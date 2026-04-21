Наслідки ударів України: Росія вимушено скорочує видобуток нафти до мінімуму за 6 років

Російські нафтові компанії вимушено скорочують видобуток нафти через атаки безпілотників на нафтові порти та нафтопереробні заводи, а також після припинення поставок трубопроводом "Дружба".

Як пише Reuters із посиланням на п'ять джерел у галузі, у квітні нафтовидобуток у Росії впаде на 300-400 тис. барелів на добу відносно березня, що стане найбільшим разовим скороченням із кризи пандемії коронавірусу, коли світовий нафтовий ринок зіткнувся з обвальним падінням попиту, передає The Moscow Times.

Відносно кінця минулого року спад видобутку становитиме 500 тис. барелів на добу.

"В умовах постійних атак на порти й НПЗ Росії буде складно розмістити нафту, не скорочуючи видобуток, особливо на тлі майбутніх весняних профілактичних ремонтів (НПЗ)", – пояснив один із співрозмовників.

За словами інших джерел агентства, всі ключові нафтові нафтові термінали в Росії, як і раніше, працюють на зниженій потужності або із затримками.

Атаки на російські НПЗ

Основні балтійські порти – "Приморськ" та "Усть-Луга" – потрапили під серію нальотів навесні, внаслідок чого було завдано збитків перевалочним потужностям, нафтопроводам та резервуарам.

Термінал "Шесхаріс" у Новоросійську – ключовий експортний вузол на Чорному морі, через який відвантажується близько 700 тис. барелів нафти на добу, призупинив роботу 6 квітня після удару дронів, який спровокував пожежу на інфраструктурі порту.

"Новоросійськ" частково відновив перевалку нафти 10 квітня, проте, за джерелами Reuters, обсяги залишаються зниженими.

Порт "Усть-Луга" відновив ⁠експорт нафти 7 квітня після майже двотижневого призупинення, проте затримки з обробкою тоннажу зберігаються.

Прокачування нафти південною гілкою нафтопроводу "Дружба", через яку нафта марки Urals надходила до Угорщини та Словаччини в обсязі близько 150-200 тис. барелів на добу, було зупинено наприкінці січня 2026 року.

Зниження виробництва

Спад нафтовидобутку в Росії почався в грудні минулого року, коли набули чинності американські санкції проти компаній "Роснєфть" і "Лукойл", а індійські НПЗ почали анулювати контракти, внаслідок чого російські нафтовики накопичили понад 30 млн нерозпроданих барелів у морі.

Із 9,53 млн барелів на добу в листопаді 2025 року видобуток знизився до 9,3 млн у грудні, 9,24 млн – у січні, 9,18 млн – у лютому і 9,17 млн ​​– у березні. Від квоти ОПЕК+, яка дозволяє Росії качати 9,58 млн барелів на день нафтовики відстали приблизно на 400 тис. барелів.

За підсумками минулого року російський нафтовидобуток встановив мінімум із 2009 року – 512 млн тонн. Зниження було зафіксовано третій рік поспіль: 2024 року це було 516 млн тонн, 2023 року – 530 млн тонн, а 2022 року – 535 млн тонн.

Санкції проти "Роснєфті" та "Лукойлу"

Нагадаємо, у жовтні торік адміністрація президента США Дональда Трампа вперше з часу його вступу на посаду у січні 2025 року запровадила санкції проти Росії "через відсутність серйозної відданості Росії мирному процесу для припинення війни в Україні". Під них потрапили російські нафтові гіганти "Роснєфть" та "Лукойл", а також всі їхні дочірні компанії.

Удари України

Як повідомлялося, Сили оборони України в березні 2026 року здійснили низку масштабних ударів по об’єктах військово-промислового комплексу Росії. Зокрема, Україна в березні уразила 15 заводів, НПЗ та терміналів Росії.

До того видання Reuters із посиланням на джерела в галузі писало, що скорочення видобутку нафти в Росії неминуче, оскільки удари України по портовій інфраструктурі, трубопроводах та нафтопереробних заводах зменшили експортні можливості на 1 млн барелів на день, або на п'яту частину загальної потужності.