ВСУ уничтожили ТОС-1А "Солнцепек" на ВОТ Запорожской области, - Бровди. ВИДЕО
Украинские военные уничтожили тяжелую огнеметную систему ТОС-1А на временно оккупированной территории Запорожской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий СБС Роберт (Мадяр) Бровди.
"Адский огнемет "Солнцепек". Был", – написал он.
"Пилоты 414-й бригады "Птахи Мадяра" совместно с пилотами 412-й бригады"Nemesis" уничтожили 18 апреля 2026 г. в ВОТ Запорожской области очень токсичную коросту - тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек", - добавил он.
Впоследствии Мадяр сообщил, что в уничтожении установки принимал участие отдельный отряд специального назначения "Lasar's group".
Что предшествовало?
Украинские силы систематически наносят удары по нефтяным объектам РФ, что снижает экспорт. В результате Россия ежедневно теряет $100 млн.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль