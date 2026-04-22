Окупанти масово відбирають будинки у жителів Криму, під загрозою понад 80 сімей, - ЦНС
У тимчасово окупованому Криму російська влада почала масово відбирати землю та житло у місцевих жителів, навіть якщо вони діяли за встановленими окупаційною адміністрацією правилами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Центр національного спротиву.
Ситуація в Сакському районі
У селищі Уютне Сакського району під загрозою знесення опинилися будинки щонайменше 80 сімей.
Люди отримували ділянки за схемою, яку запровадила сама окупаційна влада: оренда, будівництво, а згодом викуп за спрощеною процедурою.
Чому відбирають житло
Наразі так звана прокуратура заявляє, що земля нібито була виділена з порушеннями.
У результаті рішення переглядаються в судах, а власників можуть позбавити житла без компенсації.
Подвійні стандарти
У Центрі національного спротиву наголошують, що чиновник, який розподіляв ці ділянки, отримав лише штраф.
Водночас самі мешканці ризикують втратити будинки.
У ЦНС підкреслюють, що фактично окупаційна влада скасовує власні рішення, залишаючи людей без житла і будь-якого захисту.
Але вони "нє інтєрєсавалісь палітікой", їм путіна падавай.