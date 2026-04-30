В Ізраїлі відмовилися розвантажувати судно з краденим українським зерном, - ЗМІ
В Ізраїлі не дозволили розвантажитися судну Panormitis, яке доставило зерно, ймовірно вивезене з тимчасово окупованих українських територій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть Times of Israel та Marker.
Хто ухвалив рішення
Цікаво, що рішення про відмову не було державним. Його ухвалила ізраїльська компанія-імпортер "Цанціпер", яка заявила, що не прийматиме російське судно з таким вантажем.
У компанії прямо зазначили, що "відхилять російський корабель", а постачальнику доведеться шукати інший порт для розвантаження.
Чому це важливо
За даними медіа, це перший випадок, коли в Ізраїлі відмовилися прийняти партію зерна, яка підозрюється у походженні з окупованих територій України.
Фактично йдеться про створення прецеденту, який може вплинути на подальшу практику міжнародної торгівлі зерном, пов’язаним із російською окупацією.
Що передувало
...Цікаво, що рішення про відмову не було державним. Його ухвалила ізраїльська компанія-імпортер "Цанціпер", яка заявила, що не прийматиме російське судно з таким вантажем...
Компанія імпортер зерна має гарний калькулятор.
Єврейська мудрість
Це виконання має бути в рамках міжнародної Угоди між Україною та Ізраїлем!
Позиція держави Ізраїлю по відношенню до України залишилась незмінною.
"В Ізраїлі вже не хочуть служити та воювати: в країні спалахнули масові протести проти призову в армію - на вулицях лунають постріли, передає Al Jazeera. Ультраортодоксальні євреї виступають проти обов'язкової служби для студентів релігійних вузів та затримання людей, які не бажають мобілізуватися."
Уся їхня допомога під час повномасштабного вторгнення рашки була направлена виключно єврейським громадам, організації "Джойнт" та іншим. Які українці?