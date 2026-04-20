Сили оборони підтвердили повторне ураження НПЗ. ВIДЕО

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Бровді підтвердив нове ураження нафтопереробного заводу в Туапсе Краснодарського краю РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ,   відповідне відео оприлюднене на його фейсбук-сторінці.

"Вуглеводне весілля в Туапсе-2.0. Камбек "на біс" вогню благодатного на критично важливу нафтоналивайку вночі проти 20 квітня", - зазначив Бровді.

Він також додав:

"Урочистості з нагоди успішного тридобового гасіння результатів попереднього візиту ввічливості скасовано ударним ремейком, - весілля у терміналі Туапсе продовжено безстроково, афтепаті у стилі Дня бабака".

Хто був залучений до операції

За словами Бровді, атаку реалізували підрозділи глибинного ураження "Птахи Мадяра", а також Сили спеціальних операцій ЗСУ і Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Що передувало?

У ніч на 20 квітня безпілотники атакували морський порт і нафтопереробний завод у Туапсе Краснодарського краю РФ. На місці атаки виникла масштабна пожежа.

Огромное спасибо от души всем причастным
20.04.2026 14:31 Відповісти
Нє нада здєсь тушить!
20.04.2026 14:46 Відповісти
100%. Тільки зря воду і піну перевели...
20.04.2026 15:26 Відповісти
"Палка имеет два конца... ". Кацапи лише зараз починають розуміть, що відчуття болю залежить від того, хто її в руках тримає... Війна теж має два кінці...
Викликав кацап українця на дуель... Через деякий час його питають:
- Чем дело кончилось?
- Да ничем! Он стал выяснять, на каком оружии, на каком расстоянии, кто первым стреляет...
- А ты что думал? Это же правила дуэли...
- Ну-у-у... Я-то, думал - он станет у стенки, а я его из пулемёта завалю...
20.04.2026 15:33 Відповісти
Щось ці ураження схожі на мертвому припарку.
20.04.2026 17:54 Відповісти
 
 