Украина активизировала работу с партнерами относительно синхронизации санкций, в частности в отношении "теневого зернового флота" РФ, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Андреем Сибигой, посвященную сотрудничеству с партнерами в целях согласования санкций и других вопросов.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале.

Синхронизация санкций

"Важно, что активизирована работа с партнерами по синхронизации санкций – украинских в юрисдикциях партнеров и партнерских в нашей юрисдикции. Министр иностранных дел Андрей Сибига доложил о таких и других контактах. В частности, более системно работаем по теневому зерновому флоту России – по судам, которые используются для перевозки зерна, украденного на временно оккупированной территории Украины", – отметил Зеленский.

Израильский трек

Президент напомнил, что в эти дни был острый израильский трек по поводу украденного зерна, и наши дипломаты и Офис Генерального прокурора включились в соответствующую работу.

"Строим систему противодействия теневому зерновому флоту, так же как и теневому нефтяному флоту", — подчеркнул он.

Европейское направление

Также Зеленский и Сибига обсудили приоритеты на европейском направлении. Президент отметил, что Украине нужны хорошие дипломатические результаты в мае.

"Согласовали и решение некоторых кадровых вопросов в структуре МИД Украины и в нашем посольском корпусе. Определили и позиции относительно голосований в международных организациях в интересах мира и Украины", — добавил он.

