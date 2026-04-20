Сили оборони підтвердили повторне ураження НПЗ. ВIДЕО

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Бровді підтвердив нове ураження нафтопереробного заводу в Туапсе Краснодарського краю РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео оприлюднене на його фейсбук-сторінці.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Вуглеводне весілля в Туапсе-2.0. Камбек "на біс" вогню благодатного на критично важливу нафтоналивайку вночі проти 20 квітня", - зазначив Бровді.

Він також додав:

"Урочистості з нагоди успішного тридобового гасіння результатів попереднього візиту ввічливості скасовано ударним ремейком, - весілля у терміналі Туапсе продовжено безстроково, афтепаті у стилі Дня бабака".

Хто був залучений до операції

За словами Бровді, атаку реалізували підрозділи глибинного ураження "Птахи Мадяра", а також Сили спеціальних операцій ЗСУ і Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Що передувало?

У ніч на 20 квітня безпілотники атакували морський порт і нафтопереробний завод у Туапсе Краснодарського краю РФ. На місці атаки виникла масштабна пожежа.

