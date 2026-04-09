Россия усиливает ПВО в Крыму и восстанавливает радары после ударов, – ВМС ВСУ

Российские войска продолжают укреплять противовоздушную оборону во временно оккупированном Крыму и регулярно восстанавливают радиолокационные системы после повреждений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Что происходит в Крыму

По словам Плетенчука, этот процесс носит постоянный характер – после уничтожения средств радиолокации россияне оперативно их восстанавливают.

Он пояснил, что поражение систем ПВО часто открывает путь для ударов по другим военным объектам, которые эти системы прикрывали.

Именно поэтому, по его словам, взрывы на полуострове раздаются регулярно.

"Разница лишь в том, это поражение средств ПВО или это поражение объектов, которые оно прикрывает", – отметил представитель.

Почему Крым важен для РФ

Плетенчук подчеркнул, что Крым имеет стратегическое значение для России.

Речь идет о:

контроль воздушного пространства над Азово-Черноморским регионом;

размещение войск и техники;

логистическое обеспечение южной группировки.

По его словам, именно поэтому оккупанты пытаются поддерживать высокий уровень защиты полуострова и перебрасывают туда дополнительные средства.

Представитель ВМС также отметил, что российские силы не могут быть уверены в своей безопасности, поскольку не знают, где именно произойдут следующие удары.

