Росіяни атакують інфраструктуру Запоріжжя, одна людина дістала поранення
Зранку 19 березня російські загарбники атакували критичну інфраструктуру Запоріжжя. В деяких районах обласного центру фіксуються перепади напруги.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
Внаслідок атаки одна людина дістала поранень. Як повідомив начальник ОВА, постраждалий у тяжкому стані. На місце направлено медиків.
Через ворожий удар було знеструмлено понад 38 тисяч побутових та ще близько 2 тисяч юридичних абонентів. Згодом Федоров повідомив, що електропостачання відновлено вже для понад 83% абонентів.
"Без світла залишаються 6 265 побутових та 305 юридичних споживачів", - зазначив начальник ОВА.
Що передувало?
Ввечері 18 березня росіяни масовано атакували Одесу безпілотниками. У Приморському, Київському та Хаджибейському районах Одеси зафіксовано руйнування житлових будинків внаслідок російської атаки ввечері 18 березня. Є постраждалі, працюють комунальні служби та штаби допомоги.
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