Пілоти батальйону SIGNUM знищили 50 ворожих БпЛА за дві доби на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Українські бійці батальйону "SIGNUM" 59-ї окремої штурмової бригади за дві доби знищили 50 БпЛА противника на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для перехоплення ворожих безпілотників типу "Молнія" пілоти Сил оборони використовували дрони-перехоплювачі, які фактично стали елементом протиповітряної оборони.

Зазначається, що "Молнія" - це ударні БпЛА противника, які несуть бойову частину та застосовуються для ураження техніки, позицій, складів, бліндажів і навіть цивільної інфраструктури.

