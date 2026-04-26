Дронари "Ivan Franko Group" поразили бронированный "КамАЗ" и авто с топливом в тылу под Донецком

Операторы дронов "Ivan Franko Group" нанесли удар по логистической технике оккупантов вблизи населенного пункта Пески, расположенного недалеко от Донецка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты нанесли удары по бронированному "КамАЗу", автомобилю с горюче-смазочными материалами и УАЗ "Буханке" с личным составом противника.

В результате техника была уничтожена, а живая сила врага ликвидирована.

Отмечается, что пораженная техника находилась в тылу рашистов — примерно в 50 км от линии боевого столкновения.

Кадрами боевой работы бойцы поделились в своем Telegram-канале.

