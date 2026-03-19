РФ атакувала Україну 133 БпЛА: ППО знешкодила 109 цілей. ІНФОГРАФІКА
Російські окупанти випустили 133 БпЛА різних типів по Україні.
Про це поінформували у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Пуски фіксували з напрямків: Орел, Шаталово, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське – ТОТ АР Крим.
Близько 70 із них – "шахеди".
Як відпрацювала ППО?
Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 109 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і дронів інших типів на півночі, півдні, заході та сході країни.
Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.
Наразі атака триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
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