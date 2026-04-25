УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9120 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії Експорт нафти РФ
3 242 9

США припиняють винятки для російської та іранської нафти, - Бессент

Вашингтон посилює санкції проти нафти РФ та Ірану

США не планують продовжувати виняток, який дозволяє купівлю російської нафти й нафтопродуктів, що нині перебувають у морі. А продовження одноразового винятку для іранської нафти, що перебуває в морі, повністю виключене.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю агентству Associated Press заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами міністра, питання про продовження разового винятку для іранської нафти взагалі не стоїть на порядку денному.

"Щодо іранців – жодних винятків. У нас діє блокада, і нафта не виходить. Ми вважаємо, що в найближчі два-три дні їм доведеться почати зупиняти видобуток, що буде дуже погано для їхніх свердловин", - зазначив Бессент

Він наголосив, що іранська нафта перебуває під блокадою і фактично не виходить на ринок.

Що передувало?

Видання The New York Times написало, що у квітні Росія отримала щонайменше $12,8 млрд від нафтових податків — удвічі більше, ніж у березні. Щоденні додаткові доходи перевищували $100 млн.

Автор: 

нафта (6486) США (26358) Бессент Скот (107)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це , ймовірно, стало наслідком певних тенденцій і настроїв серед сенаторів і конгресменів. Припекло, одним словом.
показати весь коментар
25.04.2026 09:16 Відповісти
Всі вже зрозуміли, що все залежить від настрою тарганів у голові трампанутого, особливо з ранку.
показати весь коментар
25.04.2026 09:17 Відповісти
Це ми вже чули. І цей піз....к ніфіга не вирішує.
показати весь коментар
25.04.2026 09:18 Відповісти
США припиняють винятки для російської та іранської нафти, - Бессент

А Трамп знає що США припиняють винятки для російської та іранської нафти?
У Трампа сім п'ятниця на одну добу і навіть у саму п'ятницю.
показати весь коментар
25.04.2026 09:24 Відповісти
трамп ігрок - одне триндить друге робить.не звертайте уваги.
показати весь коментар
25.04.2026 09:56 Відповісти
Не швидко - але Іран можуть присадити - закупоркою нафтових свердловин
показати весь коментар
25.04.2026 09:36 Відповісти
Призупинення санкцій щодо російської нафти діє до 16.05.
показати весь коментар
25.04.2026 10:04 Відповісти
Ну, справи покажуть!!!
Як не заплакали за Україну, то хоть скривилися…
показати весь коментар
25.04.2026 10:08 Відповісти
 
 