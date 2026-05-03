Пожары в российском порту Приморск после атаки дронов: вероятно, поражена нефтеналивная инфраструктура и ПВО, - СМИ. ФОТО

Сервис отслеживания температурных аномалий NASA FIRMS зафиксировал пожары в порту Приморск Ленинградской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.

Вероятно, в порту есть повреждения

По оценке OSINT-аналитика ASTRA, это может свидетельствовать о поражении нефтеналивного причала и комплекса ПВО, вероятно зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь".







Официальная позиция

Губернатор Александр Дрозденко подтвердил атаку.

"Ключевой целью атаки стал морской торговый порт Приморск. В результате отражения атаки в Приморске возник пожар, в настоящее время последствия пожара ликвидированы. Утечки нефтепродуктов не зафиксировано", - утверждает российский чиновник.

По его словам, за ночь было сбито более 60 БПЛА над регионом.

Атаки на российские порты

"С конца марта Силы обороны Украины активно атакуют порты Усть-Луга и Приморск в Ленинградской области. Приморск и Усть-Луга являются крупнейшими нефтяными портами России на северо-западе, через которые на экспорт ежедневно отгружается около двух миллионов баррелей нефти - это примерно 40% всего российского нефтяного экспорта", - напоминает ASTRA.