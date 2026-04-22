Неочікувані нафтові прибутки Росії не врятують її слабку економіку, – Bloomberg

Неочікуваний прибуток Росії від нафти, спричинений війною на Близькому Сході, навряд чи допоможе президенту РФ Владіміру Путіну відродити мляву економіку Росії, яка балансує на межі рецесії.

Як пише Bloomberg, минулого тижня Путін публічно визнав, що економіка Росії перебуває в скрутному становищі, вимагаючи від міністрів та Центробанку РФ пояснити, чому зростання сповільнюється, незважаючи на його наполягання на тому, що спаду потрібно уникнути.

При цьому зростання вартості нафти через конфронтацію президента США Дональда Трампа з Іраном збільшує експортні доходи Росії до найвищого рівня з перших тижнів повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

Однак це навряд чи призведе до швидшого зростання на тлі одних з найвищих витрат на позики в світі.

Причини низького зростання

Проблема, з якою борються російські політики, полягає в тому, що величезні обсяги бюджетних витрат уже збільшують попит, але не пропозицію, оскільки ресурси дедалі більше спрямовуються у військове виробництво, значна частина якого опиняється на полі бою.

Якщо уряд Росії вирішить використати не передбачені в бюджеті РФ нафтові прибутки для збільшення витрат понад заплановані зараз, це посилить інфляційний тиск, що своєю чергою дасть Центробанку РФ ще одну причину для збереження високих витрат на позики, які сильно обтяжують бізнес.

ВВП Росії

Валовий внутрішній продукт Росії, ймовірно, скоротився в першому кварталі 2026 року після того, як обсяг виробництва впав майже на 2% за перші два місяці року, що стало б першим квартальним спадом з початку 2023 року.

Водночас індекс бізнес-клімату в Росії минулого місяця став негативним вперше з 2022 року.

Облікова ставка

Хоча Центробанк Росії знижує свою ключову ставку протягом дев'яти місяців, опустивши її до 15% на своєму останньому засіданні, реальна вартість запозичень залишається близькою до історичних максимумів на рівні понад 9%.

Дорога нафта може допомогти експортерам, на яких припадає приблизно чверть доходів бюджету РФ, але вона не може компенсувати падіння виробництва та зупинені інвестиції за таких жорстких фіскальних умов.

Згідно з чинним законодавством РФ, усі додаткові прибутки від продажу нафти, що перевищують $59 за барель, спрямовуються до Фонду національного добробуту, тоді як закон про бюджет на 2026 рік передбачає, що цей фонд не використовуватиметься для фінансування дефіциту бюджету.

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Видобуток нафти

Як повідомлялося, російські нафтові компанії вимушено скорочують видобуток нафти через атаки безпілотників на нафтові порти та нафтопереробні заводи, а також після припинення поставок трубопроводом "Дружба". Так, уквітні нафтовидобуток у Росії впаде на 300-400 тис. барелів на добу відносно березня, що стане найбільшим разовим скороченням із кризи пандемії коронавірусу.

До того видання Reuters із посиланням на джерела в галузі писало, що скорочення видобутку нафти в Росії неминуче, оскільки удари України по портовій інфраструктурі, трубопроводах та нафтопереробних заводах зменшили експортні можливості на 1 млн барелів на день, або на п'яту частину загальної потужності.