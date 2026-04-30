Новости Хищение зерна
2 882 26

Российское судно с украденным украинским зерном покинуло территориальные воды Израиля, - Кравченко

РФ пыталась продать украденное украинское зерно

Украина сорвала попытку России легализовать зерно, незаконно вывезенное с временно оккупированных территорий.

Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"После принятия Украиной комплекса процессуальных мер судно PANORMITIS покинуло территориальные воды Государства Израиль и отошло в нейтральные воды. Такое поведение может свидетельствовать об осознании риска применения к судну и грузу мер обеспечения уголовного производства, в частности ареста", — говорится в сообщении.

По данным генпрокурора, на основании материалов, переданных украинской стороной в рамках международного правового сотрудничества, компетентные органы Израиля приступили к исполнению запроса.

"Факт правонарушения зафиксирован на международном уровне. Поэтому дальнейшее перемещение судна, груза и действия лиц, причастных к этой схеме, останутся предметом правового реагирования в любой юрисдикции, которая признает верховенство права и уважает суверенитет Украины", - отметил он.

В то же время выход судна в нейтральные воды не прекращает уголовное производство и не освобождает причастных лиц от ответственности.

Украина продолжает процессуальную работу, отслеживает движение всех российских судов и будет применять все доступные механизмы международного правового сотрудничества для ареста имущества, установления всех участников схемы и привлечения их к ответственности.

Что предшествовало?

Ранее генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что Украина направила Израилю пакет документов для ареста российского судна PANORMITIS с похищенным украинским зерном

  • Напомним, что в израильский порт Хайфа прибыло судно, которое, по данным украинской стороны, может перевозить зерно с временно оккупированных территорий Украины.
  • Ранее Израиль уже разрешил разгрузку аналогичного судна 14 апреля.

  • Министерство иностранных дел Украины вызвало израильского посла, чтобы вручить ноту протеста в связи с судном с украинским зерном, которое Россия похитила на оккупированных территориях.

  • Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что "обвинения не являются доказательствами", комментируя ситуацию с допуском судов с похищенным Россией украинским зерном.

Скуповувати Ізраїлем у московитів крадене з України майно….
Це ставати СПІВУЧАСНИКОМ ЗЛОЧИНУ!! Так закони в Ізраїлі, тлумачать для Нітаняху суть його злочину!
30.04.2026 12:29 Ответить
головне щоб ЄС теж був залучений до цього процессу, щоб наклали санкції на тих хто хоче прийняти, купити , розвантажити крадене
30.04.2026 12:24 Ответить
а чого ж так, якщо по словам міністра закордонних справ Ізраїлю "доказів нема"? Не вдалося нажитися на краденому.
30.04.2026 12:31 Ответить
Африканці заберуть або китайози!
30.04.2026 12:24 Ответить
Сподівюсь, їм також висловять претензії..
30.04.2026 12:48 Ответить
А може й іранці.
30.04.2026 12:57 Ответить
Єгипет.
30.04.2026 13:36 Ответить
https://epravda.com.ua/svit/yegipet-vidmovivsya-vid-rosiyskogo-zerna-z-okupovanih-teritoriy-ukrajini-820076/ Єгипет більше не прийматиме експортоване Росією зерно з українських тимчасово окупованих територій
30.04.2026 14:14 Ответить
Покупать зерно у россии - это как покупать обувь из Аушвица секонхенд у 3го рейха.
30.04.2026 23:39 Ответить
А що, наших пілотів у тому районі немає?
Дрони літають швидше, чим ходе те корито...
30.04.2026 12:29 Ответить
Потужно дякуємо семітам за те,що читають ноти нашого МЗС.
30.04.2026 12:29 Ответить
якщо ноти написані справа на ліво то вони читають - в іншому випадку це прояв антисемітизму
30.04.2026 12:36 Ответить
Читають, коли це нормально оформлені документи, а не "трускавецька Зе-дипломатія" в твіттері
30.04.2026 12:50 Ответить
На все,що їм вигідно-"очі закривають". На решту очевидних справ-подавай купу документів.
30.04.2026 15:21 Ответить
Так це хто завгодно робить - і українці, і американці. Он пів-Європи в рашистів нафту з газом досі купують, США в рашистів упан купує..
30.04.2026 17:35 Ответить
Дві різниці.Досить суттєві.Територія окупанта і вкрадені землі.
Окуповані території повинні бути "надтоксичними" ,щоб нікому не повадно було їх захоплювати.
30.04.2026 18:06 Ответить
Та це прямо суперечить закону України про антисемітизм. Це ж просто якісь дії направлені на голодомор і голокост евреїв Ізраїлю.
30.04.2026 12:33 Ответить
Наверное послиха в Болгарии приняла участие
30.04.2026 12:36 Ответить
Та послиця розумна, після того як її у грудні минулого року відсторонили від обов'язків, сидить собі тихенько і не відсвічує. Можливо, обережно проводить приватні консультації, все ж таки професійна сексологиня, талант не проп'єш
А от Венедіктова, котра переховується від підозри НАБУ у Швейцарії, схоже, й там вляпалася у якийсь шкандаль, пов'язаний з проведенням "фінансових операцій". То вона Татарова відмазує, то чиїсь кошти відмиває. Профі не може сидіти "без роботи".
30.04.2026 12:58 Ответить
..крадене зерно конфіскувате, роздати тим незаможним країнам, що потерпають від нестачі їжі, але лише тим, принциповим, хто вИзнає Московію агресором-окупантом та недодержавою-терористом..
30.04.2026 12:44 Ответить
Привезуть те зерно в Ізраїль через Сирію. Не ті євреюї люди, щоб від навару відмовлятись.
30.04.2026 12:58 Ответить
Путин по матери - еврей, а по их законам нац.-по матери,
хотя полукровка -- 2й сорт.
30.04.2026 13:39 Ответить
 
 