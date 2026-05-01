Морський термінал у Туапсе знову атакували дрони: спалахнула пожежа
У ніч проти 1 травня безпілотники вкотре атакували морський термінал у Туапсе (Краснодарський край).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на російські телеграм-канали та оперштаб краю
"У Туапсе в результаті атаки БпЛА сталося загоряння на території морського термінала. Постраждалих немає, на місці працюють спеціальні та екстрені служби. Загалом до ліквідації загоряння залучено 128 осіб та 41 одиницю техніки, у тому числі від МНС Росії", — йдеться в повідомленні.
Це вже четверта атака українських дронів на морський порт за останні два тижні.
Протягом останніх двох тижнів у Туапсе тривало гасіння масштабної пожежі на нафтопереробному заводі, яка виникла після трьох ударів українських дронів.
З міста повідомляли про екологічну катастрофу, там випадали "нафтові дощі", у морі утворилася нафтова пляма.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що НПЗ у Туапсе зазнав серії ударів безпілотниками 16 квітня, а також повторної атаки 20 квітня.
- Також у ніч на 26 квітня Сили оборони уразили Ярославський нафтопереробний завод у РФ.
- У ніч на 28 квітня безпілотники знову атакували Туапсинський нафтопереробний завод у Туапсе.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А хтож зігріє бідненьких туапсян, як не "Мадяр"...
"Заходите к нам на огонек".
Там явно не вистачає.двіжухи аби не запускали дрони по Україні.
І кримлядити.Крим теж.було б не люшнє. Як ні як курортний сезон.
але, коли ціль пу не созідати, а вбивати- грабувати-знущатись- підкоряти... то і маємо те, що маємо
«Відмічено пуски БпЛА типу "Shahed" з Курська,Орла,Брянська та Шаталово.
За дуже попередньою інформацією - більше 60 груп.
Реагуватимемо по факту загрози»
А можна зробити так щоб.оці вище передічені міста на роісії стали схожими на туапсе після прильотів?
Видно ж тамтешні орки цього просять.
Де фламінги?
Тому нехай спочатку вигорять усі НПЗ, порохові заводи, електроника та сборки шахедів, усі ППОшечки та "рязанські вдв" за зверхнім та байдужим відношенням расеян до "ліміти". А потім на десерт можна і за кремлівськими зірками прилетіти, та "бєсплатно показать кіно".
ІМХО, зрозуміло!
Вдень- туапсе, вночі - перм !
І так треба по колу....
Там є дві зони з великими масивами ємностей Для портових теоміналів і окремо для НПЗ.
Пацифікація наросійської нафтопромисловості дужее нравиться...
Вони там ото суєтяться, бігають.. нравиться.. 👍🏻
