Не лише Ізраїль: у МЗС назвали країни, які приймають крадене українське зерно

Україна зафіксувала факти постачання зерна, вивезеного з тимчасово окупованих територій, до низки країн, не лише до Ізраїлю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів журналістам під час онлайн-зустрічі речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Куди везуть зерно

За його словами, незаконні вантажі надходили до Туреччини, Єгипту та Алжиру.

Йдеться про випадки, які вже вдалося зафіксувати українській стороні.

Судна продовжують рух

Наразі кілька суден із таким зерном перебувають у дорозі.

Одне з них прямує до Єгипту, інше – до Алжиру.

Позиція України

У МЗС наголошують, що Україна відстежує всі такі поставки.

Київ заявляє про готовність реагувати на незаконне перевезення зерна незалежно від країни призначення.

Що передувало

