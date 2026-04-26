ССО та Сили оборони уразили найбільший на півночі РФ Ярославський НПЗ за 1000 км від фронту

У ніч проти 26 квітня Сили спеціальних операцій спільно з іншими складовими Сил оборони уразили Ярославський нафтопереробний завод у РФ, розташований приблизно за 1000 км від лінії бойового зіткнення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, операцію провели у взаємодії з Держприкордонслужбою, операторами 1-го окремого центру та 414-ї бригади "Птахи Мадяра".

Внаслідок удару на території підприємства "Славнефть-ЯНОС" виникла масштабна пожежа, наслідки атаки уточнюються.

Зазначається, що завод входить до п’ятірки найбільших НПЗ РФ із потужністю переробки близько 15 млн тонн нафти на рік та виробляє широкий спектр пального, зокрема бензин, дизель і авіаційний гас.

Ураження таких об’єктів є частиною системних дій Сил оборони, спрямованих на послаблення паливно-логістичного забезпечення противника.

Відео опубліковано у соцмережах.

НПЗ (929) знищення (9966) ССО Сили спеціальних операцій (690) ЗСУ (8562) дрони (7920) Сили безпілотних систем (461) 414 Птахи Мадяра (179)
Нехай з ярославці їдуть в туапсе, там вже не горить і море як не як...
26.04.2026 13:22 Відповісти
Потужно)
26.04.2026 13:26 Відповісти
"горіла "хіжіна" палала, уся рабсєя плакала, уся рабсєя какала"
26.04.2026 13:28 Відповісти
Не думав Ярослав Мудрий, коли засновував це містечко, що так все складеться...
26.04.2026 13:28 Відповісти
на відео наче ракета летіла а не дрон
26.04.2026 13:38 Відповісти
Думаю, це ППО.
26.04.2026 13:47 Відповісти
100%
26.04.2026 13:59 Відповісти
голос за кадром: "чёнить еще интересное будит?"... Заявку прийнято, будіть тобі, кацапе, "інтірєсноє"
26.04.2026 17:45 Відповісти
у кого автівка чорна - з міста можно не виїжджать.
26.04.2026 18:45 Відповісти
схоже ми https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti-rossii/u-rosijskomu-michurinsku-fiksuyut-nalit-droniv-i-zagravu-tsillyu-mogla-stati-naftoperekachuvalna-stantsiya-foto-j-video.htm почали регулювати тиск у МНП "Дружба".
26.04.2026 19:06 Відповісти
https://youtu.be/IjPMPhw3zhY?t=209 кацапи вазмущєни ацуцтвієм бомбаубєжищ.
26.04.2026 19:25 Відповісти
а мені здається вони радіють, як ніяк движуха..
27.04.2026 02:10 Відповісти
по контракту між владою і насєлєнієм вони раділи будь-яким війнам на теріторії інших країн, але у контракті не було пункта, що війна повернетьс до іхнього дому. Тому вазмущаюцца.
27.04.2026 02:44 Відповісти
 
 