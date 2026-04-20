Силы обороны подтвердили повторное поражение НПЗ. ВИДЕО
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Мадяр Бровди подтвердил новый удар по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе Краснодарского края РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано на его странице в Facebook.
"Углеводородная свадьба в Туапсе-2.0. Камбэк "на бис" благодатного огня на критически важную нефтеналивную станцию в ночь на 20 апреля", — отметил Бровди.
Он также добавил:
"Торжества по случаю успешного трехдневного тушения результатов предыдущего визита вежливости отменены ударным ремейком — свадьба в терминале Туапсе продлена на неопределенный срок, афтерпати в стиле Дня сурка".
Кто был привлечен к операции
По словам Бровди, атаку осуществили подразделения глубокого поражения "Птахи Мадяра", а также Силы специальных операций ВСУ и Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Что предшествовало?
В ночь на 20 апреля беспилотники атаковали морской порт и нефтеперерабатывающий завод в Туапсе Краснодарского края РФ. На месте атаки возник масштабный пожар.
Викликав кацап українця на дуель... Через деякий час його питають:
- Чем дело кончилось?
- Да ничем! Он стал выяснять, на каком оружии, на каком расстоянии, кто первым стреляет...
- А ты что думал? Это же правила дуэли...
- Ну-у-у... Я-то, думал - он станет у стенки, а я его из пулемёта завалю...