Порт "Новоросійськ" в Краснодарському краї РФ частково відновив відвантаження нафти після атаки БпЛА, - Reuters

Пізно ввечері четверга, 9 квітня, Чорноморський порт "Новоросійськ" в Краснодарському краї РФ частково відновив відвантаження нафти та палива з термінала "Шесхаріс". На початку тижня його роботу було призупинено внаслідок атаки безпілотників.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Порт частково відновив роботу

Нафтовий термінал "Шесхаріс" потужністю близько 700 тисяч барелів сирої нафти на добу, призупинив відвантаження в понеділок, 6 квітня, після того, як атака українських безпілотників спричинила пожежі на паливному терміналі та деяких причалах.

Наразі завантаження танкерів відновилося лише з одного причалу. Очікується, що 10 квітня буде відправлено партію нафти обсягом 80 тисяч тонн.

Джерела додали, що 9 квітня Новоросійськ також відновив завантаження мазуту. За словами одного із джерел, цього тижня з порту відвантажили дизельне пальне.

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Що передувало?

Вночі 6 квітня дрони атакували термінал "Шесхаріс". Повідомлялося про пожежу, падіння уламків та можливі пошкодження житлових будинків. Атаку підтвердили в оперативному штабі Краснодарського краю РФ.

Супутникові знімки зафіксували пошкодження причалу та об’єктів інфраструктури нафтоналивного термінала "Шесхаріс".

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