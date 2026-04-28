Не только Израиль: в МИДе назвали страны, принимающие украденное украинское зерно

Украина зафиксировала факты поставок зерна, вывезенного с временно оккупированных территорий, в ряд стран, а не только в Израиль.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал журналистам во время онлайн-встречи пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Куда везут зерно

По его словам, незаконные грузы поступали в Турцию, Египет и Алжир.

Речь идет о случаях, которые уже удалось зафиксировать украинской стороне.

Суда продолжают движение

Сейчас несколько судов с таким зерном находятся в пути.

Одно из них направляется в Египет, другое – в Алжир.

Позиция Украины

В МИД подчеркивают, что Украина отслеживает все такие поставки.

Киев заявляет о готовности реагировать на незаконную перевозку зерна независимо от страны назначения.

Что предшествовало

