Украинские дроны поразили РЛС ЗРК С-350 "Витязь" и комплекс "ТОР-М2КМ", - Бровди. ВИДЕО

Украинские военные с помощью дронов поразили радиолокационную станцию российского ЗРК С-350 "Витязь" и зенитный ракетный комплекс "ТОР-М2КМ".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди.

Удар по "Витязю"

На Запорожском направлении операторы 414-й отдельной бригады "Птахи Мадяра" поразили радиолокационную станцию 50Н6Е, входящую в состав ЗРК С-350.

Этот комплекс является системой средней дальности нового поколения и способен обнаруживать цели на расстоянии до 60 км и высоте до 25 км.

Поражение "ТОР-М2КМ"

В районе Мелитополя операторы 1-го отдельного центра поразили зенитный ракетный комплекс "ТОР-М2КМ".

Это автономный боевой модуль, который используется для противовоздушной обороны и может применяться как мобильный элемент ПВО на различных платформах.

В Силах беспилотных систем отмечают, что такие удары снижают возможности российской ПВО на фронте.

