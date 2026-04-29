Только в этом году 25 судов российского "зернового флота" совершили около 50 рейсов из закрытых украинских портов на ВОТ в третьи страны, — Сибига

Сибига о теневом зерновом флоте РФ

Украина будет преследовать российский "теневой зерновой флот" и его пособников во всех географических пределах.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

"Зерновой теневой флот" РФ

Согласно имеющимся данным, только за период с января по апрель 2026 года 25 судов российского зернового флота совершили около 50 прямых рейсов из закрытых украинских портов на временно оккупированных территориях в порты третьих стран. Большинство этих рейсов имели целью транспортировку незаконных грузов зерна.

По словам Сибиги, в течение этого периода с оккупированных территорий Украины было экспортировано более 850 000 тонн зерна.

  • Более 50% этого объема было незаконно вывезено из одного закрытого порта в городе Севастополь.
  • Еще 13% от общего объема было отгружено из портов Азовского моря — Мариуполя и Бердянска.

"Нам известно о судах, компаниях, владельцах и других деталях. Мы видим, как Россия пытается уйти от ответственности, отключая транспондеры, подменяя координаты и осуществляя перегрузку с судна на судно, чтобы скрыть незаконную продажу похищенного украинского зерна. Мы не оставим это без внимания", — подчеркнул министр.

Международная морская организация

Украина последовательно поднимает вопрос о закрытых морских портах в Черном и Азовском морях в рамках Международной морской организации (IMO).

В частности, резолюция Ассамблеи IMO A.1183(33) от 4 декабря 2023 года призвала государства-члены информировать свои суда, судовладельцев, судовых операторов и страховых брокеров о необходимости воздерживаться от нарушения режима закрытых морских портов и проводить расследования в отношении вероятных нарушений этого режима.

Исторический опыт Украины

Сибига подчеркнул, что Украина имеет болезненный исторический опыт, связанный с похищением зерна.

"Наша нация пережила геноцид голодом — Голодомор, во время которого у нашего народа отбирали зерно. Мы предупреждаем все структуры и страны, что будем жестко реагировать на любую кражу нашего зерна", — добавил он.

Глава МИД предупредил, что Украина усилит усилия по противодействию российскому теневому зерновому флоту, инициируя новые санкции в ЕС, G7 и других юрисдикциях против всех, кто причастен к этой краже и незаконной торговле.

"Мы будем работать с партнерами над обновлением соответствующих списков и обеспечением адресных и строгих ограничений", — подытожил он.

Что предшествовало?

Ранее генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что Украина направила Израилю пакет документов для ареста российского судна PANORMITIS с похищенным украинским зерном

  • Напомним, что в израильский порт Хайфа прибыло судно, которое, по данным украинской стороны, может перевозить зерно с временно оккупированных территорий Украины.
  • Ранее Израиль уже разрешил разгрузку аналогичного судна 14 апреля.

  • Министерство иностранных дел Украины вызвало израильского посла, чтобы вручить ноту протеста в связи с судном с украинским зерном, которое Россия похитила на оккупированных территориях.

  • Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что "обвинения не являются доказательствами", комментируя ситуацию с допуском судов с похищенным Россией украинским зерном.

Вместо того чтобы вернуть ублюдка Миндича Украине, Израиль покупает ворованное у Украины зерно. Жиды они такие жиды...
Натякнув. Боїться отримати 8 років.
Хіба не може прилетіти фламінго в Маріупольський порт і накласти вето на вивіз зерна , для чого такі складнощі з Ізраілем?
Натякнув. Боїться отримати 8 років.
за анті семито хамізм
Але доїбатися чомусь вирішили лише до Ізраїлю.
У Сирії ЗЄ недавно був особисто і ані пари з вуст, щодо краденого зерна, що систематично завозиться туди.
Ізя, прєкратітє, Вас відно...
Вместо того чтобы вернуть ублюдка Миндича Украине, Израиль покупает ворованное у Украины зерно. Жиды они такие жиды...
Хіба не може прилетіти фламінго в Маріупольський порт і накласти вето на вивіз зерна , для чого такі складнощі з Ізраілем?
Холодно - фламінги (FP-5) не літають. До того ж якось треба вигодувати макети FP-7 та FP-9. Ну і "прібарахліцца" на годуванні, бо "Династія" сама себе не добудує...
Вообще то самый большой зерновой терминал по зерну давно в Керчи. Глубина позволяет балкерам заходить.
Це мафія!!
Мононаціональна.
З жлобів і дебілів.
А чому їх там в тих закритих українських портах не топлять?
А слабо доїбатися до Турції, Єгипту, Сирії, Саудівської Аравії, Бангладеш, Вьєтнаму, Ірану?

Але борзоти вистачило тільки на Ізраїль.
Які проблеми, у вас є потужні ракети фламіндіч-123, чому не знищите ті порти?
