Не только Израиль: в МИДе назвали страны, принимающие украденное украинское зерно

Украденное украинское зерно ввозили в Турцию, Египет и Алжир

Украина зафиксировала факты поставок зерна, вывезенного с временно оккупированных территорий, в ряд стран, а не только в Израиль.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал журналистам во время онлайн-встречи пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Куда везут зерно

По его словам, незаконные грузы поступали в Турцию, Египет и Алжир.

Речь идет о случаях, которые уже удалось зафиксировать украинской стороне.

Суда продолжают движение

Сейчас несколько судов с таким зерном находятся в пути.

Одно из них направляется в Египет, другое – в Алжир.

Позиция Украины

В МИД подчеркивают, что Украина отслеживает все такие поставки.

Киев заявляет о готовности реагировать на незаконную перевозку зерна независимо от страны назначения.

Что предшествовало

  • Израиль принял судно с зерном с оккупированных территорий Украины.
  • Израиль принял еще одно судно с украденным украинским зерном.
  • Еврокомиссия обратилась к Израилю по поводу судов с похищенным Россией украинским зерном.
  • ЕС готовит санкции из-за поставок украденного украинского зерна в Израиль.

+15
Зелений піз...ж і немічність! Повідомити перевізників, що будь-яке судно з краденим зерном є законна ціль ЗСУ, неважливо під яким прапором і потопити парочку для засвоєння попередження. Інакше не зрозуміють.
28.04.2026 16:29 Ответить
+8
Чому нема,було б бажання. Газовоз з рашкінським газом розхєрили в Середземному морі.
28.04.2026 16:44 Ответить
+8
Подібні речі має відстежувати українська служба доставки самокатів.
28.04.2026 17:08 Ответить
То ж не "той народ", тому і не цікаво.
28.04.2026 16:22 Ответить
Зе не вистачить сміливості пред'явити Туреччині. Еродагашу всі бояться. Він Європу під шконку загнав.
28.04.2026 16:25 Ответить
Відносно тих мільярдів що заробляє Туреччина на перепродажу парашкинськіої нафті-газу, зерно то копійки.
28.04.2026 16:37 Ответить
Туреччина залізла на драбину і звідти плює і сре на голову Європі. Відверто тролить їх рашкой. Урсула і компанія з гівною на голові героїчно роблять вигляд що Туреччини не існує в природі.
28.04.2026 16:39 Ответить
Тому що слабкого б'ють, сильному смокчуть.
28.04.2026 16:48 Ответить
Разве шо до Босфора. После- нет возможности.
показать весь комментарий
28.04.2026 16:39 Ответить
БЭКи из Ливии. Одноразовая операция.
показать весь комментарий
28.04.2026 16:46 Ответить
можем повторіть !

в бухті Хайфи.
як тобі таке, Карл Мойша ?

.
28.04.2026 21:43 Ответить
Один мойша другому не навредит. Если понимаете, о чем это я).
28.04.2026 21:48 Ответить
Вам шо, жаль тієї пшенички для "нашаго племені", тим паче, що те "його плем'я" тримає цілий Світ?
Ведуча телеканалу "1+1" Наталія Мосейчук (вона ж раєвська) після візиту президента Зеленського у Давос заявила, що "ми - свідки феномену. Коли він - Лідер Світу. Також вона додала, що "його племʼя - тримає світ". Джерело: https://censor.net/ua/n3596795
28.04.2026 16:44 Ответить
Звертати увагу на маячню відсмокчучки - це взагалі себе не поважати
28.04.2026 17:08 Ответить
То ви батєнька антисеміт? Як це можна заперечувати, що найвеличніший з найвеличніших - феномен і Лідер Світу,тим паче,що його плем'я тпимає Світ? Стаття 161 Кримінального кодексу України (ККУ) від 5 до 8 років.
28.04.2026 17:17 Ответить
«Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом»
28.04.2026 20:07 Ответить
 
 