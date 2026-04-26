ССО и Силы обороны нанесли удар по крупнейшему на севере РФ Ярославскому НПЗ в 1000 км от фронта

В ночь на 26 апреля Силы специальных операций совместно с другими подразделениями Сил обороны нанесли удар по Ярославскому нефтеперерабатывающему заводу в РФ, расположенному примерно в 1000 км от линии боевого столкновения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операция была проведена во взаимодействии с Госпогранслужбой, операторами 1-го отдельного центра и 414-й бригады "Птахи Мадяра".

В результате удара на территории предприятия "Славнефть-ЯНОС" возник масштабный пожар, последствия атаки уточняются.

Отмечается, что завод входит в пятерку крупнейших НПЗ РФ с мощностью переработки около 15 млн тонн нефти в год и производит широкий спектр топлива, в частности бензин, дизель и авиационный керосин.

Поражение таких объектов является частью системных действий Сил обороны, направленных на ослабление топливно-логистического обеспечения противника.

Видео опубликовано в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники подразделения "Прайм" уничтожили РСЗО "Град", МТ-ЛБ, РЭБ и артиллерию оккупантов. ВИДЕО

Смотрите также: Боец мобильной огневой группы сбил "Шахед" из пулемета M2 Browning во время атаки российских дронов. ВИДЕО

Нехай з ярославці їдуть в туапсе, там вже не горить і море як не як...
26.04.2026 13:22 Ответить
Потужно)
26.04.2026 13:26 Ответить
"горіла "хіжіна" палала, уся рабсєя плакала, уся рабсєя какала"
26.04.2026 13:28 Ответить
Не думав Ярослав Мудрий, коли засновував це містечко, що так все складеться...
26.04.2026 13:28 Ответить
на відео наче ракета летіла а не дрон
26.04.2026 13:38 Ответить
Думаю, це ППО.
26.04.2026 13:47 Ответить
100%
26.04.2026 13:59 Ответить
голос за кадром: "чёнить еще интересное будит?"... Заявку прийнято, будіть тобі, кацапе, "інтірєсноє"
26.04.2026 17:45 Ответить
у кого автівка чорна - з міста можно не виїжджать.
26.04.2026 18:45 Ответить
схоже ми https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti-rossii/u-rosijskomu-michurinsku-fiksuyut-nalit-droniv-i-zagravu-tsillyu-mogla-stati-naftoperekachuvalna-stantsiya-foto-j-video.htm почали регулювати тиск у МНП "Дружба".
26.04.2026 19:06 Ответить
https://youtu.be/IjPMPhw3zhY?t=209 кацапи вазмущєни ацуцтвієм бомбаубєжищ.
26.04.2026 19:25 Ответить
а мені здається вони радіють, як ніяк движуха..
27.04.2026 02:10 Ответить
по контракту між владою і насєлєнієм вони раділи будь-яким війнам на теріторії інших країн, але у контракті не було пункта, що війна повернетьс до іхнього дому. Тому вазмущаюцца.
27.04.2026 02:44 Ответить
 
 