Морський термінал у Туапсе знову атакували дрони: спалахнула пожежа

У ніч проти 1 травня безпілотники вкотре атакували морський термінал у Туапсе (Краснодарський край).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на російські телеграм-канали та оперштаб краю

"У Туапсе в результаті атаки БпЛА сталося загоряння на території морського термінала. Постраждалих немає, на місці працюють спеціальні та екстрені служби. Загалом до ліквідації загоряння залучено 128 осіб та 41 одиницю техніки, у тому числі від МНС Росії", — йдеться в повідомленні.

Це вже четверта атака українських дронів на морський порт за останні два тижні.

Протягом останніх двох тижнів у Туапсе тривало гасіння масштабної пожежі на нафтопереробному заводі, яка виникла після трьох ударів українських дронів.

З міста повідомляли про екологічну катастрофу, там випадали "нафтові дощі", у морі утворилася нафтова пляма.

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що НПЗ у Туапсе зазнав серії ударів безпілотниками 16 квітня, а також повторної атаки 20 квітня.

Також у ніч на 26 квітня Сили оборони уразили Ярославський нафтопереробний завод у РФ.

У ніч на 28 квітня безпілотники знову атакували Туапсинський нафтопереробний завод у Туапсе.

