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Новини Бойові дії на Запорізькому напрямку
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Росіяни спорудили макет газової труби і тренуються переміщуватися нею на ТОТ Запорізької області, - Сили оборони Півдня

знищення окупанта, який сховався у трубі

На території тимчасово окупованої Запорізької області 299 повітряно-десантний полк РФ відпрацьовує переміщення у газовій трубі на спорудженому на полігоні макеті.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

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Тренуються на макеті

"Тобто на цьому полігоні був споруджений макет ділянки газової труби із різними елементами. І зараз 299 повітряно-десантний полк буде залучений в штурмових діях на Оріхівському напрямку. Дійсно, на цій території є декілька газогонів", - розповів речник.

Волошин зазначив, що окупанти зараз відпрацьовують навички пересувань піхоти і навіть певних електричних транспортних засобів, зокрема самокатів, щоб пересуватися в цій трубі.

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Спробують повторити проникнення по трубах

У Силах оборони не відкидають того, що росіяни намагатимуться повторити щось подібне до їхніх дій в містах Куп’янськ Харківської області чи Авдіївка Донецької області, коли окупанти проникали в ці населені пункти по відключених газових трубах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Справа - труба: кабан налякав окупанта, коли той повз у газогоні під Куп’янськом. ВIДЕО

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газопровід (1549) Запорізька область (5025) Сили оборони півдня (603)
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Топ коментарі
+16
Трупопровод..
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21.03.2026 19:28 Відповісти
+12
проти хлору є протигаз, а вот "гремучої суміші" немає прийому

Гримуча суміш - це вибухонебезпечна суміш двох об'ємів водню та одного об'єму кисню. При підпалюванні або іскрі вона миттєво вибухає, утворюючи водяну пару, а температура полум'я може досягати 2800 °C. Використовується у промисловості для зварювання та різання металів, а також для плавлення кварцу.

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21.03.2026 19:34 Відповісти
+10
МДА. "Велич РФ" нищі обездолені людиноподібні істоти по трубам
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21.03.2026 19:26 Відповісти

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