Росіяни спорудили макет газової труби і тренуються переміщуватися нею на ТОТ Запорізької області, - Сили оборони Півдня

На території тимчасово окупованої Запорізької області 299 повітряно-десантний полк РФ відпрацьовує переміщення у газовій трубі на спорудженому на полігоні макеті.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

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Тренуються на макеті

"Тобто на цьому полігоні був споруджений макет ділянки газової труби із різними елементами. І зараз 299 повітряно-десантний полк буде залучений в штурмових діях на Оріхівському напрямку. Дійсно, на цій території є декілька газогонів", - розповів речник.

Волошин зазначив, що окупанти зараз відпрацьовують навички пересувань піхоти і навіть певних електричних транспортних засобів, зокрема самокатів, щоб пересуватися в цій трубі.

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Спробують повторити проникнення по трубах

У Силах оборони не відкидають того, що росіяни намагатимуться повторити щось подібне до їхніх дій в містах Куп’янськ Харківської області чи Авдіївка Донецької області, коли окупанти проникали в ці населені пункти по відключених газових трубах.

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