США припиняють винятки для російської та іранської нафти, - Бессент
США не планують продовжувати виняток, який дозволяє купівлю російської нафти й нафтопродуктів, що нині перебувають у морі. А продовження одноразового винятку для іранської нафти, що перебуває в морі, повністю виключене.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю агентству Associated Press заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.
За словами міністра, питання про продовження разового винятку для іранської нафти взагалі не стоїть на порядку денному.
"Щодо іранців – жодних винятків. У нас діє блокада, і нафта не виходить. Ми вважаємо, що в найближчі два-три дні їм доведеться почати зупиняти видобуток, що буде дуже погано для їхніх свердловин", - зазначив Бессент
Він наголосив, що іранська нафта перебуває під блокадою і фактично не виходить на ринок.
Що передувало?
Видання The New York Times написало, що у квітні Росія отримала щонайменше $12,8 млрд від нафтових податків — удвічі більше, ніж у березні. Щоденні додаткові доходи перевищували $100 млн.
- Міністерство фінансів США оголосило про виключення низки фізичних та юридичних осіб із санкційного списку, пов’язаного з Росією.
- Сполучені Штати видали 30-денний дозвіл країнам на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які перебувають під санкціями й зараз знаходяться на танкерах в морі. Міністр фінансів Скотт Бессент назвав цей крок заходом для стабілізації світових енергетичних ринків, стривожених війною з Іраном.
А Трамп знає що США припиняють винятки для російської та іранської нафти?
У Трампа сім п'ятниця на одну добу і навіть у саму п'ятницю.
Як не заплакали за Україну, то хоть скривилися…