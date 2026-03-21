Новости Боевіе действия на Запорожье
1 220 16

Россияне соорудили макет газовой трубы и тренируются перемещаться по ней на ВОТ Запорожской области, - Силы обороны Юга

уничтожение оккупанта, спрятавшегося в трубе

На территории временно оккупированной Запорожской области 299-й воздушно-десантный полк РФ отрабатывает передвижение в газопроводе на макете, сооруженном на полигоне.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

Тренируются на макете

"То есть на этом полигоне был построен макет участка газопровода с различными элементами. И сейчас 299-й воздушно-десантный полк будет задействован в штурмовых действиях на Ореховском направлении. Действительно, на этой территории есть несколько газопроводов", - рассказал спикер.

Волошин отметил, что оккупанты в данное время отрабатывают навыки передвижения пехоты и даже определенных электрических транспортных средств, в частности - самокатов, чтобы передвигаться в этой трубе.

Также читайте: РФ перебросила морпехов на Гуляйпольское направление и наращивает силы, - Волошин

Попробуют повторить проникновение по трубам

В Силах обороны не исключают, что россияне будут пытаться повторить нечто подобное их действиям в городах Купянске на Харьковщине или Авдеевке на Донетчине, когда оккупанты проникали в эти населенные пункты по отключенным газовым трубам.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Минус 35 оккупантов: российские штурмовики вылезли из трубы газопровода "Союз" и были уничтожены дронами ВСУ. ВИДЕО

газопровод (819) Запорожская область (4146) Силы обороны юга (540)
+4
Хлор їм в ту трубу
показать весь комментарий
21.03.2026 19:29 Ответить
+3
МДА. "Велич РФ" нищі обездолені людиноподібні істоти по трубам
показать весь комментарий
21.03.2026 19:26 Ответить
+3
Трупопровод..
показать весь комментарий
21.03.2026 19:28 Ответить
проти хлору є протигаз, а вот "гремучої суміші" немає прийому

Гримуча суміш - це вибухонебезпечна суміш двох об'ємів водню та одного об'єму кисню. При підпалюванні або іскрі вона миттєво вибухає, утворюючи водяну пару, а температура полум'я може досягати 2800 °C. Використовується у промисловості для зварювання та різання металів, а також для плавлення кварцу.

.
21.03.2026 19:34 Ответить
21.03.2026 19:34 Ответить
Нажаль це надто швидко для орків. Нехай би від хлору здихали повільно і боляче
21.03.2026 19:41 Ответить
показать весь комментарий
21.03.2026 19:41 Ответить
хто ж проти ?
можна спочатку гремучою сумішшю, а потім хлором.
себто, навпаки.

.
показать весь комментарий
21.03.2026 19:44 Ответить
Якого ще водню..він продується за пару хвилин...звичайний побутовий газ потрібен, а краще газогенераторний газ... можна біогаз з фекалій..газогенераторний звичайний протигаз не фільтрує там СО
21.03.2026 20:02 Ответить
показать весь комментарий
21.03.2026 20:02 Ответить
В "Дружбу" залазити готуються ?
показать весь комментарий
21.03.2026 19:34 Ответить
дати їм "зєльоний коридор" в Угорщину - хай бєзобразнічають
21.03.2026 19:35 Ответить
показать весь комментарий
21.03.2026 19:35 Ответить
Кукуха поїхала у кацапів на темі труб. Ну, зважаючи що пляшки на яких лаптєрилі сидять теж в своєму роді труби,то нічого дивного.
21.03.2026 19:36 Ответить
показать весь комментарий
21.03.2026 19:36 Ответить
наступні - каналізаційні...
показать весь комментарий
21.03.2026 19:37 Ответить
Та вони з неї й не вилазили. Ба не каналізацією називається, а вигрібною ямою.
21.03.2026 19:48 Ответить
показать весь комментарий
21.03.2026 19:48 Ответить
Значить, треба взять карту газопроводів, визначить ділянки на ЛБЗ, і виставить датчики контролю. І готуваться до зустрічі "гостей"....
Так, з античних часів, визначали місця підкопу під мури фортець. Останнім подібним займалися на Західному фронті І Світової війни... Там уже використовувалася медична звукоапаратура...
показать весь комментарий
21.03.2026 19:38 Ответить
Це кацапська природна поза, бо все своє нікчемне життя - рачки.
21.03.2026 19:42 Ответить
показать весь комментарий
21.03.2026 19:42 Ответить
Де воєнкухар Євген Клопотенко? Хай якнайшвидше розробить меню щось на кшталт ,,печені в трубі,, Потім роздамо голодним собакам.
21.03.2026 19:45 Ответить
показать весь комментарий
21.03.2026 19:45 Ответить
Відновлять "Дружбу" то полізуть до Орбана з Фіцом?
показать весь комментарий
21.03.2026 19:49 Ответить
 
 