Морський термінал у Туапсе знову атакували дрони: спалахнула пожежа

У ніч проти 1 травня безпілотники вкотре атакували морський термінал у Туапсе (Краснодарський край).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на російські телеграм-канали та оперштаб краю

"У Туапсе в результаті атаки БпЛА сталося загоряння на території морського термінала. Постраждалих немає, на місці працюють спеціальні та екстрені служби. Загалом до ліквідації загоряння залучено 128 осіб та 41 одиницю техніки, у тому числі від МНС Росії", — йдеться в повідомленні.

Це вже четверта атака українських дронів на морський порт за останні два тижні.

Протягом останніх двох тижнів у Туапсе тривало гасіння масштабної пожежі на нафтопереробному заводі, яка виникла після трьох ударів українських дронів.

З міста повідомляли про екологічну катастрофу, там випадали "нафтові дощі", у морі утворилася нафтова пляма.

+30
🤣 Писок путіна, коли йому показали кадри з Туапсе і Пермі
+24
Це московитам за Одесу.
+17
Пиня замість захисту таких об'єктів як в Туапсе витрачає шалені гроші та сили щоб атакувати цивільних в Україні. А кацапи й надалі моляться на нього.
Ну так похолодало ж!
А хтож зігріє бідненьких туапсян, як не "Мадяр"...
ЗСУ туапсдярять туапсдинців солідно.
"Заходите к нам на огонек".
А можна та рляндити орел и бряськіти і курщити орел з курськом?
Там явно не вистачає.двіжухи аби не запускали дрони по Україні.
І кримлядити.Крим теж.було б не люшнє. Як ні як курортний сезон.
- Туапсятіна, туапсятіна, свєжая жаріная туапсятіна !!
Я б навіть казала б - туапсіна. Туапсіною тхне...
Туапсець повний
Пиня замість захисту таких об'єктів як в Туапсе витрачає шалені гроші та сили щоб атакувати цивільних в Україні. А кацапи й надалі моляться на нього.
Він завжди робив подібне... Згадай - вони стріляли зенітними ракетами, по наземних цілях - зокрема - по Харкову...
не починав би пу движуху, так і зазищатися не булр б потреби. Якщо б він ці шалені гроши, що витрачає на геноцидну війну, да спрямував би на добрі справи, то роль, іммідж і місто расєї в світовій спільноті було б на горі..
але, коли ціль пу не созідати, а вбивати- грабувати-знущатись- підкоряти... то і маємо те, що маємо
але, коли ціль пу не созідати, а вбивати- грабувати-знущатись- підкоряти... то і маємо те, що маємо
Якшо населенню Туапсе це заходить - потрібно поновляти
Навіть пермякам заходить. Теж треба додати.
Помогите-хулиганы нефти лишают!!!
Ага... Саме цікаве - Песков верещить не про шкоду жителям Туапсе, а про шкоду експорту нафти... Бидло туапсинське, їм "похєр"...
Повідомлення від нашого ППО
«Відмічено пуски БпЛА типу "Shahed" з Курська,Орла,Брянська та Шаталово.

За дуже попередньою інформацією - більше 60 груп.

Реагуватимемо по факту загрози»
А можна зробити так щоб.оці вище передічені міста на роісії стали схожими на туапсе після прильотів?
Видно ж тамтешні орки цього просять.
Для цього треба, щоб у цих містах були НПЗ. По цивільних цілях ми не б'ємо. Це по-перше малоефективно, по-друге засуджується міжнародним правом.
Вони там є і навіть заводи впк
З Першим травня вас, туапсяки. З днем солідарності трударів. Ви тепер солідарні з одеситами та миколаївцями тощо? Чи ще треба вам додати?
Готуємо кацапню до літнього відпочинку на власних пляжах сєвєрнава кавказа.
Це Туапсебаївка...
Туапседец
негайно націоналізувати фаєр поінтів, а то щось сильно розліталися
А як може бути підприємство приватним коли фінансується на сотні мільярдів з державної казни? Поясніть
Я не чула щоб фламінги літали на мацкву, а про «двушки» чула.
Де фламінги?
Де фламінги?
Та заждіть з тою мацквою! Зараз все правильно: поки палає за МКАДом, кацапам на це байдуже - "правінція гаріт, падумаєш!". А як по їхнй мацкві - то це вже "вставай, срана агромнайа!"
Тому нехай спочатку вигорять усі НПЗ, порохові заводи, електроника та сборки шахедів, усі ППОшечки та "рязанські вдв" за зверхнім та байдужим відношенням расеян до "ліміти". А потім на десерт можна і за кремлівськими зірками прилетіти, та "бєсплатно показать кіно".
ІМХО, зрозуміло!
А можна пільгові, позачергові прильоти по тим областях звідки росіяни запускають постійно дрони? Курськ, брянськ, орел, смоленськ? Ну, очевидно ж, що русаки тамтешні заздрять туапсінцям!
Та хто ж проти?! Я тільки за!!!
Никогда такого не было и вот опять опять движуха *****...
Вночі - туапсе, вдень - перм!
Вдень- туапсе, вночі - перм !
І так треба по колу....
а казали, що там все вже вигоріло... виходить, що "есть ещё порох в пороховницах" та ягоди в ягодицах.
Були знімки в Антиколорадоса з летальним розбором .
Там є дві зони з великими масивами ємностей Для портових теоміналів і окремо для НПЗ.
Ільський і Афіпський НПЗ причаїлись. А треба щоб і краснодар-овці теж прийняли участь у двіжухє, всеж таки їх там не 60 тисяч як у Туапсе, а цілий мільйон.
Усі на курорти Північної Кореї!! Там спокійно та тихо....як на цвинтарі!!
А що там з отою пітерською Усть-Лугою? Все розваляли, чи "можєм павтаріть"?
"...ета проста какая-то... Чєрнобаєвка...!"
Вау.
Пацифікація наросійської нафтопромисловості дужее нравиться...
Вони там ото суєтяться, бігають.. нравиться.. 👍🏻
Гарячий тур у Туапсе

https://www.youtube.com/watch?v=83envODCjwM
💃🕺Ни минуты покоя 🎵
