Пограничники подразделения "Прайм" уничтожили РСЗО "Град", МТ-ЛБ, РЭБ и артиллерию оккупантов

Пограничники-пилоты РУБпАК "Прайм" нанесли серию ударов по технике и позициям противника на Северо-Слобожанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате боевых действий уничтожены РСЗО БМ-21 "Град", МТ-ЛБ, два орудия Д-30 и грузовик противника.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Также были поражены средства связи и радиоэлектронной борьбы, позиции взлета вражеских БПЛА и укрытия противника.

Кроме того, оккупанты понесли потери в живой силе.

