ССО и Силы обороны нанесли удар по крупнейшему на севере РФ Ярославскому НПЗ в 1000 км от фронта

В ночь на 26 апреля Силы специальных операций совместно с другими подразделениями Сил обороны нанесли удар по Ярославскому нефтеперерабатывающему заводу в РФ, расположенному примерно в 1000 км от линии боевого столкновения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операция была проведена во взаимодействии с Госпогранслужбой, операторами 1-го отдельного центра и 414-й бригады "Птахи Мадяра".

В результате удара на территории предприятия "Славнефть-ЯНОС" возник масштабный пожар, последствия атаки уточняются.

Отмечается, что завод входит в пятерку крупнейших НПЗ РФ с мощностью переработки около 15 млн тонн нефти в год и производит широкий спектр топлива, в частности бензин, дизель и авиационный керосин.

Поражение таких объектов является частью системных действий Сил обороны, направленных на ослабление топливно-логистического обеспечения противника.



Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники подразделения "Прайм" уничтожили РСЗО "Град", МТ-ЛБ, РЭБ и артиллерию оккупантов. ВИДЕО

Смотрите также: Боец мобильной огневой группы сбил "Шахед" из пулемета M2 Browning во время атаки российских дронов. ВИДЕО