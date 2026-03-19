РФ перебросила морпехов на Гуляйпольское направление и наращивает силы, - Волошин
Российские войска усиливают группировки на южных направлениях, в частности в Гуляйпольском районе, перебрасывая подразделения морской пехоты и военную технику.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря Сил обороны юга Владислава Волошина.
По его словам, ситуация на фронте остается сложной, однако без резких изменений. Враг продолжает штурмовые действия, обстрелы и применение авиации.
Подробности
С начала суток на Приднепровском, Гуляйпольском, Ореховском и Александровском направлениях зафиксировано более полутора десятков боевых столкновений.
Силы обороны ведут активную разведку, выявляют и ликвидируют вражеские инфильтрационные группы.
По словам Волошина, на Гуляйпольское направление уже переброшена 40-я отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота РФ. Это подразделение ранее несло потери во время штурмов в районе Варваровки и Прилук.
Кроме того, по данным разведки, Россия планирует перебросить на временно оккупированные территории еще 55-ю дивизию морской пехоты, которую доукомплектовывают резервами 5-й армии.
Также ожидается переброска дополнительной группировки морпехов вместе с примерно 250 единицами вооружения и военной техники.
Контекст
- Российские войска пытаются сосредоточить силы в районах активных боевых действий, однако украинские подразделения удерживают позиции и наносят потери противнику.
- В частности, атаки врага в районах Зализничного, Мирного и Чаривного вблизи Гуляйполя не принесли результата.
- Украинские военные контролируют ключевые позиции, обеспечивают логистику и поставки боеприпасов, что позволяет сдерживать продвижение противника.
