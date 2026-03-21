Россияне соорудили макет газовой трубы и тренируются перемещаться по ней на ВОТ Запорожской области, - Силы обороны Юга
На территории временно оккупированной Запорожской области 299-й воздушно-десантный полк РФ отрабатывает передвижение в газопроводе на макете, сооруженном на полигоне.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.
Тренируются на макете
"То есть на этом полигоне был построен макет участка газопровода с различными элементами. И сейчас 299-й воздушно-десантный полк будет задействован в штурмовых действиях на Ореховском направлении. Действительно, на этой территории есть несколько газопроводов", - рассказал спикер.
Волошин отметил, что оккупанты в данное время отрабатывают навыки передвижения пехоты и даже определенных электрических транспортных средств, в частности - самокатов, чтобы передвигаться в этой трубе.
Попробуют повторить проникновение по трубам
В Силах обороны не исключают, что россияне будут пытаться повторить нечто подобное их действиям в городах Купянске на Харьковщине или Авдеевке на Донетчине, когда оккупанты проникали в эти населенные пункты по отключенным газовым трубам.
Гримуча суміш - це вибухонебезпечна суміш двох об'ємів водню та одного об'єму кисню. При підпалюванні або іскрі вона миттєво вибухає, утворюючи водяну пару, а температура полум'я може досягати 2800 °C. Використовується у промисловості для зварювання та різання металів, а також для плавлення кварцу.
можна спочатку гремучою сумішшю, а потім хлором.
Так, з античних часів, визначали місця підкопу під мури фортець. Останнім подібним займалися на Західному фронті І Світової війни... Там уже використовувалася медична звукоапаратура...