Только в этом году 25 судов российского "зернового флота" совершили около 50 рейсов из закрытых украинских портов на ВОТ в третьи страны, — Сибига
Украина будет преследовать российский "теневой зерновой флот" и его пособников во всех географических пределах.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.
"Зерновой теневой флот" РФ
Согласно имеющимся данным, только за период с января по апрель 2026 года 25 судов российского зернового флота совершили около 50 прямых рейсов из закрытых украинских портов на временно оккупированных территориях в порты третьих стран. Большинство этих рейсов имели целью транспортировку незаконных грузов зерна.
По словам Сибиги, в течение этого периода с оккупированных территорий Украины было экспортировано более 850 000 тонн зерна.
- Более 50% этого объема было незаконно вывезено из одного закрытого порта в городе Севастополь.
- Еще 13% от общего объема было отгружено из портов Азовского моря — Мариуполя и Бердянска.
"Нам известно о судах, компаниях, владельцах и других деталях. Мы видим, как Россия пытается уйти от ответственности, отключая транспондеры, подменяя координаты и осуществляя перегрузку с судна на судно, чтобы скрыть незаконную продажу похищенного украинского зерна. Мы не оставим это без внимания", — подчеркнул министр.
Международная морская организация
Украина последовательно поднимает вопрос о закрытых морских портах в Черном и Азовском морях в рамках Международной морской организации (IMO).
В частности, резолюция Ассамблеи IMO A.1183(33) от 4 декабря 2023 года призвала государства-члены информировать свои суда, судовладельцев, судовых операторов и страховых брокеров о необходимости воздерживаться от нарушения режима закрытых морских портов и проводить расследования в отношении вероятных нарушений этого режима.
Исторический опыт Украины
Сибига подчеркнул, что Украина имеет болезненный исторический опыт, связанный с похищением зерна.
"Наша нация пережила геноцид голодом — Голодомор, во время которого у нашего народа отбирали зерно. Мы предупреждаем все структуры и страны, что будем жестко реагировать на любую кражу нашего зерна", — добавил он.
Глава МИД предупредил, что Украина усилит усилия по противодействию российскому теневому зерновому флоту, инициируя новые санкции в ЕС, G7 и других юрисдикциях против всех, кто причастен к этой краже и незаконной торговле.
"Мы будем работать с партнерами над обновлением соответствующих списков и обеспечением адресных и строгих ограничений", — подытожил он.
Что предшествовало?
Ранее генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что Украина направила Израилю пакет документов для ареста российского судна PANORMITIS с похищенным украинским зерном
- Напомним, что в израильский порт Хайфа прибыло судно, которое, по данным украинской стороны, может перевозить зерно с временно оккупированных территорий Украины.
- Ранее Израиль уже разрешил разгрузку аналогичного судна 14 апреля.
Министерство иностранных дел Украины вызвало израильского посла, чтобы вручить ноту протеста в связи с судном с украинским зерном, которое Россия похитила на оккупированных территориях.
- Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что "обвинения не являются доказательствами", комментируя ситуацию с допуском судов с похищенным Россией украинским зерном.
У Сирії ЗЄ недавно був особисто і ані пари з вуст, щодо краденого зерна, що систематично завозиться туди.
Але борзоти вистачило тільки на Ізраїль.