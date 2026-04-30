Російське судно з краденим українським зерном залишило територіальні води Ізраїлю, - генпрокурор Кравченко

Україна зірвала спробу Росії легалізувати зерно, незаконно вивезене з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Після вжиття Україною комплексу процесуальних заходів судно PANORMITIS залишило територіальні води Держави Ізраїль та відійшло у нейтральні води. Така поведінка може свідчити про усвідомлення ризику застосування до судна та вантажу заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема арешту", - йдеться в повідомленні.

За даними генпрокурора, на підставі матеріалів, переданих українською стороною у межах міжнародного правового співробітництва, компетентні органи Ізраїлю розпочали виконання запиту.

"Факт правопорушення зафіксовано на міжнародному рівні. Відтак подальше переміщення судна, вантажу та дії осіб, причетних до цієї схеми, залишатимуться предметом правового реагування в будь-якій юрисдикції, яка визнає верховенство права та поважає суверенітет України", - зазначив він.

Водночас вихід судна у нейтральні води не припиняє кримінального провадження і не звільняє причетних осіб від відповідальності.

Україна продовжує процесуальну роботу, відстежує рух усіх російських суден та застосовуватиме всі доступні механізми міжнародної правової співпраці для арешту майна, встановлення всіх учасників схеми та притягнення їх до відповідальності.

Що передувало?

Раніше генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив, що Україна надіслала Ізраїлю пакет документів для арешту російського судна PANORMITIS із викраденим українським зерном

Нагадаємо, що до ізраїльського порту Хайфи прибуло судно, яке, за даними української сторони, може перевозити зерно з тимчасово окупованих територій України.

Раніше Ізраїль вже дозволив розвантаження аналогічного судна 14 квітня.

Міністерство закордонних справ України викликало ізраїльського посла, щоб вручити ноту протесту через судно з українським зерном, яке украла Росія на окупованих територіях.

Глава МЗС Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що "звинувачення не є доказами", коментуючи ситуацію з допуском суден із викраденим Росією українським зерном.

