Украина активизировала работу с партнерами относительно синхронизации санкций, в частности в отношении "теневого зернового флота" РФ, — Зеленский
Президент Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Андреем Сибигой, посвященную сотрудничеству с партнерами в целях согласования санкций и других вопросов.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
Синхронизация санкций
"Важно, что активизирована работа с партнерами по синхронизации санкций – украинских в юрисдикциях партнеров и партнерских в нашей юрисдикции. Министр иностранных дел Андрей Сибига доложил о таких и других контактах. В частности, более системно работаем по теневому зерновому флоту России – по судам, которые используются для перевозки зерна, украденного на временно оккупированной территории Украины", – отметил Зеленский.
Израильский трек
Президент напомнил, что в эти дни был острый израильский трек по поводу украденного зерна, и наши дипломаты и Офис Генерального прокурора включились в соответствующую работу.
"Строим систему противодействия теневому зерновому флоту, так же как и теневому нефтяному флоту", — подчеркнул он.
Европейское направление
Также Зеленский и Сибига обсудили приоритеты на европейском направлении. Президент отметил, что Украине нужны хорошие дипломатические результаты в мае.
"Согласовали и решение некоторых кадровых вопросов в структуре МИД Украины и в нашем посольском корпусе. Определили и позиции относительно голосований в международных организациях в интересах мира и Украины", — добавил он.
Что предшествовало?
- Напомним, что в израильский порт Хайфа прибыло судно, которое, по данным украинской стороны, может перевозить зерно с временно оккупированных территорий Украины.
- Ранее Израиль уже разрешил разгрузку аналогичного судна 14 апреля.
Министерство иностранных дел Украины вызвало израильского посла, чтобы вручить ноту протеста в связи с судном с украинским зерном, которое украла Россия на оккупированных территориях.
- Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что "обвинения не являются доказательствами", комментируя ситуацию с допуском судов с похищенным Россией украинским зерном.
- 29 апреля Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что Украина направила Израилю пакет документов для ареста российского судна PANORMITIS с похищенным украинским зерном.
- 30 апреля судно PANORMITIS покинуло территориальные воды Израиля и ушло в нейтральные воды.
