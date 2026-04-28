4 177 17
Не только Израиль: в МИДе назвали страны, принимающие украденное украинское зерно
Украина зафиксировала факты поставок зерна, вывезенного с временно оккупированных территорий, в ряд стран, а не только в Израиль.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал журналистам во время онлайн-встречи пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.
Куда везут зерно
По его словам, незаконные грузы поступали в Турцию, Египет и Алжир.
Речь идет о случаях, которые уже удалось зафиксировать украинской стороне.
Суда продолжают движение
Сейчас несколько судов с таким зерном находятся в пути.
Одно из них направляется в Египет, другое – в Алжир.
Позиция Украины
В МИД подчеркивают, что Украина отслеживает все такие поставки.
Киев заявляет о готовности реагировать на незаконную перевозку зерна независимо от страны назначения.
Что предшествовало
- Израиль принял судно с зерном с оккупированных территорий Украины.
- Израиль принял еще одно судно с украденным украинским зерном.
- Еврокомиссия обратилась к Израилю по поводу судов с похищенным Россией украинским зерном.
- ЕС готовит санкции из-за поставок украденного украинского зерна в Израиль.
Топ комментарии
+15 Старый Котяра #409419
показать весь комментарий28.04.2026 16:29 Ответить Ссылка
+8 Julian Lopez #602860
показать весь комментарий28.04.2026 16:44 Ответить Ссылка
+8 Luka Lukich #363772
показать весь комментарий28.04.2026 17:08 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ведуча телеканалу "1+1" Наталія Мосейчук (вона ж раєвська) після візиту президента Зеленського у Давос заявила, що "ми - свідки феномену. Коли він - Лідер Світу. Також вона додала, що "його племʼя - тримає світ". Джерело: https://censor.net/ua/n3596795