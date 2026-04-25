США отменяют исключения для российской и иранской нефти, - Бессент
США не планируют продлевать исключение, позволяющее покупать российскую нефть и нефтепродукты, которые в настоящее время находятся в море. А продление одноразового исключения для иранской нефти, находящейся в море, полностью исключено.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью агентству Associated Press заявил министр финансов США Скотт Бессент.
По словам министра, вопрос о продлении разового исключения для иранской нефти вообще не стоит на повестке дня.
"Что касается иранцев – никаких исключений. У нас действует блокада, и нефть не выходит. Мы считаем, что в ближайшие два-три дня им придется начать останавливать добычу, что будет очень плохо для их скважин", – отметил Бессент
Он подчеркнул, что иранская нефть находится под блокадой и фактически не поступает на рынок.
Что предшествовало?
Издание The New York Times написало, что в апреле Россия получила не менее $12,8 млрд от нефтяных налогов - вдвое больше, чем в марте. Ежедневные дополнительные доходы превышали $100 млн.
- Министерство финансов США объявило об исключении ряда физических и юридических лиц из санкционного списка, связанного с Россией.
- Соединенные Штаты выдали 30-дневное разрешение странам на покупку российской нефти и нефтепродуктов, которые находятся под санкциями и сейчас находятся на танкерах в море. Министр финансов Скотт Бессент назвал этот шаг мерой по стабилизации мировых энергетических рынков, встревоженных войной с Ираном.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А Трамп знає що США припиняють винятки для російської та іранської нафти?
У Трампа сім п'ятниця на одну добу і навіть у саму п'ятницю.