окупованих територій України.
  • Раніше Ізраїль вже дозволив розвантаження аналогічного судна 14 квітня.

  • Міністерство закордонних справ України викликало ізраїльського посла, щоб вручити ноту протесту через судно з українським зерном, яке украла Росія на окупованих територіях.

  • Глава МЗС Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що "звинувачення не є доказами", коментуючи ситуацію з допуском суден із викраденим Росією українським зерном.

Так борятся, борятся, что аж торгуют с ними карденым.
29.04.2026 14:29
Цим Ізраїль не проб"єш - друге діло якби він зайшов в порт і там зірвався нах - зовсім другий колінкор
29.04.2026 14:19
NNN - а у вас це де, в раші?
29.04.2026 14:32
Цим Ізраїль не проб"єш - друге діло якби він зайшов в порт і там зірвався нах - зовсім другий колінкор
29.04.2026 14:19 Відповісти
Угу - і у вас відразу ж з'явилася б можливість , на влашній шкурі , випробувати як Ізраїль вміє боротися з терористами !
29.04.2026 14:23
показати весь коментар
29.04.2026 14:23 Відповісти
Так борятся, борятся, что аж торгуют с ними карденым.
29.04.2026 14:29 Відповісти
краденым
показати весь коментар
29.04.2026 14:31 Відповісти
Хто із ким торгує ?
показати весь коментар
29.04.2026 14:32 Відповісти
Статью перечитай, там всё внятно описано.
29.04.2026 14:33
показати весь коментар
29.04.2026 14:33 Відповісти
NNN - а у вас це де, в раші?
29.04.2026 14:32 Відповісти
Мосад вже показав свої здібності - 2024 р профукавши напад з Гази - за кілька днів тільки вбитими більше 1500 євреїв
29.04.2026 14:41
показати весь коментар
29.04.2026 14:41 Відповісти
Зараз не про це ... Тут про те , що ті , хто хоче влаштувати теракти в Ізраїлі - зазвичай довго не живуть ! ☠️
29.04.2026 14:44
показати весь коментар
29.04.2026 14:44 Відповісти
Де там те непорозуміння з їхнього мзс? Що воно зараз буде брехати? "Це не докази. Дайте інші"?
29.04.2026 14:25
показати весь коментар
29.04.2026 14:25 Відповісти
міжнародне право зараз майже не діє, тому жодних серйозних наслідків, а раз наслідків не буде то Ізраїль не припинить цього ... Голод не тітка
29.04.2026 14:27
показати весь коментар
29.04.2026 14:27 Відповісти
Міжнародне право це не панацея , а лише інструмент ! Будь який інструмент буде лише тоді ефективним , коли є вміння ним користуватися !
29.04.2026 14:31
показати весь коментар
29.04.2026 14:31 Відповісти
"...відповідний запит про міжнародну правову допомогу вже скеровано до компетентних органів Держави Ізраїль." (Джерело: https://censor.net/ua/n4000581) - це "палітіка". А купівля зерна з окупованих територій - це "бізнес".
29.04.2026 14:29
А як відомо "всєму праґрєсівнаму чєлавєчєству" - "бізнес внє палітікі".
показати весь коментар
29.04.2026 14:29 Відповісти
- Ребе, маца з кровю кошерна?
- Як шо вона зроблена з українського краденого зерга, так, кошерна.
- Дякую ребе.
- Смачного вам та вашим дітям.
показати весь коментар
29.04.2026 14:32 Відповісти
NNN - реально засланий "казачок"!
показати весь коментар
29.04.2026 14:33 Відповісти
Да, не вчасно прийнчли закон про антисемітизм! Хотілося б щось сказати про... зеленського і плівки міндіча, а - зась!, накажуть...
29.04.2026 14:49
показати весь коментар
29.04.2026 14:49 Відповісти
 
 