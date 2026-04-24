Дрони "Азову" розбили 5 ворожих мобільних груп ППО в окупованому Донецьку. ВIДЕО

Сили оборони України продовжують методично "засліплювати" ворога, знищуючи його засоби протиповітряної оборони безпосередньо в тилових районах та на тимчасово окупованих територіях. У мережі з’явилися кадри результативної нічної роботи пілотів 1-го корпусу НГУ "Азов". Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Об’єктом полювання українських дронів-камікадзе стали мобільні групи ППО окупантів, які мали б прикривати небо над окупованим Донецьком, але самі стали цілями.

На оприлюдненому відео зафіксовано щонайменше п’ять точних атак на мобільні вогневі групи росіян.

Донецьк (955) окупація (6841) ППО (4053) знищення (9943) Донецька область (11027) Національна гвардія НГУ (1773) дрони (7889) Донецький район (61)
Щось Донецьк сіяє,можна було б трохи притушити.
24.04.2026 13:47 Відповісти
а нашолюдя?
24.04.2026 13:55 Відповісти
Бамбас?
АЗОВ - СТАЛЬ!
24.04.2026 14:23 Відповісти
ох і сильні Молодці Азов ❤️ !!! ...
24.04.2026 14:31 Відповісти
 
 