Видовищний момент збиття російського "Шахеда" бійцями Сил оборони

У мережі оприлюднили кадри видовищного збиття російського "Шахеда" над Дніпром.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці Повітряних сил ЗСУ уразили безпілотник противника ракетою.

У результаті влучання ціль була знищена - "Шахед" вибухнув у небі.

Топ коментарі
+8
Це для "зрадолюбів" - бо кожного дня "на гімно сходять", що нічого ніде не робиться, і "тут люди гинуть кожного дня...".
26.04.2026 10:16 Відповісти
+7
Нагадую, рузкіх уйобків треба вбивати вдень і вночі, а також зранку і увечері.
Мета цієї війни:

винищити всю кацапідарську біомасу до 7 коліна!

СЛАВА УКРАЇНІ!
26.04.2026 11:46 Відповісти
+6
дніпряни надивились вчора ефектного збиття.

от накуя таке взагалі писати? нічого тут ефектного нема, тут люди гинуть кожного дня.
26.04.2026 10:00 Відповісти
скільки вчора було прильотів в Дніпрі? на цензорі писали вчора, неважко порахувати. ефектно було б 100% збиття або хоча б без жертв.
а ця новина - це просто пропаганда незрозуміло чого. типу, "дивітся, скільки вибухівки в шахед кацапи поклали, дивіться як воно красиво вибухає" . я цього не розумію.
26.04.2026 10:21 Відповісти
Максимку! Цікаво - а ти рахував, СКІЛЬКИ було "прильотів", по Чернігову, за березень 2022 року - коли ми в блокаді сиділи? Ми не рахували - бо "заморилися" швидко. І літаки, з бомбами та ракетами, і "Гради", з "Іскандерами" та "Смерчами", і фугасні снаряди, 152, та 122 мм, і міни, 120 мм.... Перший "Іскандер" прилетів 24 лютого, ще до світання... Вибачай - мені "стогнать" не було куди ... Бо в перші дні рознесли ТЕЦ, пропало тепло, вода, електроенергія... Доступу в Інтернет не було... Відновили все тільки на початку квітня... Якщо цікаво - набери в пошуковику: "Цензор. Ватра". Я там свої "стогони" виклав - у вигляді "блокадного щоденника"... Писав кожен день - для дітей і внуків. Щоб не забувалося...
Так що "Не треба "давить на жалість" - ми всі "в одному човні"...
26.04.2026 10:55 Відповісти
я про недолугість новини написав, а не про кількість прильотів.

можу в стилі новини спитати, видовищно бабахкало у вас тоді?
26.04.2026 10:58 Відповісти
А я - "про "недолугість" коментарю", тобою написаного... Чи "видовищно бахкало" - відкрий "Ватру", та прочитай... Тільки ж не забувай : я колишній професійний військовий, а не журналіст... Так що, здебільшого, фіксував лише факти, а не "соплі розмазував"...
26.04.2026 11:06 Відповісти
і що тобі в моїх коментарях не сподобалось?
і що в цій новині тобі сподобалось?

я не розумію, поясни.
26.04.2026 11:10 Відповісти
"Стогін" твій не сподобався... Бо таке уявлення, після нього, складається, що лише по Дніпру б'ють так жахливо... А іншим людям, на голови, тільки дощик капає...
26.04.2026 11:31 Відповісти
де я писав, що тільки по Дніпру б'ють? ти брешеш.

в новині про Дніпро, в коменті теж про Дніпро
але твердження що тільки по ДНіпру б'ють нема ніде.
26.04.2026 11:53 Відповісти
Я сказав - "уявлення складається", а не СТВЕРДЖУВАВ, що ти "сказав"... Не "петляй" - я навчений чітко висловлювать свої думки...
26.04.2026 12:04 Відповісти
добре, я зрозумів, що це всього лиш твої марення - уявлення. тепер все стало на свої місця.
26.04.2026 12:22 Відповісти
Мої "марення" уже зрозуміли кілька форумчан... І з ними погодилися... А ти продовжуй "зрадолюбствувать"...
26.04.2026 12:41 Відповісти
а чому слово марення в лапках в тебе? ти стерджуєш все таки? чи уявляєш? ти вже хоча б сам для себе визначся.
26.04.2026 13:06 Відповісти
Читай правила українського правопису...
26.04.2026 13:19 Відповісти
аргументи закінчились? розумію.

а я там десь ще кому пропустив.
26.04.2026 13:22 Відповісти
В ПВО куча вакансій. Ждем.
26.04.2026 11:30 Відповісти
в польщі?
не хочу польщу захищати
26.04.2026 11:39 Відповісти
18 є? Долучайся, покажи як треба. Чи в тебе лапки?
26.04.2026 13:10 Відповісти
до тебе на диван? не хочу
26.04.2026 13:23 Відповісти
В ЗСУ. Я був в 22 му, списався в 23му.
26.04.2026 22:15 Відповісти
ти зараз на дивані.

з чого ти взяв що я зараз не в ЗСУ?
27.04.2026 07:05 Відповісти
Ракетой класно,а тратататата отоє, тільки пєхоту косить на пєредку,для шахедів безсила.
26.04.2026 10:00 Відповісти
Боєць ЗСУ збив ворожий Шахед із кулемета M2 Browning | Цензор.НЕТ
26.04.2026 11:26 Відповісти
З невеликої відстані МВГ дуже еффективні, а ракети дефіцит і коштують космічних грошей.
26.04.2026 13:12 Відповісти
Кожен вибух на нашій територрії/акваторії це локальна екологічна катастрофа. Ітого: десятки тисяч БЧ шахед і ракет, десятки мільонів мін/снарядів/гранат. Важкі метали, паливо, порох, гексаген, хімія всяка ...
Чому не на моксєльній території ??
Земля стає непридатною, і грунтові води.. 😡😡
26.04.2026 10:06 Відповісти
A ще шматки оптичного волокна "хвостів" фпв-дронів - уламки тонких скляних "ниток", товщиною 125-210 мкм (у 5-10 раз тонкіше за волосся людини), якими засіяні поля кілзон та прилеглі до них... Шматки волокна не гниють, не псуються, якщо трактори їх переорають, перемішають з грунтом, то для уявіть собі, клубні картоплі, наприклад, всередені чи на поверхні яких дрібні шматочки скла... Проблема визнана експертами як довгострокова екологічна загроза і її ліквідація мабуть потребуватиме спеціальних досліджень, обладнання та витрат.
26.04.2026 12:20 Відповісти
Якісь "дивні" у кацапів, БПЛА... Попали в нього хлопці - вибухнув у повітрі, уламки попадали... Та й "по тому"... А от наші, вибухаючи, розлітаються на шматки, і підпалюють, "абломками", усе навкруги...
26.04.2026 10:09 Відповісти
Бачив ще видовищніше.
Після вибуху як на відео, чітко уверх і донизу будо викинуто два чорних кільця.
Погода була без вітру. Ефект тримався пару хвилини.
26.04.2026 10:18 Відповісти
Таке часто буває... Теж, один раз, бачив... Може, хтось з піротехніків, дасть пояснення...
26.04.2026 10:56 Відповісти
Це газодінаміка. Явище називається "нестійкість або ефект Релея-Тейлора. А "кільце" - це частковий випадок ефекта Релея-Тейлора (утворення грибоподібної хмари). Через різницю швидкостей руху центральної частини хмари та її периферії (тертя об більш холодне повітря) відбувається закручування потоку в кільце. Таке кільце формується, коли вибух відбувається поряд з перешкодою або через вузький отвір, спрямовуючи енергію вгору. При підриві *********** таке часто спостерігається.
26.04.2026 17:42 Відповісти
Ясно... У нас якось, на навчаннях, імітували "ядерний вибух". На дно залізної бочки помістили заряд вибухівки, а зверху налили солярки. Підірвали... Був "гриб"...
26.04.2026 18:12 Відповісти
Співчуття Дніпро. І це ще рашисти првністю не вийшли на межі області. Отже, тримати фронт і не допускати їх близько до наших великих міст просто необхідно. Інакше будуть Маріуполі, Бахмути, Костянтинівки... І тут ще цікаво: Дніпро значиме місто для єврейства, і щось ніякої реакції ні від "наших", ні від їхніх богоізбранних. Совпадєніє?
26.04.2026 10:42 Відповісти
Чого до 7-го? Хочеш дати їм шанс?
26.04.2026 12:33 Відповісти
 
 