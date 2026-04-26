Дронарі "Ivan Franko Group" уразили броньований "КамАЗ" і автівку з паливом в тилу під Донецьком
Оператори дронів "Ivan Franko Group" уразили логістичну техніку окупантів поблизу населеного пункту Піски, що біля Донецька.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти завдали ударів по броньованому "КамАЗу", автівці з паливно-мастильними матеріалами та УАЗ "Буханці" з особовим складом противника.
У результаті техніку було знищено, а живу силу ворога ліквідовано.
Зазначається, що уражена техніка перебувала в тилу рашистів - приблизно за 50 км від лінії бойового зіткнення.
Кадрами бойової роботи бійці поділилися у своєму телеграм-каналі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
