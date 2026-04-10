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Новини Удари по нафтопортах РФ
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Порт "Новоросійськ" в Краснодарському краї РФ частково відновив відвантаження нафти після атаки БпЛА, - Reuters

Порт "Новоросійськ" частково відновив експорт нафти після атаки дронів — Reuters

Пізно ввечері четверга, 9 квітня, Чорноморський порт "Новоросійськ" в Краснодарському краї РФ частково відновив відвантаження нафти та палива з термінала "Шесхаріс". На початку тижня його роботу було призупинено внаслідок атаки безпілотників.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Порт частково відновив роботу 

Нафтовий термінал "Шесхаріс" потужністю близько 700 тисяч барелів сирої нафти на добу, призупинив відвантаження в понеділок, 6 квітня, після того, як атака українських безпілотників спричинила пожежі на паливному терміналі та деяких причалах.

Наразі завантаження танкерів відновилося лише з одного причалу. Очікується, що 10 квітня буде відправлено партію нафти обсягом 80 тисяч тонн.

Джерела додали, що 9 квітня Новоросійськ також відновив завантаження мазуту. За словами одного із джерел, цього тижня з порту відвантажили дизельне пальне.

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Що передувало?

Вночі 6 квітня дрони атакували термінал "Шесхаріс". Повідомлялося про пожежу, падіння уламків та можливі пошкодження житлових будинків. Атаку підтвердили в оперативному штабі Краснодарського краю РФ.

Супутникові знімки зафіксували пошкодження причалу та об’єктів інфраструктури нафтоналивного термінала "Шесхаріс".

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Автор: 

нафта (6685) порт (2195) Новоросійськ (42)
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Топ коментарі
+8
То сьогодні треба хлопцям попрацювати, щоб на свята робота була!!!
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10.04.2026 19:09 Відповісти
+4
штош. час повторити
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10.04.2026 19:22 Відповісти
+4
Зеля вже оголосив пєрєміріє. Совпадєніє? Так що тепер українці зможуть тільки мовчки сидіти в підвалах і дулі крутити
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10.04.2026 20:05 Відповісти

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