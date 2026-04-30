В Израиле отказались разгружать судно с украденным украинским зерном, - СМИ

В Израиле не позволят разгрузиться судну с украденным украинским зерном

В Израиле не разрешили разгрузить судно Panormitis, доставившее зерно, предположительно вывезенное с временно оккупированных украинских территорий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут Times of Israel и Marker.

Кто принял решение

Интересно, что решение об отказе не было государственным. Его приняла израильская компания-импортер "Цанципер", которая заявила, что не будет принимать российское судно с таким грузом.

В компании прямо указали, что "отклонят российский корабль", а поставщику придется искать другой порт для разгрузки.

Почему это важно

По данным СМИ, это первый случай, когда в Израиле отказались принять партию зерна, которая подозревается в происхождении с оккупированных территорий Украины.

Фактически речь идет о создании прецедента, который может повлиять на дальнейшую практику международной торговли зерном, связанной с российской оккупацией.

Что предшествовало

  • Израиль принял судно с зерном с оккупированных территорий Украины.
  • Израиль принял еще одно судно с похищенным украинским зерном.
  • Еврокомиссия обратилась к Израилю по поводу судов с похищенным Россией украинским зерном.
  • ЕС готовит санкции из-за поставок украденного украинского зерна в Израиль.

30.04.2026 12:07 Ответить
Мені цікаво чому Україна не потопила це корито коли воно ще було біля наших берегів? Чи хтось за це отримав ''двушечку''? Чи в нас народна забава зробити собі проблему а потім бігати як смажений півень і в авральному режимі її вирішувати?
30.04.2026 11:36 Ответить
Так вони і зараз послали. Це ж не державна структура відмовилась його розвантажувати.
...Цікаво, що рішення про відмову не було державним. Його ухвалила ізраїльська компанія-імпортер "Цанціпер", яка заявила, що не прийматиме російське судно з таким вантажем... Джерело: https://censor.net/ua/n4000759
30.04.2026 11:35 Ответить
Шо сі стало? - раніше посилали всі нах
30.04.2026 11:30 Ответить
30.04.2026 11:35 Ответить
Компанія - це перший випадок шо відмовились
30.04.2026 11:47 Ответить
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готує санкційний пакет як щодо тих, хто перевозить крадене українське зерно, так і щодо тих, хто намагається заробляти на цьому.
Джерело: https://censor.net/ua/n4000344

найпотужніший та найвпливовіший підписувач санкцій, втрутився особисто!
30.04.2026 11:35 Ответить
Звичка Ізраїлю, системно отримувати від московитів крадене збіжжя з України, якось дивно збігається з його відношенням до визнання Ізраїлем ГОЛОДОМОРУ в Україні!?!?!?
30.04.2026 11:52 Ответить
30.04.2026 12:07 Ответить
це називається - порядність
30.04.2026 12:05 Ответить
В до озвучення шо було? Без порядність? Чи по- тихому можна?
30.04.2026 14:41 Ответить
ну, от і всьо!
сподіваюсь питання з міндічєм і умєровим закрите?
більше не будете відволікати від шашликів на 9 мая, найзеленішого гундосого зе!поца?
30.04.2026 11:32 Ответить
Ну а інша ізраїльська компанія-імпортер прийме з розпростертими обіймами...
30.04.2026 11:35 Ответить
після розголосу, та й те що ЄС може накласти санції не прийме
бо мізкі в них є
30.04.2026 11:58 Ответить
У них не мізки - у них нюх! Де можна заробити, а де можна нарватися на погром і санкції. І як свідчить історія страх втратити гешефт часто перевершує страх втратити здоровʼя і навіть життя.
Компанія імпортер зерна має гарний калькулятор.
30.04.2026 12:32 Ответить
А воно було біля наших берегів? Чи ви насправді думаєте, що Україна має можливість контролювати переміщення всіх кораблів на Чорному морі?
30.04.2026 11:56 Ответить
нарешті допетрали
за виручені від продажу краденого гроші кацапські підари навчають та забезпечують іранських підарів для вбивств Ізраїльських Воїнів
нема чого бі-бі по *********** парадах шаритися
30.04.2026 11:36 Ответить
Один раз, і то не на державному рівні. А де офіційна реакця??? Докази досі вивчають?
30.04.2026 11:37 Ответить
хто це провіряв ? лапша на вуші - маца до столу.та й годі !!!
30.04.2026 11:37 Ответить
Все з таки погроза запровадження санкцій від ЄС може подіяла, треба слідкувати далі, щоб раптом не передумали.
30.04.2026 11:37 Ответить
Но до этого один таки разгрузили, значит украинская дипломатия сработала на этот раз неплохо...
30.04.2026 11:41 Ответить
Не один.
30.04.2026 14:42 Ответить
Та розвантажать його. Або перепродають.
Єврейська мудрість
30.04.2026 11:43 Ответить
Хвилинку, а де офіційне рішення Ізраїлю про затримання судна?
Це виконання має бути в рамках міжнародної Угоди між Україною та Ізраїлем!
30.04.2026 11:45 Ответить
Нетаньяху в цей час симпатизує путлєру...сволота
30.04.2026 11:46 Ответить
вірити чи не вірити заявам в Ізраїлі - це справа кожного. Я не врю. Вважаю, що все одно саме це судно буде розвантажено десь в іншому місці і все одно це зерно попаде до Ізраїлю, але по іншим документам.
30.04.2026 11:47 Ответить
Це означає, що конкретна компанія злякалася санкцій ЄС. Це все.
Позиція держави Ізраїлю по відношенню до України залишилась незмінною.
30.04.2026 11:56 Ответить
кратність сестра таланту
30.04.2026 11:58 Ответить
прикинули шо розвантажити їм дорожче вийде
30.04.2026 11:57 Ответить
Журналісти намагаються згладити кути. І правильно. З Ізраїлем краще не сваритися. Плюс Донні може покарати Зе ременем.
30.04.2026 12:00 Ответить
Слідкуєм, якщо підтвердиться, тоді Україна в міжнародній торгівлі вагу має і наглість не пройде і від Ізраїлю в т ч
30.04.2026 12:03 Ответить
Має вагу поки вбиває кацапів.
30.04.2026 12:05 Ответить
принаймні третя частина евреїв, що емігрувала з України і не дивилася путінсткий зомбовізор, підтримує Україну, там є "наші люди", хоч більшість, звичайно, що показують вибори, підтримує українофоба Нетаньяху
30.04.2026 12:07 Ответить
Було кілька спроб скинути Нетаньяху. Але євреї як білоруси, бояться вбивати ментів.
30.04.2026 12:11 Ответить
Там сьогодні теж "двіжуха".
"В Ізраїлі вже не хочуть служити та воювати: в країні спалахнули масові протести проти призову в армію - на вулицях лунають постріли, передає Al Jazeera. Ультраортодоксальні євреї виступають проти обов'язкової служби для студентів релігійних вузів та затримання людей, які не бажають мобілізуватися."
30.04.2026 12:21 Ответить
я мав на увазі більшість громадян Ізраїлю, а яка більшість серед українських емігрантів, то ніхто не знає і не визначить, яка у них більшість, але путіністів багато
30.04.2026 12:14 Ответить
Тут ось нам предява
30.04.2026 12:10 Ответить
Українці повинні дякувати євреям за допомогу?
Уся їхня допомога під час повномасштабного вторгнення рашки була направлена виключно єврейським громадам, організації "Джойнт" та іншим. Які українці?
30.04.2026 12:16 Ответить
30.04.2026 12:29 Ответить
Це приватна ініціатива, а де офіційна реакція?
30.04.2026 12:38 Ответить
Ой не могу...Первая серия сериала была по поводу очеловечивания сбежавших полициянтов...Теперь серия номер два..Там хоть Цахал на помощь не вызывали,отбиться от обнаглевших развантажников,привезжих краденое зерно,захватившие порт и насильно пытавшиеся выгрузить его на святой земле.Это был неравный бой,с совестью и хитростью...но,думаю победили смекалка и обходной маневр,о котором...никто не узнает
