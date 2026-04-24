Дрони "Азову" розбили 5 ворожих мобільних груп ППО в окупованому Донецьку. ВIДЕО
Сили оборони України продовжують методично "засліплювати" ворога, знищуючи його засоби протиповітряної оборони безпосередньо в тилових районах та на тимчасово окупованих територіях. У мережі з’явилися кадри результативної нічної роботи пілотів 1-го корпусу НГУ "Азов". Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Об’єктом полювання українських дронів-камікадзе стали мобільні групи ППО окупантів, які мали б прикривати небо над окупованим Донецьком, але самі стали цілями.
На оприлюдненому відео зафіксовано щонайменше п’ять точних атак на мобільні вогневі групи росіян.
АЗОВ - СТАЛЬ!