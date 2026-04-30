В Израиле отказались разгружать судно с украденным украинским зерном, - СМИ
В Израиле не разрешили разгрузить судно Panormitis, доставившее зерно, предположительно вывезенное с временно оккупированных украинских территорий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут Times of Israel и Marker.
Кто принял решение
Интересно, что решение об отказе не было государственным. Его приняла израильская компания-импортер "Цанципер", которая заявила, что не будет принимать российское судно с таким грузом.
В компании прямо указали, что "отклонят российский корабль", а поставщику придется искать другой порт для разгрузки.
Почему это важно
По данным СМИ, это первый случай, когда в Израиле отказались принять партию зерна, которая подозревается в происхождении с оккупированных территорий Украины.
Фактически речь идет о создании прецедента, который может повлиять на дальнейшую практику международной торговли зерном, связанной с российской оккупацией.
Что предшествовало
...Цікаво, що рішення про відмову не було державним. Його ухвалила ізраїльська компанія-імпортер "Цанціпер", яка заявила, що не прийматиме російське судно з таким вантажем...
найпотужніший та найвпливовіший підписувач санкцій, втрутився особисто!
сподіваюсь питання з міндічєм і умєровим закрите?
більше не будете відволікати від шашликів на 9 мая, найзеленішого гундосого зе!поца?
бо мізкі в них є
Компанія імпортер зерна має гарний калькулятор.
за виручені від продажу краденого гроші кацапські підари навчають та забезпечують іранських підарів для вбивств Ізраїльських Воїнів
нема чого бі-бі по *********** парадах шаритися
Єврейська мудрість
Це виконання має бути в рамках міжнародної Угоди між Україною та Ізраїлем!
Позиція держави Ізраїлю по відношенню до України залишилась незмінною.
"В Ізраїлі вже не хочуть служити та воювати: в країні спалахнули масові протести проти призову в армію - на вулицях лунають постріли, передає Al Jazeera. Ультраортодоксальні євреї виступають проти обов'язкової служби для студентів релігійних вузів та затримання людей, які не бажають мобілізуватися."
Уся їхня допомога під час повномасштабного вторгнення рашки була направлена виключно єврейським громадам, організації "Джойнт" та іншим. Які українці?