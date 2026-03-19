РФ перекинула морпіхів на Гуляйпільський напрямок і нарощує сили, - Волошин

Російські війська посилюють угруповання на південних напрямках, зокрема на Гуляйпільському, перекидаючи підрозділи морської піхоти та військову техніку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на речника Сил оборони півдня Владислава Волошина.

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За його словами, ситуація на фронті залишається складною, однак без різких змін. Ворог продовжує штурмові дії, обстріли та застосування авіації.

Подробиці

Від початку доби на Придніпровському, Гуляйпільському, Оріхівському та Олександрівському напрямках зафіксовано понад півтора десятка бойових зіткнень.

Сили оборони ведуть активну розвідку, виявляють і ліквідовують ворожі інфільтраційні групи.

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За словами Волошина, на Гуляйпільський напрямок уже перекинуто 40-шу окрему бригаду морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ. Цей підрозділ раніше зазнавав втрат під час штурмів у районі Варварівки та Прилук.

Крім того, за даними розвідки, Росія планує перекинути на тимчасово окуповані території ще 55-ту дивізію морської піхоти, яку доукомплектовують резервами 5-ї армії.

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Також очікується перекидання додаткового угруповання морпіхів разом із приблизно 250 одиницями озброєння та військової техніки.

Контекст

Російські війська намагаються накопичити сили у районах активних бойових дій, однак українські підрозділи утримують позиції та завдають втрат противнику.

Зокрема, атаки ворога у районах Залізничного, Мирного та Чарівного поблизу Гуляйполя не принесли результату.

Українські військові контролюють ключові позиції, забезпечують логістику та постачання боєприпасів, що дозволяє стримувати просування противника.

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