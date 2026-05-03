6 903 12

Пожежі в російському порту Приморськ після атаки дронів: ймовірно, уражено нафтоналивну інфраструктуру та ППО, - ЗМІ. ФОТО

Сервіс відстеження температурних аномалій NASA FIRMS зафіксував пожежі в порту Приморськ Ленінградської області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

Ймовірно, в порту є ураження

За оцінкою OSINT-аналітика ASTRA, це може свідчити про ураження нафтоналивного причалу та комплексу ППО, ймовірно зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир".

удар по порту Приморськ

Офіційна позиція

Губернатор Олександр Дрозденко підтвердив атаку.

"Ключовою ціллю атаки став морський торговельний порт Приморськ. У результаті відбиття атаки в Приморську виникло загоряння, наразі наслідки пожежі ліквідовано. Витоку нафтопродуктів не зафіксовано", - переконує російський чиновник.

За його словами, за ніч було збито понад 60 БпЛА над регіоном.

Атаки на російські порти

"З кінця березня Сили оборони України активно атакують порти Усть-Луга та Приморськ у Ленінградській області. Приморськ і Усть-Луга є найбільшими нафтовими портами Росії на північному заході, через які на експорт щодня відвантажується близько двох мільйонів барелів нафти - це приблизно 40% усього російського нафтового експорту", - нагадує ASTRA.

03.05.2026 10:19 Відповісти
Шкода що в 23- 24 роках такої Гойди не робили... Ой як було б доречно.. ♥️♥️♥️

А не десятки міл'ярдів на рахунки Фламіндіча
03.05.2026 10:06 Відповісти
Гарна новина...
03.05.2026 10:02 Відповісти
Мммммм
Яка Гойда
03.05.2026 10:02 Відповісти
Вогонь і дим прямо до неба, жжжааахххіііття.
03.05.2026 11:19 Відповісти
03.05.2026 10:02 Відповісти
03.05.2026 10:06 Відповісти
ну лучше поздно чем никогда)
03.05.2026 10:17 Відповісти
Не хотели кацапы мирно жить, движухи не было.
03.05.2026 10:06 Відповісти
де ці "народні карєспандєнти"? набухались та сплять? швидко до вікон та "далажіть абстановку"
03.05.2026 10:13 Відповісти
03.05.2026 10:19 Відповісти
03.05.2026 11:27 Відповісти
То окуповане фінське місто Койвісто хоче додому до Суомі
03.05.2026 10:34 Відповісти
Стидоба, фото НІ ПРО ЩО !
03.05.2026 11:22 Відповісти
Каккіє ваши доказательства
03.05.2026 12:25 Відповісти
 
 