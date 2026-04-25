Пілоти батальйону SIGNUM знищили 50 ворожих БпЛА за дві доби на Лиманському напрямку. ВIДЕО
Українські бійці батальйону "SIGNUM" 59-ї окремої штурмової бригади за дві доби знищили 50 БпЛА противника на Лиманському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, для перехоплення ворожих безпілотників типу "Молнія" пілоти Сил оборони використовували дрони-перехоплювачі, які фактично стали елементом протиповітряної оборони.
Зазначається, що "Молнія" - це ударні БпЛА противника, які несуть бойову частину та застосовуються для ураження техніки, позицій, складів, бліндажів і навіть цивільної інфраструктури.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
