Російське судно з краденим українським зерном залишило територіальні води Ізраїлю, - генпрокурор Кравченко

РФ намагалася продати крадене українське зерно

Україна зірвала спробу Росії легалізувати зерно, незаконно вивезене з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Після вжиття Україною комплексу процесуальних заходів судно PANORMITIS залишило територіальні води Держави Ізраїль та відійшло у нейтральні води. Така поведінка може свідчити про усвідомлення ризику застосування до судна та вантажу заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема арешту", - йдеться в повідомленні.

За даними генпрокурора, на підставі матеріалів, переданих українською стороною у межах міжнародного правового співробітництва, компетентні органи Ізраїлю розпочали виконання запиту.

"Факт правопорушення зафіксовано на міжнародному рівні. Відтак подальше переміщення судна, вантажу та дії осіб, причетних до цієї схеми, залишатимуться предметом правового реагування в будь-якій юрисдикції, яка визнає верховенство права та поважає суверенітет України", - зазначив він.

Водночас вихід судна у нейтральні води не припиняє кримінального провадження і не звільняє причетних осіб від відповідальності.

Україна продовжує процесуальну роботу, відстежує рух усіх російських суден та застосовуватиме всі доступні механізми міжнародної правової співпраці для арешту майна, встановлення всіх учасників схеми та притягнення їх до відповідальності.

Читайте: В Ізраїлі відмовилися розвантажувати судно з краденим українським зерном, - ЗМІ

Що передувало?

Раніше генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив, що Україна надіслала Ізраїлю пакет документів для арешту російського судна PANORMITIS із викраденим українським зерном

  • Нагадаємо, що до ізраїльського порту Хайфи прибуло судно, яке, за даними української сторони, може перевозити зерно з тимчасово окупованих територій України.
  • Раніше Ізраїль вже дозволив розвантаження аналогічного судна 14 квітня.

  • Міністерство закордонних справ України викликало ізраїльського посла, щоб вручити ноту протесту через судно з українським зерном, яке украла Росія на окупованих територіях.

  • Глава МЗС Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що "звинувачення не є доказами", коментуючи ситуацію з допуском суден із викраденим Росією українським зерном.

Також читайте: Лише цього року 25 суден російського "зернового флоту" здійснили близько 50 рейсів із закритих українських портів на ТОТ до третіх країн, - Сибіга

Топ коментарі
+6
Скуповувати Ізраїлем у московитів крадене з України майно….
Це ставати СПІВУЧАСНИКОМ ЗЛОЧИНУ!! Так закони в Ізраїлі, тлумачать для Нітаняху суть його злочину!
30.04.2026 12:29 Відповісти
+5
головне щоб ЄС теж був залучений до цього процессу, щоб наклали санкції на тих хто хоче прийняти, купити , розвантажити крадене
30.04.2026 12:24 Відповісти
+4
а чого ж так, якщо по словам міністра закордонних справ Ізраїлю "доказів нема"? Не вдалося нажитися на краденому.
30.04.2026 12:31 Відповісти
Африканці заберуть або китайози!
30.04.2026 12:24 Відповісти
Сподівюсь, їм також висловять претензії..
30.04.2026 12:48 Відповісти
А може й іранці.
30.04.2026 12:57 Відповісти
Єгипет.
30.04.2026 13:36 Відповісти
https://epravda.com.ua/svit/yegipet-vidmovivsya-vid-rosiyskogo-zerna-z-okupovanih-teritoriy-ukrajini-820076/ Єгипет більше не прийматиме експортоване Росією зерно з українських тимчасово окупованих територій
30.04.2026 14:14 Відповісти
не сміши мої старі тапки.
30.04.2026 12:37 Відповісти
Покупать зерно у россии - это как покупать обувь из Аушвица секонхенд у 3го рейха.
30.04.2026 23:39 Відповісти
А що, наших пілотів у тому районі немає?
Дрони літають швидше, чим ходе те корито...
30.04.2026 12:29 Відповісти
Потужно дякуємо семітам за те,що читають ноти нашого МЗС.
30.04.2026 12:29 Відповісти
якщо ноти написані справа на ліво то вони читають - в іншому випадку це прояв антисемітизму
30.04.2026 12:36 Відповісти
Читають, коли це нормально оформлені документи, а не "трускавецька Зе-дипломатія" в твіттері
30.04.2026 12:50 Відповісти
На все,що їм вигідно-"очі закривають". На решту очевидних справ-подавай купу документів.
30.04.2026 15:21 Відповісти
Так це хто завгодно робить - і українці, і американці. Он пів-Європи в рашистів нафту з газом досі купують, США в рашистів упан купує..
30.04.2026 17:35 Відповісти
Дві різниці.Досить суттєві.Територія окупанта і вкрадені землі.
Окуповані території повинні бути "надтоксичними" ,щоб нікому не повадно було їх захоплювати.
30.04.2026 18:06 Відповісти
Та це прямо суперечить закону України про антисемітизм. Це ж просто якісь дії направлені на голодомор і голокост евреїв Ізраїлю.
30.04.2026 12:33 Відповісти
Наверное послиха в Болгарии приняла участие
30.04.2026 12:36 Відповісти
Та послиця розумна, після того як її у грудні минулого року відсторонили від обов'язків, сидить собі тихенько і не відсвічує. Можливо, обережно проводить приватні консультації, все ж таки професійна сексологиня, талант не проп'єш
А от Венедіктова, котра переховується від підозри НАБУ у Швейцарії, схоже, й там вляпалася у якийсь шкандаль, пов'язаний з проведенням "фінансових операцій". То вона Татарова відмазує, то чиїсь кошти відмиває. Профі не може сидіти "без роботи".
30.04.2026 12:58 Відповісти
..крадене зерно конфіскувате, роздати тим незаможним країнам, що потерпають від нестачі їжі, але лише тим, принциповим, хто вИзнає Московію агресором-окупантом та недодержавою-терористом..
30.04.2026 12:44 Відповісти
Привезуть те зерно в Ізраїль через Сирію. Не ті євреюї люди, щоб від навару відмовлятись.
30.04.2026 12:58 Відповісти
Путин по матери - еврей, а по их законам нац.-по матери,
хотя полукровка -- 2й сорт.
30.04.2026 13:39 Відповісти
 
 