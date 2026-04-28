УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11868 відвідувачів онлайн
Новини Розкрадання зерна
4 403 17

Не лише Ізраїль: у МЗС назвали країни, які приймають крадене українське зерно

Крадене українське зерно ввозили до Туреччини, Єгипту та Алжиру

Україна зафіксувала факти постачання зерна, вивезеного з тимчасово окупованих територій, до низки країн, не лише до Ізраїлю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів журналістам під час онлайн-зустрічі речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Куди везуть зерно

За його словами, незаконні вантажі надходили до Туреччини, Єгипту та Алжиру.

Йдеться про випадки, які вже вдалося зафіксувати українській стороні.

Судна продовжують рух

Наразі кілька суден із таким зерном перебувають у дорозі.

Одне з них прямує до Єгипту, інше – до Алжиру.

Позиція України

У МЗС наголошують, що Україна відстежує всі такі поставки.

Київ заявляє про готовність реагувати на незаконне перевезення зерна незалежно від країни призначення.

Що передувало

  • Ізраїль прийняв судно із зерном з окупованих територій України.
  • Ізраїль прийняв ще одне судно з краденим українським зерном.
  • Єврокомісія звернулася до Ізраїлю щодо суден із викраденим Росією українським зерном.
  • ЄС готує санкції через постачання краденого українського зерна до Ізраїлю.

Алжир Єгипет зерно Ізраїль Туреччина розкрадання
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Зелений піз...ж і немічність! Повідомити перевізників, що будь-яке судно з краденим зерном є законна ціль ЗСУ, неважливо під яким прапором і потопити парочку для засвоєння попередження. Інакше не зрозуміють.
показати весь коментар
28.04.2026 16:29 Відповісти
+9
Чому нема,було б бажання. Газовоз з рашкінським газом розхєрили в Середземному морі.
показати весь коментар
28.04.2026 16:44 Відповісти
+8
Подібні речі має відстежувати українська служба доставки самокатів.
показати весь коментар
28.04.2026 17:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
То ж не "той народ", тому і не цікаво.
показати весь коментар
28.04.2026 16:22 Відповісти
Зе не вистачить сміливості пред'явити Туреччині. Еродагашу всі бояться. Він Європу під шконку загнав.
показати весь коментар
28.04.2026 16:25 Відповісти
Відносно тих мільярдів що заробляє Туреччина на перепродажу парашкинськіої нафті-газу, зерно то копійки.
показати весь коментар
28.04.2026 16:37 Відповісти
Туреччина залізла на драбину і звідти плює і сре на голову Європі. Відверто тролить їх рашкой. Урсула і компанія з гівною на голові героїчно роблять вигляд що Туреччини не існує в природі.
показати весь коментар
28.04.2026 16:39 Відповісти
Тому що слабкого б'ють, сильному смокчуть.
показати весь коментар
28.04.2026 16:48 Відповісти
показати весь коментар
Разве шо до Босфора. После- нет возможности.
показати весь коментар
28.04.2026 16:39 Відповісти
показати весь коментар
БЭКи из Ливии. Одноразовая операция.
показати весь коментар
28.04.2026 16:46 Відповісти
можем повторіть !

в бухті Хайфи.
як тобі таке, Карл Мойша ?

.
показати весь коментар
28.04.2026 21:43 Відповісти
Один мойша другому не навредит. Если понимаете, о чем это я).
показати весь коментар
28.04.2026 21:48 Відповісти
Вам шо, жаль тієї пшенички для "нашаго племені", тим паче, що те "його плем'я" тримає цілий Світ?
Ведуча телеканалу "1+1" Наталія Мосейчук (вона ж раєвська) після візиту президента Зеленського у Давос заявила, що "ми - свідки феномену. Коли він - Лідер Світу. Також вона додала, що "його племʼя - тримає світ". Джерело: https://censor.net/ua/n3596795
показати весь коментар
28.04.2026 16:44 Відповісти
Звертати увагу на маячню відсмокчучки - це взагалі себе не поважати
показати весь коментар
28.04.2026 17:08 Відповісти
То ви батєнька антисеміт? Як це можна заперечувати, що найвеличніший з найвеличніших - феномен і Лідер Світу,тим паче,що його плем'я тпимає Світ? Стаття 161 Кримінального кодексу України (ККУ) від 5 до 8 років.
показати весь коментар
28.04.2026 17:17 Відповісти
показати весь коментар
«Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом»
показати весь коментар
28.04.2026 20:07 Відповісти
 
 