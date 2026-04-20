Украинские дроны поразили РЛС ЗРК С-350 "Витязь" и комплекс "ТОР-М2КМ", - Бровди. ВИДЕО
Украинские военные с помощью дронов поразили радиолокационную станцию российского ЗРК С-350 "Витязь" и зенитный ракетный комплекс "ТОР-М2КМ".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди.
Удар по "Витязю"
На Запорожском направлении операторы 414-й отдельной бригады "Птахи Мадяра" поразили радиолокационную станцию 50Н6Е, входящую в состав ЗРК С-350.
Этот комплекс является системой средней дальности нового поколения и способен обнаруживать цели на расстоянии до 60 км и высоте до 25 км.
Поражение "ТОР-М2КМ"
В районе Мелитополя операторы 1-го отдельного центра поразили зенитный ракетный комплекс "ТОР-М2КМ".
Это автономный боевой модуль, который используется для противовоздушной обороны и может применяться как мобильный элемент ПВО на различных платформах.
В Силах беспилотных систем отмечают, что такие удары снижают возможности российской ПВО на фронте.
