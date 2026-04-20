Росія масово мінує узбережжя окупованого Криму через страх висадки десанту ЗСУ, - Волошин

Російські війська в тимчасово окупованому Криму проводять масштабне мінування узбережжя та прилеглих акваторій, намагаючись запобігти можливій висадці українського десанту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в коментарі журналістам заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Масштабне мінування

За його словами, російські підрозділи, зокрема оперативно-тактична група "Крим", встановлюють мінно-вибухові загородження вздовж узбережжя.

Йдеться про використання як протитанкових, так і протипіхотних мін.

Окупанти намагаються створити максимально щільну систему оборони на береговій лінії.

Мінують і сушу, і море

Волошин зазначив, що мінування охоплює не лише пляжі, а й прибережні води.

За його словами, росіяни встановлюють сотні й навіть тисячі мін, доповнюючи їх дротяними загородженнями.

Таким чином окупанти фактично перетворюють узбережжя на суцільну зону небезпеки.

Причина дій РФ

Основною метою таких заходів є страх перед можливим десантом Сил оборони України.

Російські війська намагаються максимально ускладнити будь-які спроби висадки на територію Криму.

