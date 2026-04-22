Окупанти масово відбирають будинки у жителів Криму, під загрозою понад 80 сімей, - ЦНС

У Криму російська влада позбавляє людей житла, скасовуючи власні рішення

У тимчасово окупованому Криму російська влада почала масово відбирати землю та житло у місцевих жителів, навіть якщо вони діяли за встановленими окупаційною адміністрацією правилами.

Ситуація в Сакському районі

У селищі Уютне Сакського району під загрозою знесення опинилися будинки щонайменше 80 сімей.

Люди отримували ділянки за схемою, яку запровадила сама окупаційна влада: оренда, будівництво, а згодом викуп за спрощеною процедурою.

Чому відбирають житло

Наразі так звана прокуратура заявляє, що земля нібито була виділена з порушеннями.

У результаті рішення переглядаються в судах, а власників можуть позбавити житла без компенсації.

Подвійні стандарти

У Центрі національного спротиву наголошують, що чиновник, який розподіляв ці ділянки, отримав лише штраф.

Водночас самі мешканці ризикують втратити будинки.

У ЦНС підкреслюють, що фактично окупаційна влада скасовує власні рішення, залишаючи людей без житла і будь-якого захисту.

Я плакаль...
22.04.2026 12:45 Відповісти
Отож... Новобудови велись в напрямку озера Мойнаки і Євпаторії, а це перспективна курортна зона. То місцеві по факту забудову не вели, це дуже пощастило "понаєхам", як спрощена реєстрація і викуп земельної ділянки за копійки. Родичі, що живуть в Новофедорівці розказували, що місцевим, аби отримати дозвіл на будівництво треба пройти три кола пекла, а понаїхавшим з РФ було достатньо двох тижнів для отримання пакета дозвільних документів. От така ху..ня, малята.
22.04.2026 13:15 Відповісти
це не тягне на масовість. от в Маріуполі - там масово.
22.04.2026 12:46 Відповісти
22.04.2026 12:49 Відповісти
22.04.2026 12:52 Відповісти
Люди отримували ділянки за схемою, яку запровадила сама окупаційна влада: оренда, будівництво, а згодом викуп за спрощеною процедурою. Джерело: https://censor.net/ua/n3611800, й потім відбирається, справа Мавроді живе й процвітає.
22.04.2026 12:49 Відповісти
А от якби в 14-му році житєлі дєрєвні Уютне Сакського району (та інших насєльонних пунктав) не чухалися, а стали жителями села Затишне і прогнали "вєжлівих", нічого цього б не було. І повномасштабного в 22-му теж цілком можливо не було б.
Але вони "нє інтєрєсавалісь палітікой", їм путіна падавай.
22.04.2026 12:54 Відповісти
дахоть камні снєба
22.04.2026 12:58 Відповісти
Мета в окупантів проста - повне заміщення населення Криму на "понаєхів" з **********. Наших там вже давно нема. Можна і треба бомбити.
22.04.2026 13:04 Відповісти
Масово... 80...
22.04.2026 13:12 Відповісти
 
 