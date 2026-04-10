Союзники просили не атакувати нафтову інфраструктуру РФ, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україну на різних рівнях просили утриматися від ударів по нафтовій галузі Росії через можливий вплив на світові ціни на нафту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це він заявив під час спілкування із журналістами.

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"Під час блокування Ормузької протоки партнери вийшли з різними сигналами до тих чи інших країн, від яких щось залежить. Когось просили збільшити видобуток, когось – збільшити можливості транзиту, а нас – зменшити удари, тобто наші відповіді на російські атаки. Бо вони вважали, що це матиме вплив на ціни на енергоресурси. Я вважаю, що російська нафта не має вагомого впливу на світовий ринок. І сказав про це відверто", – розповів Зеленський.

Він додав, що зняття санкцій з російської нафти, яке відбулось після початку війни в Ірані може свідчити про те, що Росія зможе продати обʼєкти компанії "Лукойл", яка в найближчий рік могла стати банкрутом.

"Я чекаю, коли повернуть санкції щодо російської нафти в повному обсязі, як це було. Інакше кожен день додаватиме мені впевненості в тому, що це була гра Росії: під зручним приводом зняти санкції з енергоресурсів і мати можливість продати об’єкти компанії "Лукойл". Наша оцінка була така: якщо повні санкції діятимуть ще пів року, максимум рік – вони банкрути", – розповів Зеленський.

У Європі є близько 20 подібних об’єктів

Президент заявив, що в Європі може бути близько 20 об’єктів, подібних до згаданих у контексті енергетичної інфраструктури, зокрема заводи в Румунії та Болгарії. Він наголосив, що у разі хибності припущень щодо цих об’єктів можливе посилення санкційного тиску.

За словами Зеленського, якщо відповідні оцінки виявляться помилковими, Європа знову може вдатися до жорстких санкцій проти енергетичного сектору Росії, що стане черговим етапом економічного тиску на Москву.

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Дефіцит бюджету РФ і наслідки війни

Президент також заявив, що Росія за період війни на Близькому Сході не змогла отримати достатніх додаткових доходів, аби перекрити свій бюджетний дефіцит, який, за його словами, становить близько 100 млрд доларів.

"Я не думаю, що Росія встигла багато заробити. У мене ще немає остаточної суми, але не думаю, що це катастрофічна цифра. Якщо в них був дефіцит 100 мільярдів, то навіть якщо й покрили 15-20 відсотків, увесь дефіцит усе ж не покриють. І завдяки нашим відповідям по Усть-Лузі та по інших об’єктах вони скорочують обсяги постачання. Ми це бачимо", – додав Зеленський.

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