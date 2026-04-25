Пілоти 414-ї бригади "Птахи Мадяра" ліквідували африканського найманця РФ на Покровському напрямку. ВIДЕО

Оператори дронів 414-ї бригади "Птахи Мадяра" уразили одного з найманців РФ на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойового вильоту пілоти виявили африканського найманця, який лежав та "відпочивав" серед поля.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Помітивши БпЛА Сил оборони, він намагався втекти, однак безуспішно.

Українські пілоти наздогнали його та завдали прицільного удару дроном у голову.

