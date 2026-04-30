Российское судно с украденным украинским зерном покинуло территориальные воды Израиля, - Кравченко
Украина сорвала попытку России легализовать зерно, незаконно вывезенное с временно оккупированных территорий.
Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"После принятия Украиной комплекса процессуальных мер судно PANORMITIS покинуло территориальные воды Государства Израиль и отошло в нейтральные воды. Такое поведение может свидетельствовать об осознании риска применения к судну и грузу мер обеспечения уголовного производства, в частности ареста", — говорится в сообщении.
По данным генпрокурора, на основании материалов, переданных украинской стороной в рамках международного правового сотрудничества, компетентные органы Израиля приступили к исполнению запроса.
"Факт правонарушения зафиксирован на международном уровне. Поэтому дальнейшее перемещение судна, груза и действия лиц, причастных к этой схеме, останутся предметом правового реагирования в любой юрисдикции, которая признает верховенство права и уважает суверенитет Украины", - отметил он.
В то же время выход судна в нейтральные воды не прекращает уголовное производство и не освобождает причастных лиц от ответственности.
Украина продолжает процессуальную работу, отслеживает движение всех российских судов и будет применять все доступные механизмы международного правового сотрудничества для ареста имущества, установления всех участников схемы и привлечения их к ответственности.
Что предшествовало?
Ранее генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что Украина направила Израилю пакет документов для ареста российского судна PANORMITIS с похищенным украинским зерном
- Напомним, что в израильский порт Хайфа прибыло судно, которое, по данным украинской стороны, может перевозить зерно с временно оккупированных территорий Украины.
- Ранее Израиль уже разрешил разгрузку аналогичного судна 14 апреля.
Министерство иностранных дел Украины вызвало израильского посла, чтобы вручить ноту протеста в связи с судном с украинским зерном, которое Россия похитила на оккупированных территориях.
- Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что "обвинения не являются доказательствами", комментируя ситуацию с допуском судов с похищенным Россией украинским зерном.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це ставати СПІВУЧАСНИКОМ ЗЛОЧИНУ!! Так закони в Ізраїлі, тлумачать для Нітаняху суть його злочину!
Дрони літають швидше, чим ходе те корито...
Окуповані території повинні бути "надтоксичними" ,щоб нікому не повадно було їх захоплювати.
А от Венедіктова, котра переховується від підозри НАБУ у Швейцарії, схоже, й там вляпалася у якийсь шкандаль, пов'язаний з проведенням "фінансових операцій". То вона Татарова відмазує, то чиїсь кошти відмиває. Профі не може сидіти "без роботи".
хотя полукровка -- 2й сорт.