Українські дрони уразили РЛС ЗРК С-350 "Вітязь" і комплекс "ТОР-М2КМ", - Бровді. ВIДЕО
Українські військові за допомогою дронів уразили радіолокаційну станцію російського ЗРК С-350 "Вітязь" та зенітний ракетний комплекс "ТОР-М2КМ".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.
Удар по "Вітязю"
На Запорізькому напрямку оператори 414-ї окремої бригади "Птахи Мадяра" уразили радіолокаційну станцію 50Н6Е, яка входить до складу ЗРК С-350.
Цей комплекс є системою середньої дальності нового покоління і здатен виявляти цілі на відстані до 60 км та висоті до 25 км.
Ураження "ТОР-М2КМ"
У районі Мелітополя оператори 1-го окремого центру уразили зенітний ракетний комплекс "ТОР-М2КМ".
Це автономний бойовий модуль, який використовується для протиповітряної оборони та може застосовуватися як мобільний елемент ППО на різних платформах.
У Силах безпілотних систем зазначають, що такі удари знижують можливості російської ППО на фронті.
