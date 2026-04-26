ССО и Силы обороны нанесли удар по крупнейшему на севере РФ Ярославскому НПЗ в 1000 км от фронта
В ночь на 26 апреля Силы специальных операций совместно с другими подразделениями Сил обороны нанесли удар по Ярославскому нефтеперерабатывающему заводу в РФ, расположенному примерно в 1000 км от линии боевого столкновения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операция была проведена во взаимодействии с Госпогранслужбой, операторами 1-го отдельного центра и 414-й бригады "Птахи Мадяра".
В результате удара на территории предприятия "Славнефть-ЯНОС" возник масштабный пожар, последствия атаки уточняются.
Отмечается, что завод входит в пятерку крупнейших НПЗ РФ с мощностью переработки около 15 млн тонн нефти в год и производит широкий спектр топлива, в частности бензин, дизель и авиационный керосин.
Поражение таких объектов является частью системных действий Сил обороны, направленных на ослабление топливно-логистического обеспечения противника.
Видео опубликовано в соцсетях.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль