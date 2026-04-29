Только в этом году 25 судов российского "зернового флота" совершили около 50 рейсов из закрытых украинских портов на ВОТ в третьи страны, — Сибига

Украина будет преследовать российский "теневой зерновой флот" и его пособников во всех географических пределах.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

"Зерновой теневой флот" РФ

Согласно имеющимся данным, только за период с января по апрель 2026 года 25 судов российского зернового флота совершили около 50 прямых рейсов из закрытых украинских портов на временно оккупированных территориях в порты третьих стран. Большинство этих рейсов имели целью транспортировку незаконных грузов зерна.

По словам Сибиги, в течение этого периода с оккупированных территорий Украины было экспортировано более 850 000 тонн зерна.

Более 50% этого объема было незаконно вывезено из одного закрытого порта в городе Севастополь.

Еще 13% от общего объема было отгружено из портов Азовского моря — Мариуполя и Бердянска.

"Нам известно о судах, компаниях, владельцах и других деталях. Мы видим, как Россия пытается уйти от ответственности, отключая транспондеры, подменяя координаты и осуществляя перегрузку с судна на судно, чтобы скрыть незаконную продажу похищенного украинского зерна. Мы не оставим это без внимания", — подчеркнул министр.

Международная морская организация

Украина последовательно поднимает вопрос о закрытых морских портах в Черном и Азовском морях в рамках Международной морской организации (IMO).

В частности, резолюция Ассамблеи IMO A.1183(33) от 4 декабря 2023 года призвала государства-члены информировать свои суда, судовладельцев, судовых операторов и страховых брокеров о необходимости воздерживаться от нарушения режима закрытых морских портов и проводить расследования в отношении вероятных нарушений этого режима.

Исторический опыт Украины

Сибига подчеркнул, что Украина имеет болезненный исторический опыт, связанный с похищением зерна.

"Наша нация пережила геноцид голодом — Голодомор, во время которого у нашего народа отбирали зерно. Мы предупреждаем все структуры и страны, что будем жестко реагировать на любую кражу нашего зерна", — добавил он.

Глава МИД предупредил, что Украина усилит усилия по противодействию российскому теневому зерновому флоту, инициируя новые санкции в ЕС, G7 и других юрисдикциях против всех, кто причастен к этой краже и незаконной торговле.

"Мы будем работать с партнерами над обновлением соответствующих списков и обеспечением адресных и строгих ограничений", — подытожил он.

Что предшествовало?

Ранее генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что Украина направила Израилю пакет документов для ареста российского судна PANORMITIS с похищенным украинским зерном