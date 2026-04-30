Украина активизировала работу с партнерами относительно синхронизации санкций, в частности в отношении "теневого зернового флота" РФ, — Зеленский

Зеленский о санкциях против РФ

Президент Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Андреем Сибигой, посвященную сотрудничеству с партнерами в целях согласования санкций и других вопросов.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

Синхронизация санкций

"Важно, что активизирована работа с партнерами по синхронизации санкций – украинских в юрисдикциях партнеров и партнерских в нашей юрисдикции. Министр иностранных дел Андрей Сибига доложил о таких и других контактах. В частности, более системно работаем по теневому зерновому флоту России – по судам, которые используются для перевозки зерна, украденного на временно оккупированной территории Украины", – отметил Зеленский.

Читайте: Только в этом году 25 судов российского "зернового флота" совершили около 50 рейсов из закрытых украинских портов на ВОТ в третьи страны, — Сибига

Израильский трек

Президент напомнил, что в эти дни был острый израильский трек по поводу украденного зерна, и наши дипломаты и Офис Генерального прокурора включились в соответствующую работу.

"Строим систему противодействия теневому зерновому флоту, так же как и теневому нефтяному флоту", — подчеркнул он.

Читайте: Похищение украинских детей и "теневой флот" РФ: Украина ввела новые санкции, — Зеленский

Европейское направление

Также Зеленский и Сибига обсудили приоритеты на европейском направлении. Президент отметил, что Украине нужны хорошие дипломатические результаты в мае.

"Согласовали и решение некоторых кадровых вопросов в структуре МИД Украины и в нашем посольском корпусе. Определили и позиции относительно голосований в международных организациях в интересах мира и Украины", — добавил он.

Читайте также: США отменяют исключения для российской и иранской нефти, — Бессент

30.04.2026 20:40 Ответить
Дійсно. А ще призначив єрмака та цілу купу корабельних сосен без досвіду і без інтелекту
30.04.2026 20:42 Ответить
ПопиЗЕді нам тут...
30.04.2026 20:41 Ответить
На нари ішака тупорилого!
30.04.2026 20:49 Ответить
А цей найвеличніший лідор племені не хоче виконати свої посадові обов'язки? Наприклад, вирішити питання мобілізації, за яку відповідає лише він (а, відповідно до законів, ще й не має права делегувати свої обов'язки хоч кому), нє? А шо так, рейтинг впаде? Та не хвилюйся Вова! Твій рейтинг тримається лише на заявах проплачених (твоєю ж ОПою) проституток типу Петрова, Мосєйчук, Білецького та їм подібних. Реальний рейтинг - коло плінтуса, але поверхом нижче, ніж його заміряють.
Де дієвість майже трьох десятків "безпекових угод", яки ти понапідписувало? Там де й 3000 ракет до кінця минулого року, блекаут у Москві, мільярд дерев і де будуть 25к наземних безпілотників цьогоріч? "Династія" сама не побудується, так, Вова?
Куди ж ти тікати будеш? До Умєрова в Маямі? Так згадай що стало з Пашею Л... Жюлька не дасть збрехать.
30.04.2026 21:15 Ответить
Як щодо санкцій проти "Вови", який на гроші, вкраденні з фінансування Заходом української оборонки, будував собі маєточок?
01.05.2026 00:20 Ответить
Активизатор хренов
01.05.2026 00:33 Ответить
 
 