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ЗСУ знищили ТОС-1А "Солнцепек" на ТОТ Запоріжжя, - Бровді. ВIДЕО

Українські військові ліквідували важку вогнеметну систему ТОС-1А на тимчасово окупованій території Запоріжжя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач СБС Роберт (Мадяр) Бровді.

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"Пекельний вогнемет "Солнцепек". Був", – написав він.

"Пілоти 414 ОБр "Птахи Мадяра" сумісно з пілотами 412 ОБр"Nemesis" знищили 18 квітня 2026 р. у ТОТ Запорізької області дуже токсичну коросту - важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек", – додав він.

Згодом Мадяр повідомив,  що у знищенні установки брав участь  окремий загін спеціального призначення "Lasar's group".

Що передувало?

Українські сили системно уражають нафтові об’єкти РФ, що знижує експорт. Внаслідок чого Росія щодня втрачає  $100 млн.

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Автор: 

Запорізька область (5154) Бровді Роберт Мадяр (173) Сили безпілотних систем (598) 412 полк Nemesis СБС (39)
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