ЗСУ знищили ТОС-1А "Солнцепек" на ТОТ Запоріжжя, - Бровді. ВIДЕО
Українські військові ліквідували важку вогнеметну систему ТОС-1А на тимчасово окупованій території Запоріжжя.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач СБС Роберт (Мадяр) Бровді.
"Пекельний вогнемет "Солнцепек". Був", – написав він.
"Пілоти 414 ОБр "Птахи Мадяра" сумісно з пілотами 412 ОБр"Nemesis" знищили 18 квітня 2026 р. у ТОТ Запорізької області дуже токсичну коросту - важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек", – додав він.
Згодом Мадяр повідомив, що у знищенні установки брав участь окремий загін спеціального призначення "Lasar's group".
Що передувало?
Українські сили системно уражають нафтові об’єкти РФ, що знижує експорт. Внаслідок чого Росія щодня втрачає $100 млн.
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