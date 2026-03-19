Росіяни атакують інфраструктуру Запоріжжя, одна людина дістала поранення

Зранку 19 березня російські загарбники атакували критичну інфраструктуру Запоріжжя. В деяких районах обласного центру фіксуються перепади напруги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Внаслідок атаки одна людина дістала поранень. Як повідомив начальник ОВА, постраждалий у тяжкому стані. На місце направлено медиків.

Через ворожий удар було знеструмлено понад 38 тисяч побутових та ще близько 2 тисяч юридичних абонентів. Згодом Федоров повідомив, що електропостачання відновлено вже для понад 83% абонентів.

"Без світла залишаються 6 265 побутових та 305 юридичних споживачів", - зазначив начальник ОВА.

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Що передувало?

Ввечері 18 березня росіяни масовано атакували Одесу безпілотниками. У Приморському, Київському та Хаджибейському районах Одеси зафіксовано руйнування житлових будинків внаслідок російської атаки ввечері 18 березня. Є постраждалі, працюють комунальні служби та штаби допомоги.