За час окупації Криму РФ 399 людей стали політичними в’язнями або зазнали переслідувань, більшість - кримські татари
За період окупації Криму Росією 399 людей стали політичними в’язнями або зазнали переслідувань у межах так званих "кримінальних справ".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Кримськотатарський Ресурсний Центр.
Масштаби репресій
За даними правозахисників, із загальної кількості переслідуваних 241 людина – представники кримськотатарського народу.
Серед них 186 осіб засуджені та відбувають покарання у колоніях, із яких 108 – кримські татари.
Ще 59 людей мають обмеження або умовні терміни, серед них 28 кримських татар.
Стан справ переслідуваних
У слідчих ізоляторах перебуває 61 особа, з них 41 – кримські татари.
Звільнено 58 людей, серед яких 36 кримських татар.
Водночас 35 осіб продовжують переслідувати, із них 28 – представники кримськотатарського народу.
Репресії тривають
У Кримськотатарському ресурсному центрі наголошують, що репресії на окупованому півострові не припиняються.
Окупаційна влада продовжує фабрикувати справи проти активістів, журналістів, релігійних діячів та громадян, які висловлюють проукраїнську позицію.
За даними правозахисників, затримання, арешти та судові процеси відбуваються регулярно.
Що передувало
