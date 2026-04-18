Украинские военные уничтожили тяжелую огнеметную систему ТОС-1А на временно оккупированной территории Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий СБС Роберт (Мадяр) Бровди.

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"Адский огнемет "Солнцепек". Был", – написал он.

"Пилоты 414-й бригады "Птахи Мадяра" совместно с пилотами 412-й бригады"Nemesis" уничтожили 18 апреля 2026 г. в ВОТ Запорожской области очень токсичную коросту - тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек", - добавил он.

Впоследствии Мадяр сообщил, что в уничтожении установки принимал участие отдельный отряд специального назначения "Lasar's group".

Что предшествовало?

Украинские силы систематически наносят удары по нефтяным объектам РФ, что снижает экспорт. В результате Россия ежедневно теряет $100 млн.

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