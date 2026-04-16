У російському Туапсе горить НПЗ після атаки дронів. СУПУТНИКОВЕ ФОТО

У місті Туапсе Краснодарського краю РФ горить нафтопереробний завод після атаки безпілотників. Супутниковий знімок наслідків удару показує, що дим від пожежі поширився на понад 100 кілометрів.

Про це повідомляє "Радіо Свобода", публікуючи супутникове фото наслідків атаки, інформує Цензор.НЕТ.

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Зафіксовано наслідки атаки

На новому супутниковому знімку сервісу Planet.com, зробленому близько полудня за місцевим часом, видно щільний стовп диму.

Раніше моніторингові канали писали, що на НПЗ загорілися три резервуари.

Що передувало

Напередодні повідомлялося, що у ніч на 16 квітня в російському місті Туапсе (Краснодарський край) зафіксовано атаку безпілотників.

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Що відомо про атаковане підприємство?

Туапсинський НПЗ - російське нафтопереробне підприємство в Краснодарському краї.

За масштабом це один із найбільших НПЗ РФ — його потужність оцінюється приблизно у 10–12 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне пальне, мазут і сировину для нафтохімії та має важливу роль у забезпеченні внутрішнього ринку і експорту.

Завод утворює єдиний виробничий комплекс із морським терміналом підприємства з постачання нафтопродуктів ПАТ "Роснефть" - ТОВ "РН-Морський термінал Туапсе".

Основна частина продукції йде на експорт. Входить до складу нафтової компанії "Роснефть".

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