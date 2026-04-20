2 512 5

Силы обороны подтвердили повторное поражение НПЗ. ВИДЕО

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Мадяр Бровди подтвердил новый удар по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе Краснодарского края РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано на его странице в Facebook.

"Углеводородная свадьба в Туапсе-2.0. Камбэк "на бис" благодатного огня на критически важную нефтеналивную станцию в ночь на 20 апреля", — отметил Бровди.

Он также добавил:

"Торжества по случаю успешного трехдневного тушения результатов предыдущего визита вежливости отменены ударным ремейком — свадьба в терминале Туапсе продлена на неопределенный срок, афтерпати в стиле Дня сурка".

Кто был привлечен к операции

По словам Бровди, атаку осуществили подразделения глубокого поражения "Птахи Мадяра", а также Силы специальных операций ВСУ и Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Что предшествовало?

В ночь на 20 апреля беспилотники атаковали морской порт и нефтеперерабатывающий завод в Туапсе Краснодарского края РФ. На месте атаки возник масштабный пожар.

Огромное спасибо от души всем причастным
20.04.2026 14:31 Ответить
Нє нада здєсь тушить!
20.04.2026 14:46 Ответить
100%. Тільки зря воду і піну перевели...
20.04.2026 15:26 Ответить
"Палка имеет два конца... ". Кацапи лише зараз починають розуміть, що відчуття болю залежить від того, хто її в руках тримає... Війна теж має два кінці...
Викликав кацап українця на дуель... Через деякий час його питають:
- Чем дело кончилось?
- Да ничем! Он стал выяснять, на каком оружии, на каком расстоянии, кто первым стреляет...
- А ты что думал? Это же правила дуэли...
- Ну-у-у... Я-то, думал - он станет у стенки, а я его из пулемёта завалю...
20.04.2026 15:33 Ответить
Щось ці ураження схожі на мертвому припарку.
20.04.2026 17:54 Ответить
 
 