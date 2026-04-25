Воїни 225-го ОШП ліквідували окупанта під час спроби здачі в полон, який хотів непомітно підірвати гранату. ВIДЕО

Бійці 225-го окремого штурмового полку "Морок" ліквідували російського військового під час спроби здатися в полон на Запорізькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант виходив з укриття, щоб здатися українським воїнам, однак у останню мить спробував непомітно підірвати гранату.

У відповідь військовий РФ був впритул уражений стрілецьким вогнем.

Відео бойової роботи зафільмували дронарі 225-го полку.

