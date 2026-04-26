Пограничники подразделения "Прайм" уничтожили РСЗО "Град", МТ-ЛБ, РЭБ и артиллерию оккупантов
Пограничники-пилоты РУБпАК "Прайм" нанесли серию ударов по технике и позициям противника на Северо-Слобожанском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате боевых действий уничтожены РСЗО БМ-21 "Град", МТ-ЛБ, два орудия Д-30 и грузовик противника.
Также были поражены средства связи и радиоэлектронной борьбы, позиции взлета вражеских БПЛА и укрытия противника.
Кроме того, оккупанты понесли потери в живой силе.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Luiza
показать весь комментарий26.04.2026 12:28 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
