Порт "Новороссийск" в Краснодарском крае РФ частично возобновил отгрузку нефти после атаки БПЛА, – Reuters

Поздно вечером в четверг, 9 апреля, черноморский порт "Новороссийск" в Краснодарском крае РФ частично возобновил отгрузку нефти и топлива с терминала "Шесхарис". В начале недели его работа была приостановлена вследствие атаки беспилотников.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.

Порт частично возобновил работу 

Нефтяной терминал "Шесхарис" мощностью около 700 тысяч баррелей сырой нефти в сутки приостановил отгрузку в понедельник, 6 апреля, после того, как атака украинских беспилотников вызвала пожары на топливном терминале и некоторых причалах.

В настоящее время погрузка танкеров возобновилась только с одного причала. Ожидается, что 10 апреля будет отправлена партия нефти объемом 80 тысяч тонн.

Источники добавили, что 9 апреля Новороссийск также возобновил погрузку мазута. По словам одного из источников, на этой неделе из порта отгрузили дизельное топливо.

Что предшествовало?

Ночью 6 апреля дроны атаковали терминал "Шесхарис". Сообщалось о пожаре, падении обломков и возможных повреждениях жилых домов. Атаку подтвердили в оперативном штабе Краснодарского края РФ.

Спутниковые снимки зафиксировали повреждения причала и объектов инфраструктуры нефтеналивного терминала "Шесхарис".

То сьогодні треба хлопцям попрацювати, щоб на свята робота була!!!
10.04.2026 19:09 Ответить
Зеля вже оголосив пєрєміріє. Совпадєніє? Так що тепер українці зможуть тільки мовчки сидіти в підвалах і дулі крутити
10.04.2026 20:05 Ответить
штош. час повторити
10.04.2026 19:22 Ответить
Якраз вчасно наш през запросив великоднє перемир'я(((((
10.04.2026 19:26 Ответить
Так відмовлено..можна феєрверк влаштовувати..
10.04.2026 19:38 Ответить
Схоже, Зеленський прислухався до окрику Тромба і К° "Астанавітєсь!". Щоби там не казав Буданов про ігнорення таких зовнішніх команд.
В обмін на ракети до Patriot?
10.04.2026 19:44 Ответить
Ну, нових атак вже ж не буде, так? Ну бо партнери ж попросили...
10.04.2026 19:48 Ответить
Після ударів по кацапвх головне не слухати ікспердів в ефірах розмовних радіостанцій.
10.04.2026 20:05 Ответить
 
 