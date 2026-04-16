В российском Туапсе горит НПЗ после атаки дронов. СПУТНИКОВОЕ ФОТО

В городе Туапсе Краснодарского края РФ горит нефтеперерабатывающий завод после атаки беспилотников. Спутниковый снимок последствий удара показывает, что дым от пожара распространился на более чем 100 километров.

Об этом сообщает "Радио Свобода", публикуя спутниковую фотографию последствий атаки, информирует Цензор.НЕТ.

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Зафиксированы последствия атаки

На новом спутниковом снимке сервиса Planet.com, сделанном около полудня по местному времени, виден плотный столб дыма.

Ранее мониторинговые каналы писали, что на НПЗ загорелись три резервуара.

Что предшествовало

Накануне сообщалось, что в ночь на 16 апреля в российском городе Туапсе (Краснодарский край) зафиксирована атака беспилотников.

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Что известно об атакованном предприятии?

Туапсинский НПЗ — российское нефтеперерабатывающее предприятие в Краснодарском крае.

По масштабам это один из крупнейших НПЗ РФ — его мощность оценивается примерно в 10–12 млн тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное топливо, мазут и сырье для нефтехимии и играет важную роль в обеспечении внутреннего рынка и экспорта.

Завод образует единый производственный комплекс с морским терминалом предприятия по поставке нефтепродуктов ПАО "Роснефть" — ООО "РН-Морской терминал Туапсе".

Основная часть продукции идет на экспорт. Входит в состав нефтяной компании "Роснефть".

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