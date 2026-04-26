Дронарі "Ivan Franko Group" уразили броньований "КамАЗ" і автівку з паливом в тилу під Донецьком

Оператори дронів "Ivan Franko Group" уразили логістичну техніку окупантів поблизу населеного пункту Піски, що біля Донецька.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти завдали ударів по броньованому "КамАЗу", автівці з паливно-мастильними матеріалами та УАЗ "Буханці" з особовим складом противника.

У результаті техніку було знищено, а живу силу ворога ліквідовано.

Зазначається, що уражена техніка перебувала в тилу рашистів - приблизно за 50 км від лінії бойового зіткнення.

Кадрами бойової роботи бійці поділилися у своєму телеграм-каналі.

