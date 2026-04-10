Союзники просили не атаковать нефтяную инфраструктуру РФ, – Зеленский

Союзники просили не атаковать нефтяную инфраструктуру РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украину на разных уровнях просили воздержаться от ударов по нефтяной отрасли России из-за возможного влияния на мировые цены на нефть.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом он заявил во время общения с журналистами.

"Во время блокирования Ормузского пролива партнеры обратились с различными сигналами к тем или иным странам, от которых что-то зависит. Кого-то просили увеличить добычу, кого-то – увеличить возможности транзита, а нас – уменьшить удары, то есть наши ответы на российские атаки. Потому что они считали, что это повлияет на цены на энергоресурсы. Я считаю, что российская нефть не оказывает существенного влияния на мировой рынок. И сказал об этом откровенно", – рассказал Зеленский.

Он добавил, что снятие санкций с российской нефти, которое произошло после начала войны в Иране, может свидетельствовать о том, что Россия сможет продать активы компании "Лукойл", которая в ближайший год могла бы обанкротиться.

"Я жду, когда вернут санкции в отношении российской нефти в полном объеме, как это было. Иначе каждый день будет придавать мне уверенности в том, что это была игра России: под удобным предлогом снять санкции с энергоресурсов и иметь возможность продать активы компании "Лукойл". Наша оценка была такова: если полные санкции будут действовать еще полгода, максимум год – они обанкротятся", – рассказал Зеленский.

В Европе есть около 20 подобных объектов

Президент заявил, что в Европе может быть около 20 объектов, подобных упомянутым в контексте энергетической инфраструктуры, в частности заводы в Румынии и Болгарии. Он подчеркнул, что в случае ошибочности предположений относительно этих объектов возможно усиление санкционного давления.

По словам Зеленского, если соответствующие оценки окажутся ошибочными, Европа снова может прибегнуть к жестким санкциям против энергетического сектора России, что станет очередным этапом экономического давления на Москву.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поражены ЗРК "Тор", нефтеперекачивающая станция и ряд логистических объектов россиян, - Генштаб

Дефицит бюджета РФ и последствия войны

Президент также заявил, что Россия за период войны на Ближнем Востоке не смогла получить достаточных дополнительных доходов, чтобы покрыть свой бюджетный дефицит, который, по его словам, составляет около 100 млрд долларов.

"Я не думаю, что Россия успела много заработать. У меня еще нет окончательной суммы, но не думаю, что это катастрофическая цифра. Если у них был дефицит в 100 миллиардов, то даже если и покрыли 15-20 процентов, весь дефицит все равно не покроют. И благодаря нашим ответам по Усть-Луге и по другим объектам они сокращают объемы поставок. Мы это видим", – добавил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о переговорах: У США есть своеобразный внутриполитический дедлайн – ориентировочно август

Топ комментарии
+13
Винні всі, тільки не Гундос. "Союзники просили...", ну то і що? А народ просить їх захистити, а не захищати Ізраїль і свої статки в Дубаях.
10.04.2026 09:36 Ответить
+11
То случайно не ті ''союзники'' що відібрали в нас ЯЗ в обмін на гарантії безпеки? Якщо союзник тебе просить допомогти твоєму ворогу то це вже не союзник.
10.04.2026 09:39 Ответить
+10
З такими "друзями" і вороги не потрібні...
10.04.2026 09:32 Ответить
Вчора ж просили - Буданов озвучував
10.04.2026 09:33 Ответить
Ще минулого місяця
10.04.2026 09:40 Ответить
Що сьогодні знову просять? А що у замін?
10.04.2026 09:36 Ответить
взамін блохпости на пасху і тотальна бусиффікація....
10.04.2026 09:38 Ответить
Винні всі, тільки не Гундос. "Союзники просили...", ну то і що? А народ просить їх захистити, а не захищати Ізраїль і свої статки в Дубаях.
То нехай гундос попросить Трампа відкотити ситуацію з Іраном, щоб ціни повернулися взад
У них же ледь не любофф навєк двох схиблених нарцисів.
"гадаю, у нас - добрі стосунки, - Зеленський"
10.04.2026 10:00 Ответить
То случайно не ті ''союзники'' що відібрали в нас ЯЗ в обмін на гарантії безпеки? Якщо союзник тебе просить допомогти твоєму ворогу то це вже не союзник.
Я вобще думаю а чи не зробити нам так само як іран? Гатити не тільки по Сосії а і по всіх наших сусідах щоб вони верещали і тиснули на Сосію і сша піти на всі поступки для України щоб ми припинили. Бо бачу що тільки теророром в цьому світі можна чогось добитися
10.04.2026 09:43 Ответить
І які ж у нас сусіди по яким можна гатити? ЄС, Молдова, Туреччина, Грузія? Може Білорусь?
10.04.2026 09:54 Ответить
Ніхто у нас її не відбирав а віддав Кучма без ніяких гарантій..а українці як завжди покірно махали гривами
10.04.2026 09:43 Ответить
Білоруси та казахи теж покірно махали гривами, поки НАТО відбирало них ядерну зброю...?
10.04.2026 09:52 Ответить
Онукам маізєя абідно? А хохлів-гоїв убивати можна?
10.04.2026 09:49 Ответить
 
 