ССО та Сили оборони уразили найбільший на півночі РФ Ярославський НПЗ за 1000 км від фронту

У ніч проти 26 квітня Сили спеціальних операцій спільно з іншими складовими Сил оборони уразили Ярославський нафтопереробний завод у РФ, розташований приблизно за 1000 км від лінії бойового зіткнення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, операцію провели у взаємодії з Держприкордонслужбою, операторами 1-го окремого центру та 414-ї бригади "Птахи Мадяра".

Внаслідок удару на території підприємства "Славнефть-ЯНОС" виникла масштабна пожежа, наслідки атаки уточнюються.

Зазначається, що завод входить до п’ятірки найбільших НПЗ РФ із потужністю переробки близько 15 млн тонн нафти на рік та виробляє широкий спектр пального, зокрема бензин, дизель і авіаційний гас.

Ураження таких об’єктів є частиною системних дій Сил оборони, спрямованих на послаблення паливно-логістичного забезпечення противника.

Відео опубліковано у соцмережах.

