Окупанти масово відбирають будинки у жителів Криму, під загрозою понад 80 сімей, - ЦНС

У тимчасово окупованому Криму російська влада почала масово відбирати землю та житло у місцевих жителів, навіть якщо вони діяли за встановленими окупаційною адміністрацією правилами.

Центр національного спротиву.

Ситуація в Сакському районі

У селищі Уютне Сакського району під загрозою знесення опинилися будинки щонайменше 80 сімей.

Люди отримували ділянки за схемою, яку запровадила сама окупаційна влада: оренда, будівництво, а згодом викуп за спрощеною процедурою.

Чому відбирають житло

Наразі так звана прокуратура заявляє, що земля нібито була виділена з порушеннями.

У результаті рішення переглядаються в судах, а власників можуть позбавити житла без компенсації.

Подвійні стандарти

У Центрі національного спротиву наголошують, що чиновник, який розподіляв ці ділянки, отримав лише штраф.

Водночас самі мешканці ризикують втратити будинки.

У ЦНС підкреслюють, що фактично окупаційна влада скасовує власні рішення, залишаючи людей без житла і будь-якого захисту.

