Сили оборони підтвердили повторне ураження НПЗ. ВIДЕО
Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Бровді підтвердив нове ураження нафтопереробного заводу в Туапсе Краснодарського краю РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео оприлюднене на його фейсбук-сторінці.
"Вуглеводне весілля в Туапсе-2.0. Камбек "на біс" вогню благодатного на критично важливу нафтоналивайку вночі проти 20 квітня", - зазначив Бровді.
Він також додав:
"Урочистості з нагоди успішного тридобового гасіння результатів попереднього візиту ввічливості скасовано ударним ремейком, - весілля у терміналі Туапсе продовжено безстроково, афтепаті у стилі Дня бабака".
Хто був залучений до операції
За словами Бровді, атаку реалізували підрозділи глибинного ураження "Птахи Мадяра", а також Сили спеціальних операцій ЗСУ і Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Що передувало?
У ніч на 20 квітня безпілотники атакували морський порт і нафтопереробний завод у Туапсе Краснодарського краю РФ. На місці атаки виникла масштабна пожежа.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
