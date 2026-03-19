РФ атакувала Україну 133 БпЛА: ППО знешкодила 109 цілей. ІНФОГРАФІКА

Російські окупанти випустили 133 БпЛА різних типів по Україні.

Про це поінформували у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Пуски фіксували з напрямків: Орел, Шаталово, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Близько 70 із них – "шахеди".

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Як відпрацювала ППО?

Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 109 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і дронів інших типів на півночі, півдні, заході та сході країни.

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

Наразі атака триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

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