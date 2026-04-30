В Израиле отказались разгружать судно с украденным украинским зерном, - СМИ

В Израиле не разрешили разгрузить судно Panormitis, доставившее зерно, предположительно вывезенное с временно оккупированных украинских территорий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут Times of Israel и Marker.

Кто принял решение

Интересно, что решение об отказе не было государственным. Его приняла израильская компания-импортер "Цанципер", которая заявила, что не будет принимать российское судно с таким грузом.

В компании прямо указали, что "отклонят российский корабль", а поставщику придется искать другой порт для разгрузки.

Почему это важно

По данным СМИ, это первый случай, когда в Израиле отказались принять партию зерна, которая подозревается в происхождении с оккупированных территорий Украины.

Фактически речь идет о создании прецедента, который может повлиять на дальнейшую практику международной торговли зерном, связанной с российской оккупацией.

Что предшествовало

