США отменяют исключения для российской и иранской нефти, - Бессент

США не планируют продлевать исключение, позволяющее покупать российскую нефть и нефтепродукты, которые в настоящее время находятся в море. А продление одноразового исключения для иранской нефти, находящейся в море, полностью исключено.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью агентству Associated Press заявил министр финансов США Скотт Бессент.

По словам министра, вопрос о продлении разового исключения для иранской нефти вообще не стоит на повестке дня.

"Что касается иранцев – никаких исключений. У нас действует блокада, и нефть не выходит. Мы считаем, что в ближайшие два-три дня им придется начать останавливать добычу, что будет очень плохо для их скважин", – отметил Бессент

Он подчеркнул, что иранская нефть находится под блокадой и фактически не поступает на рынок.

Что предшествовало?

Издание The New York Times написало, что в апреле Россия получила не менее $12,8 млрд от нефтяных налогов - вдвое больше, чем в марте. Ежедневные дополнительные доходы превышали $100 млн.

Министерство финансов США объявило об исключении ряда физических и юридических лиц из санкционного списка, связанного с Россией.

Соединенные Штаты выдали 30-дневное разрешение странам на покупку российской нефти и нефтепродуктов, которые находятся под санкциями и сейчас находятся на танкерах в море. Министр финансов Скотт Бессент назвал этот шаг мерой по стабилизации мировых энергетических рынков, встревоженных войной с Ираном.

