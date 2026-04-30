В Ізраїлі відмовилися розвантажувати судно з краденим українським зерном, - ЗМІ

В Ізраїлі не дозволили розвантажитися судну Panormitis, яке доставило зерно, ймовірно вивезене з тимчасово окупованих українських територій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть Times of Israel та Marker.

Хто ухвалив рішення

Цікаво, що рішення про відмову не було державним. Його ухвалила ізраїльська компанія-імпортер "Цанціпер", яка заявила, що не прийматиме російське судно з таким вантажем.

У компанії прямо зазначили, що "відхилять російський корабель", а постачальнику доведеться шукати інший порт для розвантаження.

Читайте: Лише цього року 25 суден російського "зернового флоту" здійснили близько 50 рейсів із закритих українських портів на ТОТ до третіх країн, - Сибіга

Чому це важливо

За даними медіа, це перший випадок, коли в Ізраїлі відмовилися прийняти партію зерна, яка підозрюється у походженні з окупованих територій України.

Фактично йдеться про створення прецеденту, який може вплинути на подальшу практику міжнародної торгівлі зерном, пов’язаним із російською окупацією.

Читайте також: Україна надіслала Ізраїлю пакет документів для арешту судна РФ PANORMITIS з викраденим українським зерном, - Кравченко

Що передувало

Ізраїль прийняв судно із зерном з окупованих територій України.

Ізраїль прийняв ще одне судно з краденим українським зерном.

Єврокомісія звернулася до Ізраїлю щодо суден із викраденим Росією українським зерном.

ЄС готує санкції через постачання краденого українського зерна до Ізраїлю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ізраїль відповів на заяву України щодо суден із викраденим Росією зерном: Звинувачення не є доказами