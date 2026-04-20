Росія масово мінує узбережжя окупованого Криму через страх висадки десанту ЗСУ, - Волошин
Російські війська в тимчасово окупованому Криму проводять масштабне мінування узбережжя та прилеглих акваторій, намагаючись запобігти можливій висадці українського десанту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в коментарі журналістам заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.
Масштабне мінування
За його словами, російські підрозділи, зокрема оперативно-тактична група "Крим", встановлюють мінно-вибухові загородження вздовж узбережжя.
Йдеться про використання як протитанкових, так і протипіхотних мін.
Окупанти намагаються створити максимально щільну систему оборони на береговій лінії.
Мінують і сушу, і море
Волошин зазначив, що мінування охоплює не лише пляжі, а й прибережні води.
За його словами, росіяни встановлюють сотні й навіть тисячі мін, доповнюючи їх дротяними загородженнями.
Таким чином окупанти фактично перетворюють узбережжя на суцільну зону небезпеки.
Причина дій РФ
Основною метою таких заходів є страх перед можливим десантом Сил оборони України.
Російські війська намагаються максимально ускладнити будь-які спроби висадки на територію Криму.
В ноябре сезон закрыт.
Замерли курорты.
А в Крыму фашист сидит,
К берегам припертый.
Перерезали пути
Пушки да винтовки,
И фашисту не найти
Дверцы в мышеловке.
Он мечтал собрать в Крыму
Много винограда,
Но теперь уже ему
Ничего не надо.
Смотрит в даль морскую он,
Хмурый и печальный.
Для него теперь сезон
Настает купальный.
(Самуил Маршак. 1943.)
Нам ніякі "десанти" висаджувать не треба... Навіщо губить своїх людей? Просто лупить, регулярно, по цілях, в Криму... Коли "припече" - тікатимуть самі... А "припече тоді, коли наступить перелом на материковій частині... І бігтимуть по "мосту Путіна", один одного, давлячи. Фільм "Бєг", дивився? Там саме така картина, відтворена...
Не допоможе...
Дотягнутися до рівня "арестовича"?