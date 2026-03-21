Россияне соорудили макет газовой трубы и тренируются перемещаться по ней на ВОТ Запорожской области, - Силы обороны Юга

На территории временно оккупированной Запорожской области 299-й воздушно-десантный полк РФ отрабатывает передвижение в газопроводе на макете, сооруженном на полигоне.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

Тренируются на макете

"То есть на этом полигоне был построен макет участка газопровода с различными элементами. И сейчас 299-й воздушно-десантный полк будет задействован в штурмовых действиях на Ореховском направлении. Действительно, на этой территории есть несколько газопроводов", - рассказал спикер.

Волошин отметил, что оккупанты в данное время отрабатывают навыки передвижения пехоты и даже определенных электрических транспортных средств, в частности - самокатов, чтобы передвигаться в этой трубе.

Попробуют повторить проникновение по трубам

В Силах обороны не исключают, что россияне будут пытаться повторить нечто подобное их действиям в городах Купянске на Харьковщине или Авдеевке на Донетчине, когда оккупанты проникали в эти населенные пункты по отключенным газовым трубам.

