Россия усиливает ПВО в Крыму и восстанавливает радары после ударов, – ВМС ВСУ

Оккупанты укрепляют защиту полуострова из-за постоянных поражений, - Плетенчук

Российские войска продолжают укреплять противовоздушную оборону во временно оккупированном Крыму и регулярно восстанавливают радиолокационные системы после повреждений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Что происходит в Крыму

По словам Плетенчука, этот процесс носит постоянный характер – после уничтожения средств радиолокации россияне оперативно их восстанавливают.

Он пояснил, что поражение систем ПВО часто открывает путь для ударов по другим военным объектам, которые эти системы прикрывали.

Именно поэтому, по его словам, взрывы на полуострове раздаются регулярно.

"Разница лишь в том, это поражение средств ПВО или это поражение объектов, которые оно прикрывает", – отметил представитель.

Почему Крым важен для РФ

Плетенчук подчеркнул, что Крым имеет стратегическое значение для России.

Речь идет о:

  •  контроль воздушного пространства над Азово-Черноморским регионом;
  •  размещение войск и техники;
  •  логистическое обеспечение южной группировки.

По его словам, именно поэтому оккупанты пытаются поддерживать высокий уровень защиты полуострова и перебрасывают туда дополнительные средства.

Представитель ВМС также отметил, что российские силы не могут быть уверены в своей безопасности, поскольку не знают, где именно произойдут следующие удары.

Яка несподіванка!
09.04.2026 11:49 Ответить
Неясно звідки вони її посилюють, в них там інкубатор ппо? По мосту кримському везуть чи що?
09.04.2026 11:51 Ответить
"ТОР", "Осу", чи "Стрілу", можна перевезти і на морському буксирі (одного такого "Франкенштейна" ЗСУ втопили, коло о. Зміїний). А щось серйозніше можна і залізницею доправить, через Чонгар чи Перекоп...
09.04.2026 12:27 Ответить
З дня на день, до Криму уже підуть, оті шатли від шмигаля+верещучки, з »незламниками та потужниками» сформованими за 5 років у бригаду, з осіб від директоратів та держсекретарів з Урядового кварталу!?!?!
09.04.2026 11:57 Ответить
Хороше місце для нищення ПВО всієї раші. Не треба десь далеко шукати, самі підвозять.
09.04.2026 11:59 Ответить
Залишилось вже на два рази.
09.04.2026 12:05 Ответить
І з такою пикою тільки речник , а чого не боцман ?
09.04.2026 12:10 Ответить
Може їх кошмарити водопровідними трубами з порохом, чи дронами без електроніки і бк щоденно і безперервно..як араби ізраїль...хай витрачають ракети
09.04.2026 12:54 Ответить
 
 