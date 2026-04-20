УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9483 відвідувача онлайн
Новини Окупація Криму
2 580 29

Росія масово мінує узбережжя окупованого Криму через страх висадки десанту ЗСУ, - Волошин

Російські війська в тимчасово окупованому Криму проводять масштабне мінування узбережжя та прилеглих акваторій, намагаючись запобігти можливій висадці українського десанту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в коментарі журналістам заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Масштабне мінування

За його словами, російські підрозділи, зокрема оперативно-тактична група "Крим", встановлюють мінно-вибухові загородження вздовж узбережжя.

Йдеться про використання як протитанкових, так і протипіхотних мін.

Окупанти намагаються створити максимально щільну систему оборони на береговій лінії.

Мінують і сушу, і море

Волошин зазначив, що мінування охоплює не лише пляжі, а й прибережні води.

За його словами, росіяни встановлюють сотні й навіть тисячі мін, доповнюючи їх дротяними загородженнями.

Таким чином окупанти фактично перетворюють узбережжя на суцільну зону небезпеки.

Причина дій РФ

Основною метою таких заходів є страх перед можливим десантом Сил оборони України.

Російські війська намагаються максимально ускладнити будь-які спроби висадки на територію Криму.

Крим (14051) мінування (1216) окупація (6841) ЗСУ (8547)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Курортний сезон буде "із вогником" - для тих хто запливе за буйки...
20.04.2026 17:00 Відповісти
20.04.2026 17:00 Відповісти
+10
Було б не зле нахлобучить їх дронами під час процесу.Разом з їх сраними мінами.
20.04.2026 17:02 Відповісти
20.04.2026 17:02 Відповісти
+9
Цікаво, хто поїде в Крим у відпуску. Хоча бажаю москалям добре, но не довго відпочити
20.04.2026 17:01 Відповісти
20.04.2026 17:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
Думаю, що ще до буйків почнеться, відразу при вході на пдляж
показати весь коментар
20.04.2026 17:04 Відповісти
Вересучку їм в поміч.
показати весь коментар
20.04.2026 18:54 Відповісти
Закрытие куррортного сезона.
В ноябре сезон закрыт.
Замерли курорты.
А в Крыму фашист сидит,
К берегам припертый.

Перерезали пути
Пушки да винтовки,
И фашисту не найти
Дверцы в мышеловке.

Он мечтал собрать в Крыму
Много винограда,
Но теперь уже ему
Ничего не надо.

Смотрит в даль морскую он,
Хмурый и печальный.
Для него теперь сезон
Настает купальный.
(Самуил Маршак. 1943.)

Нам ніякі "десанти" висаджувать не треба... Навіщо губить своїх людей? Просто лупить, регулярно, по цілях, в Криму... Коли "припече" - тікатимуть самі... А "припече тоді, коли наступить перелом на материковій частині... І бігтимуть по "мосту Путіна", один одного, давлячи. Фільм "Бєг", дивився? Там саме така картина, відтворена...
показати весь коментар
20.04.2026 17:20 Відповісти
показати весь коментар
Засмага зі скоринкою))
показати весь коментар
20.04.2026 17:09 Відповісти
показати весь коментар
Міни ставляться вдень. Посилать БЕКи, з ФПВ? "Овчинка вичинки не варта"... Тільки втратимо техніку... Посилать "Люті"? Те саме... А вночі? Такий самий результат - бо це все одно, що стрілять з гармати, по горобцях... Втечуть кацапи - посилатимемо ФПВ-шки, над морем. Бо морські міни ліквідуються тільки підривом. Але ж тральщики по мілинах, не підуть. А протидесантні міни ставляться саме на мілинах... А на пляжі можна пустить розмінувальні машини... Це - найбільш реальний варіант.
20.04.2026 17:29 Відповісти
20.04.2026 17:29 Відповісти
Азов недавно показував як літає над Донецьком прямо серед дня,а потім влітає в кацапський ват.Кацапи скиглять що в нас з'явились якісь нові ударні дрони літакового типу.Швидкісні,не бояться реб,великої дальності,з машинним зором.
показати весь коментар
20.04.2026 19:47 Відповісти
Я дав розлогу відповідь на все. І про непотрібність десантної операції, і про малоефективність удару по постановщиках мін... Щоб ударить - треба "підвісить" розвідника - щоб він літав і відслідковував автомобіль з мінами. Потім вислать ударні дрони. Питання: "А воно того варте? Щоб підірвать якусь вантажівку, і вбить пару саперів, та одного водія? Постановка мін - це ж тобі не масове копання картоплі, на колгоспному полі, в радянські часи - коли працює десяток тракторних копачів, і декілька класів учнів бігають з корзинами... Там водій крутить кермо, а пара саперів кладуть на лотки міни. Ті сповзають на грунт. Це я тобі описав найпростіший міноукладчик... Міни закінчилися - поїхали, знову "зарядилися", і продовжують...
20.04.2026 20:05 Відповісти
20.04.2026 20:05 Відповісти
Злодій намагається захистити вкрадене.

Не допоможе...
20.04.2026 17:04 Відповісти
20.04.2026 17:04 Відповісти
після того.як буданга звільнить Крим (ніколи), туди потрібно буде терміново відправляти "зелених - зрадників розміновувачів"ВЕРЕЩУКОВУ З ЄРМАКОВИМ" Вони плять момент розмінують...
показати весь коментар
20.04.2026 17:10 Відповісти
https://t.me/voynareal/135158 🌧«Нафтовий дощ» залив Туапсе після атак по НПЗ: потужне виверження продовжується - а місто накрило чорними плямами всі авто та дороги
20.04.2026 17:13 Відповісти
20.04.2026 17:13 Відповісти
Ото мийки зароблять))) або самі відмивати ************))
показати весь коментар
20.04.2026 22:54 Відповісти
Да заткніть пельку вже цьому "речнику" ,то він всіх лякав кацапськими десантами в Херсоні і в Одесі ,а тепер розповідає маячню про наш десант в Криму , кацапи добре знають що в України немає десантних кораблів ,так що і десант висаджувати немає з чого хіба що з надувних моторних човнів , з яких висаджувались в Кринках ,а чим закінчилась "Кринківська м'ясорубка " всі добре знають.
20.04.2026 17:14 Відповісти
20.04.2026 17:14 Відповісти
Якщо ризикнуть висадитися в АРК реально будуть Кринки-2 Але ті хто планує десант і доповідає верховному висаджуватися будуть хіба що на екранах комп'ютерів Штурмовикам не позаздриш
показати весь коментар
20.04.2026 17:24 Відповісти
Кринки,Курськ було потужно,чому б і в Крим десант не відправити,досвід є
20.04.2026 17:41 Відповісти
20.04.2026 17:41 Відповісти
Боягузи ці кацапи, боягузи! Не то, що наш геройський герой та найвеличніший з найвеличніших зі свою свитою-шоблою, знаючи з даних розвідок про напад орків з території Криму, мужньо розмінували всю прилеглу територію, мости, відвели війська. Ну а шо, чого ото його перестраховуватись?
показати весь коментар
20.04.2026 17:24 Відповісти
з 2019 в Україні по вказівці зе презедента до початку війни з напрямку Криму "дзеркально" усе розмінували ...
20.04.2026 17:25 Відповісти
20.04.2026 17:25 Відповісти
Коли кацапедли тікатимуть з українського Криму від ЗСУ, то самі порозминовують все власними сраками на радість всій планеті.
показати весь коментар
20.04.2026 17:26 Відповісти
Ти пророк і правду пророчиш.
20.04.2026 17:28 Відповісти
20.04.2026 17:28 Відповісти
Йому приснилося після перепою?
показати весь коментар
20.04.2026 17:44 Відповісти
Краще мiнуйте Москву!
20.04.2026 17:47 Відповісти
20.04.2026 17:47 Відповісти
ЄсвЬЄо ідьЙОт пА плАну, ***?...
показати весь коментар
20.04.2026 18:20 Відповісти
Сцикуни якісь... Всі ж знають, що перед наступом ворога шляхи ймовірного наступу потрібно розміновувати.
20.04.2026 18:30 Відповісти
20.04.2026 18:30 Відповісти
Ждут будангу?
показати весь коментар
20.04.2026 19:00 Відповісти
Хай і набережні мінують, а то висадимось на набережну Ялти і будем каву пити! )
показати весь коментар
20.04.2026 19:19 Відповісти
Та звісно буде десант - у перших рядах мобілізовані українськи поліцейськи, навчані та вмотивовані. Страшна сила у голові міністр мвс.
показати весь коментар
20.04.2026 20:46 Відповісти
Який сенс цього допису?
Дотягнутися до рівня "арестовича"?
показати весь коментар
21.04.2026 09:44 Відповісти
 
 