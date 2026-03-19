РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9401 посетитель онлайн
Российские оккупанты готовят новое наступление
1 176 7

РФ перебросила морпехов на Гуляйпольское направление и наращивает силы, - Волошин

Владислав Волошин: Россия стягивает морскую пехоту и технику на юг Украины

Российские войска усиливают группировки на южных направлениях, в частности в Гуляйпольском районе, перебрасывая подразделения морской пехоты и военную технику.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря Сил обороны юга Владислава Волошина.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, ситуация на фронте остается сложной, однако без резких изменений. Враг продолжает штурмовые действия, обстрелы и применение авиации.

Подробности

С начала суток на Приднепровском, Гуляйпольском, Ореховском и Александровском направлениях зафиксировано более полутора десятков боевых столкновений.

Силы обороны ведут активную разведку, выявляют и ликвидируют вражеские инфильтрационные группы.

По словам Волошина, на Гуляйпольское направление уже переброшена 40-я отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота РФ. Это подразделение ранее несло потери во время штурмов в районе Варваровки и Прилук.

Кроме того, по данным разведки, Россия планирует перебросить на временно оккупированные территории еще 55-ю дивизию морской пехоты, которую доукомплектовывают резервами 5-й армии.

Также ожидается переброска дополнительной группировки морпехов вместе с примерно 250 единицами вооружения и военной техники.

Контекст

  • Российские войска пытаются сосредоточить силы в районах активных боевых действий, однако украинские подразделения удерживают позиции и наносят потери противнику.
  • В частности, атаки врага в районах Зализничного, Мирного и Чаривного вблизи Гуляйполя не принесли результата.
  • Украинские военные контролируют ключевые позиции, обеспечивают логистику и поставки боеприпасов, что позволяет сдерживать продвижение противника.

Автор: 

армия РФ (22176) Гуляйполе (205) Запорожская область (4141) Силы обороны юга (539)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Здача Гуляйполя - наслідок армії кріпаків. Лише контрактна армія не дозволить фронту обвалитись.
показать весь комментарий
19.03.2026 17:47 Ответить
А мы перекинем рексов 50+!
показать весь комментарий
19.03.2026 17:50 Ответить
Вперед підуть штурмовики першого класу 50+ з хворобами, так ми звісно багато чого навоюємо
показать весь комментарий
19.03.2026 17:52 Ответить
На цьому напряму, орки мабуть, зустрінуть всю «міць і силу потужників» зеленського, - лийтИнантів запасу єрмака - бананова, з купою кабміндічів від шмигаля-свириденко та данилова-умерова?????
СРАТЬєх і засідання СТАВКИ збацає, щоб ****** знав, що і як буде!!?!?
показать весь комментарий
19.03.2026 17:56 Ответить
А ми знову перекинемо свої війська в бєлгородську чи курську область на чергову "курську авантюру" ?
показать весь комментарий
19.03.2026 17:57 Ответить
в ормундську протоку.
бо, зе!скомороху дуже треба оплески.
показать весь комментарий
19.03.2026 18:33 Ответить
значить у завтрашньому зведенні знов буде півтори тисячі хробаків.
показать весь комментарий
19.03.2026 17:58 Ответить
 
 