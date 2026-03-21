Росіяни спорудили макет газової труби і тренуються переміщуватися нею на ТОТ Запорізької області, - Сили оборони Півдня
На території тимчасово окупованої Запорізької області 299 повітряно-десантний полк РФ відпрацьовує переміщення у газовій трубі на спорудженому на полігоні макеті.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.
Тренуються на макеті
"Тобто на цьому полігоні був споруджений макет ділянки газової труби із різними елементами. І зараз 299 повітряно-десантний полк буде залучений в штурмових діях на Оріхівському напрямку. Дійсно, на цій території є декілька газогонів", - розповів речник.
Волошин зазначив, що окупанти зараз відпрацьовують навички пересувань піхоти і навіть певних електричних транспортних засобів, зокрема самокатів, щоб пересуватися в цій трубі.
Спробують повторити проникнення по трубах
У Силах оборони не відкидають того, що росіяни намагатимуться повторити щось подібне до їхніх дій в містах Куп’янськ Харківської області чи Авдіївка Донецької області, коли окупанти проникали в ці населені пункти по відключених газових трубах.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Гримуча суміш - це вибухонебезпечна суміш двох об'ємів водню та одного об'єму кисню. При підпалюванні або іскрі вона миттєво вибухає, утворюючи водяну пару, а температура полум'я може досягати 2800 °C. Використовується у промисловості для зварювання та різання металів, а також для плавлення кварцу.
.