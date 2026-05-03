Пожежі в російському порту Приморськ після атаки дронів: ймовірно, уражено нафтоналивну інфраструктуру та ППО, - ЗМІ. ФОТО
Сервіс відстеження температурних аномалій NASA FIRMS зафіксував пожежі в порту Приморськ Ленінградської області РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.
Ймовірно, в порту є ураження
За оцінкою OSINT-аналітика ASTRA, це може свідчити про ураження нафтоналивного причалу та комплексу ППО, ймовірно зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир".
Офіційна позиція
Губернатор Олександр Дрозденко підтвердив атаку.
"Ключовою ціллю атаки став морський торговельний порт Приморськ. У результаті відбиття атаки в Приморську виникло загоряння, наразі наслідки пожежі ліквідовано. Витоку нафтопродуктів не зафіксовано", - переконує російський чиновник.
За його словами, за ніч було збито понад 60 БпЛА над регіоном.
Атаки на російські порти
"З кінця березня Сили оборони України активно атакують порти Усть-Луга та Приморськ у Ленінградській області. Приморськ і Усть-Луга є найбільшими нафтовими портами Росії на північному заході, через які на експорт щодня відвантажується близько двох мільйонів барелів нафти - це приблизно 40% усього російського нафтового експорту", - нагадує ASTRA.
