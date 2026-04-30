В Ізраїлі відмовилися розвантажувати судно з краденим українським зерном, - ЗМІ

В Ізраїлі не дозволять розвантажитися судну з краденим українським зерном

В Ізраїлі не дозволили розвантажитися судну Panormitis, яке доставило зерно, ймовірно вивезене з тимчасово окупованих українських територій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть Times of Israel та Marker.

Хто ухвалив рішення

Цікаво, що рішення про відмову не було державним. Його ухвалила ізраїльська компанія-імпортер "Цанціпер", яка заявила, що не прийматиме російське судно з таким вантажем.

У компанії прямо зазначили, що "відхилять російський корабель", а постачальнику доведеться шукати інший порт для розвантаження.

Чому це важливо

За даними медіа, це перший випадок, коли в Ізраїлі відмовилися прийняти партію зерна, яка підозрюється у походженні з окупованих територій України.

Фактично йдеться про створення прецеденту, який може вплинути на подальшу практику міжнародної торгівлі зерном, пов’язаним із російською окупацією.

Що передувало

  • Ізраїль прийняв судно із зерном з окупованих територій України.
  • Ізраїль прийняв ще одне судно з краденим українським зерном.
  • Єврокомісія звернулася до Ізраїлю щодо суден із викраденим Росією українським зерном.
  • ЄС готує санкції через постачання краденого українського зерна до Ізраїлю.

Топ коментарі
30.04.2026 12:07 Відповісти
+7
Мені цікаво чому Україна не потопила це корито коли воно ще було біля наших берегів? Чи хтось за це отримав ''двушечку''? Чи в нас народна забава зробити собі проблему а потім бігати як смажений півень і в авральному режимі її вирішувати?
30.04.2026 11:36 Відповісти
Так вони і зараз послали. Це ж не державна структура відмовилась його розвантажувати.
...Цікаво, що рішення про відмову не було державним. Його ухвалила ізраїльська компанія-імпортер "Цанціпер", яка заявила, що не прийматиме російське судно з таким вантажем... Джерело: https://censor.net/ua/n4000759
30.04.2026 11:35 Відповісти
Шо сі стало? - раніше посилали всі нах
30.04.2026 11:30 Відповісти
30.04.2026 11:35 Відповісти
Компанія - це перший випадок шо відмовились
30.04.2026 11:47 Відповісти
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готує санкційний пакет як щодо тих, хто перевозить крадене українське зерно, так і щодо тих, хто намагається заробляти на цьому.
Джерело: https://censor.net/ua/n4000344

найпотужніший та найвпливовіший підписувач санкцій, втрутився особисто!
30.04.2026 11:35 Відповісти
Звичка Ізраїлю, системно отримувати від московитів крадене збіжжя з України, якось дивно збігається з його відношенням до визнання Ізраїлем ГОЛОДОМОРУ в Україні!?!?!?
30.04.2026 11:52 Відповісти
30.04.2026 12:07 Відповісти
це називається - порядність
30.04.2026 12:05 Відповісти
В до озвучення шо було? Без порядність? Чи по- тихому можна?
30.04.2026 14:41 Відповісти
ну, от і всьо!
сподіваюсь питання з міндічєм і умєровим закрите?
більше не будете відволікати від шашликів на 9 мая, найзеленішого гундосого зе!поца?
30.04.2026 11:32 Відповісти
Ну а інша ізраїльська компанія-імпортер прийме з розпростертими обіймами...
30.04.2026 11:35 Відповісти
після розголосу, та й те що ЄС може накласти санції не прийме
бо мізкі в них є
30.04.2026 11:58 Відповісти
У них не мізки - у них нюх! Де можна заробити, а де можна нарватися на погром і санкції. І як свідчить історія страх втратити гешефт часто перевершує страх втратити здоровʼя і навіть життя.
Компанія імпортер зерна має гарний калькулятор.
30.04.2026 12:32 Відповісти
А воно було біля наших берегів? Чи ви насправді думаєте, що Україна має можливість контролювати переміщення всіх кораблів на Чорному морі?
показати весь коментар
30.04.2026 11:56 Відповісти
нарешті допетрали
за виручені від продажу краденого гроші кацапські підари навчають та забезпечують іранських підарів для вбивств Ізраїльських Воїнів
нема чого бі-бі по *********** парадах шаритися
30.04.2026 11:36 Відповісти
Один раз, і то не на державному рівні. А де офіційна реакця??? Докази досі вивчають?
30.04.2026 11:37 Відповісти
хто це провіряв ? лапша на вуші - маца до столу.та й годі !!!
30.04.2026 11:37 Відповісти
Все з таки погроза запровадження санкцій від ЄС може подіяла, треба слідкувати далі, щоб раптом не передумали.
30.04.2026 11:37 Відповісти
Но до этого один таки разгрузили, значит украинская дипломатия сработала на этот раз неплохо...
30.04.2026 11:41 Відповісти
Не один.
30.04.2026 14:42 Відповісти
Та розвантажать його. Або перепродають.
Єврейська мудрість
30.04.2026 11:43 Відповісти
Хвилинку, а де офіційне рішення Ізраїлю про затримання судна?
Це виконання має бути в рамках міжнародної Угоди між Україною та Ізраїлем!
30.04.2026 11:45 Відповісти
Нетаньяху в цей час симпатизує путлєру...сволота
30.04.2026 11:46 Відповісти
вірити чи не вірити заявам в Ізраїлі - це справа кожного. Я не врю. Вважаю, що все одно саме це судно буде розвантажено десь в іншому місці і все одно це зерно попаде до Ізраїлю, але по іншим документам.
30.04.2026 11:47 Відповісти
Це означає, що конкретна компанія злякалася санкцій ЄС. Це все.
Позиція держави Ізраїлю по відношенню до України залишилась незмінною.
30.04.2026 11:56 Відповісти
кратність сестра таланту
30.04.2026 11:58 Відповісти
прикинули шо розвантажити їм дорожче вийде
30.04.2026 11:57 Відповісти
Журналісти намагаються згладити кути. І правильно. З Ізраїлем краще не сваритися. Плюс Донні може покарати Зе ременем.
30.04.2026 12:00 Відповісти
Слідкуєм, якщо підтвердиться, тоді Україна в міжнародній торгівлі вагу має і наглість не пройде і від Ізраїлю в т ч
30.04.2026 12:03 Відповісти
Має вагу поки вбиває кацапів.
30.04.2026 12:05 Відповісти
принаймні третя частина евреїв, що емігрувала з України і не дивилася путінсткий зомбовізор, підтримує Україну, там є "наші люди", хоч більшість, звичайно, що показують вибори, підтримує українофоба Нетаньяху
30.04.2026 12:07 Відповісти
Було кілька спроб скинути Нетаньяху. Але євреї як білоруси, бояться вбивати ментів.
30.04.2026 12:11 Відповісти
Там сьогодні теж "двіжуха".
"В Ізраїлі вже не хочуть служити та воювати: в країні спалахнули масові протести проти призову в армію - на вулицях лунають постріли, передає Al Jazeera. Ультраортодоксальні євреї виступають проти обов'язкової служби для студентів релігійних вузів та затримання людей, які не бажають мобілізуватися."
30.04.2026 12:21 Відповісти
я мав на увазі більшість громадян Ізраїлю, а яка більшість серед українських емігрантів, то ніхто не знає і не визначить, яка у них більшість, але путіністів багато
30.04.2026 12:14 Відповісти
Тут ось нам предява
30.04.2026 12:10 Відповісти
Українці повинні дякувати євреям за допомогу?
Уся їхня допомога під час повномасштабного вторгнення рашки була направлена виключно єврейським громадам, організації "Джойнт" та іншим. Які українці?
30.04.2026 12:16 Відповісти
30.04.2026 12:29 Відповісти
Це приватна ініціатива, а де офіційна реакція?
30.04.2026 12:38 Відповісти
Ой не могу...Первая серия сериала была по поводу очеловечивания сбежавших полициянтов...Теперь серия номер два..Там хоть Цахал на помощь не вызывали,отбиться от обнаглевших развантажников,привезжих краденое зерно,захватившие порт и насильно пытавшиеся выгрузить его на святой земле.Это был неравный бой,с совестью и хитростью...но,думаю победили смекалка и обходной маневр,о котором...никто не узнает
30.04.2026 13:10 Відповісти
 
 