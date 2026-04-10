Союзники просили не атаковать нефтяную инфраструктуру РФ, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украину на разных уровнях просили воздержаться от ударов по нефтяной отрасли России из-за возможного влияния на мировые цены на нефть.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом он заявил во время общения с журналистами.

"Во время блокирования Ормузского пролива партнеры обратились с различными сигналами к тем или иным странам, от которых что-то зависит. Кого-то просили увеличить добычу, кого-то – увеличить возможности транзита, а нас – уменьшить удары, то есть наши ответы на российские атаки. Потому что они считали, что это повлияет на цены на энергоресурсы. Я считаю, что российская нефть не оказывает существенного влияния на мировой рынок. И сказал об этом откровенно", – рассказал Зеленский.

Он добавил, что снятие санкций с российской нефти, которое произошло после начала войны в Иране, может свидетельствовать о том, что Россия сможет продать активы компании "Лукойл", которая в ближайший год могла бы обанкротиться.

"Я жду, когда вернут санкции в отношении российской нефти в полном объеме, как это было. Иначе каждый день будет придавать мне уверенности в том, что это была игра России: под удобным предлогом снять санкции с энергоресурсов и иметь возможность продать активы компании "Лукойл". Наша оценка была такова: если полные санкции будут действовать еще полгода, максимум год – они обанкротятся", – рассказал Зеленский.

В Европе есть около 20 подобных объектов

Президент заявил, что в Европе может быть около 20 объектов, подобных упомянутым в контексте энергетической инфраструктуры, в частности заводы в Румынии и Болгарии. Он подчеркнул, что в случае ошибочности предположений относительно этих объектов возможно усиление санкционного давления.

По словам Зеленского, если соответствующие оценки окажутся ошибочными, Европа снова может прибегнуть к жестким санкциям против энергетического сектора России, что станет очередным этапом экономического давления на Москву.

Дефицит бюджета РФ и последствия войны

Президент также заявил, что Россия за период войны на Ближнем Востоке не смогла получить достаточных дополнительных доходов, чтобы покрыть свой бюджетный дефицит, который, по его словам, составляет около 100 млрд долларов.

"Я не думаю, что Россия успела много заработать. У меня еще нет окончательной суммы, но не думаю, что это катастрофическая цифра. Если у них был дефицит в 100 миллиардов, то даже если и покрыли 15-20 процентов, весь дефицит все равно не покроют. И благодаря нашим ответам по Усть-Луге и по другим объектам они сокращают объемы поставок. Мы это видим", – добавил Зеленский.

