Порт "Новороссийск" в Краснодарском крае РФ частично возобновил отгрузку нефти после атаки БПЛА, – Reuters
Поздно вечером в четверг, 9 апреля, черноморский порт "Новороссийск" в Краснодарском крае РФ частично возобновил отгрузку нефти и топлива с терминала "Шесхарис". В начале недели его работа была приостановлена вследствие атаки беспилотников.
Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.
Нефтяной терминал "Шесхарис" мощностью около 700 тысяч баррелей сырой нефти в сутки приостановил отгрузку в понедельник, 6 апреля, после того, как атака украинских беспилотников вызвала пожары на топливном терминале и некоторых причалах.
В настоящее время погрузка танкеров возобновилась только с одного причала. Ожидается, что 10 апреля будет отправлена партия нефти объемом 80 тысяч тонн.
Источники добавили, что 9 апреля Новороссийск также возобновил погрузку мазута. По словам одного из источников, на этой неделе из порта отгрузили дизельное топливо.
Ночью 6 апреля дроны атаковали терминал "Шесхарис". Сообщалось о пожаре, падении обломков и возможных повреждениях жилых домов. Атаку подтвердили в оперативном штабе Краснодарского края РФ.
Спутниковые снимки зафиксировали повреждения причала и объектов инфраструктуры нефтеналивного терминала "Шесхарис".
