За час окупації Криму РФ 399 людей стали політичними в’язнями або зазнали переслідувань, більшість - кримські татари

За період окупації Криму Росією 399 людей стали політичними в’язнями або зазнали переслідувань у межах так званих "кримінальних справ".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Кримськотатарський Ресурсний Центр.

Масштаби репресій

За даними правозахисників, із загальної кількості переслідуваних 241 людина – представники кримськотатарського народу.

Серед них 186 осіб засуджені та відбувають покарання у колоніях, із яких 108 – кримські татари.

Ще 59 людей мають обмеження або умовні терміни, серед них 28 кримських татар.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти масово відбирають будинки у жителів Криму, під загрозою понад 80 сімей, - ЦНС

Стан справ переслідуваних

У слідчих ізоляторах перебуває 61 особа, з них 41 – кримські татари.

Звільнено 58 людей, серед яких 36 кримських татар.

Водночас 35 осіб продовжують переслідувати, із них 28 – представники кримськотатарського народу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти засудили двох жінок із Токмака до 12 і 13 років за нібито підтримку ЗСУ, - Кримськотатарський ресурсний центр

Репресії тривають

У Кримськотатарському ресурсному центрі наголошують, що репресії на окупованому півострові не припиняються.

Окупаційна влада продовжує фабрикувати справи проти активістів, журналістів, релігійних діячів та громадян, які висловлюють проукраїнську позицію.

За даними правозахисників, затримання, арешти та судові процеси відбуваються регулярно.

Читайте також: Затримані кримські татари мають бути негайно звільнені, - Зеленський про ранкові обшуки в АРК

Що передувало

У Криму проти політв’язня Абдулгазієва з пухлиною мозку відкрили нову справу.

У РФ засудили кримського татарина до 20 років тюрми за службу в батальйоні Челебіджихана.

Російські суди в Криму засудили майже 250 людей за українську символіку та дискредитацію армії РФ.

Читайте: Вийшов на свободу Кашапов, перший засуджений у РФ за критику анексії Криму, - правозахисник Чиков