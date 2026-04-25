США отменяют исключения для российской и иранской нефти, - Бессент

Вашингтон ужесточает санкции против нефти РФ и Ирана

США не планируют продлевать исключение, позволяющее покупать российскую нефть и нефтепродукты, которые в настоящее время находятся в море. А продление одноразового исключения для иранской нефти, находящейся в море, полностью исключено.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью агентству Associated Press заявил министр финансов США Скотт Бессент.

По словам министра, вопрос о продлении разового исключения для иранской нефти вообще не стоит на повестке дня.

"Что касается иранцев – никаких исключений. У нас действует блокада, и нефть не выходит. Мы считаем, что в ближайшие два-три дня им придется начать останавливать добычу, что будет очень плохо для их скважин", – отметил Бессент

Он подчеркнул, что иранская нефть находится под блокадой и фактически не поступает на рынок.

Что предшествовало?

Издание The New York Times написало, что в апреле Россия получила не менее $12,8 млрд от нефтяных налогов - вдвое больше, чем в марте. Ежедневные дополнительные доходы превышали $100 млн.

Це , ймовірно, стало наслідком певних тенденцій і настроїв серед сенаторів і конгресменів. Припекло, одним словом.
25.04.2026 09:16 Ответить
Всі вже зрозуміли, що все залежить від настрою тарганів у голові трампанутого, особливо з ранку.
25.04.2026 09:17 Ответить
Це ми вже чули. І цей піз....к ніфіга не вирішує.
25.04.2026 09:18 Ответить
А Трамп знає що США припиняють винятки для російської та іранської нафти?
У Трампа сім п'ятниця на одну добу і навіть у саму п'ятницю.
25.04.2026 09:24 Ответить
трамп ігрок - одне триндить друге робить.не звертайте уваги.
25.04.2026 09:56 Ответить
Не швидко - але Іран можуть присадити - закупоркою нафтових свердловин
25.04.2026 09:36 Ответить
 
 