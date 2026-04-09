Росія посилює ППО в Криму та відновлює радари після ударів, – ВМС ЗСУ

Російські війська продовжують посилювати протиповітряну оборону в тимчасово окупованому Криму та регулярно відновлюють радіолокаційні системи після уражень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Що відбувається в Криму

За словами Плетенчука, цей процес має постійний характер – після знищення засобів радіолокації росіяни оперативно їх відновлюють.

Він пояснив, що ураження систем ППО часто відкриває шлях для ударів по інших військових об’єктах, які ці системи прикривали.

Саме тому, за його словами, вибухи на півострові лунають регулярно.

"Різниця лише в тому, це ураження засобів ППО чи це ураження об'єктів, які він прикриває", – зазначив речник.

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Чому Крим важливий для РФ

Плетенчук підкреслив, що Крим має стратегічне значення для Росії.

Йдеться про:

контроль повітряного простору над Азово-Чорноморським регіоном;

розміщення військ і техніки;

логістичне забезпечення південного угруповання.

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За його словами, саме тому окупанти намагаються підтримувати високий рівень захисту півострова та перекидають туди додаткові засоби.

Речник ВМС також зазначив, що російські сили не можуть бути впевненими у своїй безпеці, оскільки не знають, де саме відбудуться наступні удари.

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