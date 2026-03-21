С 1 апреля РФ будет привлекать всех мобилизованных в оккупированном Крыму к боевым действиям, - Силы обороны Юга

Все мобилизованные Россией на территории временно оккупированного Крыма с 1 апреля будут привлекаться к выполнению боевых задач в войне против украинских войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"И сейчас ведется работа по полной замене военнослужащих 810-й отдельной бригады морской пехоты - это Севастопольская бригада Черноморского флота. Часть из них находится на Курском направлении, а другая часть - в составе оперативно-тактической группы "Крым". Там находится их резервный полк и несколько отдельных батальонов", - отметил Волошин.

По его словам, всех мобилизованных, которые там находятся, будут заменять на лиц, завершивших лечение после ранения и непригодных к выполнению боевых задач в районе боевых действий.

Читайте также: Более 1200 крымчан, погибших в войне против Украины, идентифицировали журналисты

Как свидетельствуют украинские данные, в планах российского командования создание из 810-й бригады дивизии морской пехоты.

"Россияне обещали, что крымчане не будут воевать, а сейчас для них обязательно участие в боевых действиях", - подчеркнул Волошин.

Переброска сил РФ на юг

Что касается российских дивизий морской пехоты, которые россияне перебрасывают на юг, спикер отметил, что одна из них - 55-я дивизия морской пехоты, а вторая - 120-я, перебрасываются в зону ответственности 29-й российской армии.

Читайте: Россияне построили макет газопровода и тренируются перемещаться по нему на ВОТ Запорожской области, - Силы обороны Юга

"Их перебрасывают сначала на территорию временно оккупированной Донецкой области, там будут проводить доукомплектование. А дальше доукомплектование будет из резервных подразделений 29-й армии", - рассказал он.

Волошин не исключает, что после доукомплектования они будут привлечены примерно в апреле к участию в штурмовых действиях в оперативной зоне 29-й армии.

"Это Александровское и Гуляйпольское направления", - добавил спикер.

Волошин добавил, что сейчас 58-я армия будет доукомплектовывать части 19-й и 42-й мотострелковой дивизии за счет дивизии резерва из Московского военного округа. Российская 58-я армия также присутствует на юге, и две мотострелковые дивизии планирует доукомплектовывать за счет полков резерва Московского военного округа.

Читайте: РФ перебросила морпехов на Гуляйпольское направление и наращивает силы, - Волошин

Также он сообщил, что российская 29-я армия и 68-й армейский корпус провели анализ потерь военной техники и сейчас 265 единиц боевых машин будут перемещены на временно оккупированные территории Донецкой области и распределены по частям и подразделениям 29-й армии.